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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10881089109010911092>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:58

  konstantin kirovograd написав:
  Igneus написав:Законопроект № 7381 о трудовой повинности для лиц трудоспособного возраста, прежде всего безработных, принудительном изъятии транспортных средств, если их больше одного в собственности или если оно одно, но собственник управлял им в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, квартирной повинности, если площадь жилья превышает санитарную норму, лишении украинского гражданства военнообязанных, которые выехали за границу и не вернулись, или письменно отказались от призыва (мобилизации), и еще кое о чем:
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1309548

Римские императоры отдыхают просто :lol: Но если реально его применить то думаю как раз против чинуш и депутатов-у них точно санитарная площадь жилья больше нормы да и машинок не по одной...


Їхнє майно оформлене на інших осіб, яких в більшості випадків можна "раскулачивать". Доречніше це було б розмістити на гілках нерухомості.
Маю сумніви, що цей законопроект буде прийнято :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:04

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час
мобілізації
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації
військовозобов’язані:
...
офіційно здійснюють підприємницьку діяльність, або офіційно займаються волонтерською діяльністю з метою підтримки Збройних сил України

Вот этот пункт интересный. Правда не понятно что подразумевается под официальной волонтерской деятельностью, вроде как она особо никак не регистрируется, но может это будет как раз тот вариант что я говорил - дай официально денег на помощь армии и гуляй свободно. Было бы неплохо.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:23

Украинские власти сообщили о взрыве в подъезде дома, где живет "самопровозглашенный" мэр Энергодара
В городе Энергодар в Запорожской области Украины, который находится под контролем российских войск, утром в воскресенье неизвестные взорвали двери подъезда, где находился Андрей Шевчик, бывший депутат городского совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который при оккупационных властях занял пост мэра. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение того, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации", - написал Орлов в своем телеграм-канале. Он утверждает, что Шевчик и его охранники госпитализированы с травмами разной степени тяжести. "При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал", - заявил Орлов.

Шевчик и двое его охранников ранены в результате взрыва, передает ТАСС со ссылкой на "местные правоохранительные органы".

"Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома", - сказал собеседник агентства.
http://surl.li/caooj
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:25

  slonomag написав:Правда не понятно что подразумевается под официальной волонтерской деятельностью, вроде как она особо никак не регистрируется

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text
https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/r ... viyni.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:36

  Igneus написав:
  slonomag написав:Правда не понятно что подразумевается под официальной волонтерской деятельностью, вроде как она особо никак не регистрируется

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text
https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/r ... viyni.html

Спасибо!
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

slonomag написав:
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час
мобілізації
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації
військовозобов’язані:
...
офіційно здійснюють підприємницьку діяльність, або офіційно займаються волонтерською діяльністю з метою підтримки Збройних сил України

Вот этот пункт интересный. Правда не понятно что подразумевается под официальной волонтерской деятельностью, вроде как она особо никак не регистрируется, но может это будет как раз тот вариант что я говорил - дай официально денег на помощь армии и гуляй свободно. Было бы неплохо.
Щось не знайшов такого пункту https://ips.ligazakon.net/document/view ... 2022_04_01
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:45

GALeon
Вот по этой ссылке что выше давали: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1309548
Я так понимаю его хотят добавить.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:29

  GALeon написав:Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.

я бы ввел официальную плату за выезд со страны. Не хочешь воевать - финансируй армию. Многие, требующие открытия выезда, мотивируют это работой за границей. Вот и пусть. Все же лучше, чем платить таможенникам.
Ромасик
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