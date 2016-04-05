GALeon написав:Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:
"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.
я бы ввел официальную плату за выезд со страны. Не хочешь воевать - финансируй армию. Многие, требующие открытия выезда, мотивируют это работой за границей. Вот и пусть. Все же лучше, чем платить таможенникам.
В Сирии так было. Азиатский феодолизм в общем. Крепостничество. Кому повезло иметь деньги - можно себя выкупить
According to Law 30/2007, Syrian young men, including registered Palestinians from Syria, can pay a fee (‘Badal al-Naqdi’) to get an exemption from compulsory military service and they are not to be called up again. Since 2007, this decree has been amended several times, latest in 2014 and 2017. The exemption fee applies to a male living abroad for no less than four years. The fee was USD 5 000 before the war and rose to approximately USD 8 000 later.
я бы ввел официальную плату за выезд со страны. Не хочешь воевать - финансируй армию. Многие, требующие открытия выезда, мотивируют это работой за границей. Вот и пусть. Все же лучше, чем платить таможенникам.
В Сирии так было. Азиатский феодолизм в общем. Крепостничество. Кому повезло иметь деньги - можно себя выкупить
Не всем повезло деньги иметь, некоторым приходится и работать. Но постричь мажоров тоже дело полезное.
Единоразовая большая оплата это действительно дискриминация, так как не так уж много рядовых граждан могут единоразово оплатить 5-10к уе. Но, ежемесячные выплаты с ЗП, заработанной за границей это вариант, доступный каждому. В этом варианте "повезло иметь деньги - можно себя выкупить" - не работает так как по сути выкупить себя сможет любой желающий. И государству польза, меньше безработных иждевенцев на шее + дополнительный приток денег.
Востаннє редагувалось slonomag в Нед 22 тра, 2022 17:53, всього редагувалось 1 раз.
я бы ввел официальную плату за выезд со страны. Не хочешь воевать - финансируй армию. Многие, требующие открытия выезда, мотивируют это работой за границей. Вот и пусть. Все же лучше, чем платить таможенникам.
В Сирии так было. Азиатский феодолизм в общем. Крепостничество. Кому повезло иметь деньги - можно себя выкупить
Не всем повезло деньги иметь, некоторым приходится и работать. Но постричь мажоров тоже дело полезное.
Дозвоти виїзд за кордон чоловікам 27-60 років, які не проходили службу в армії України (срср), та не мають війскової спеціалтності при умові сплати декількох мін.заробітних плат на користь ВСУ відразу, або обов*язковому працевлаштуванню за кордоном, та сплати визначенних ВРУ процентів від заробіт. плати на користь ВСУ (в період дії війскового стану в Україні)
Igneus написав:Законопроект № 7381 о трудовой повинности для лиц трудоспособного возраста, прежде всего безработных, принудительном изъятии транспортных средств, если их больше одного в собственности или если оно одно, но собственник управлял им в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, квартирной повинности, если площадь жилья превышает санитарную норму, лишении украинского гражданства военнообязанных, которые выехали за границу и не вернулись, или письменно отказались от призыва (мобилизации), и еще кое о чем: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1309548
Римские императоры отдыхают просто Но если реально его применить то думаю как раз против чинуш и депутатов-у них точно санитарная площадь жилья больше нормы да и машинок не по одной...
Їхнє майно оформлене на інших осіб, яких в більшості випадків можна "раскулачивать". Доречніше це було б розмістити на гілках нерухомості. Маю сумніви, що цей законопроект буде прийнято
Як Ви розкулачите їх кіпрське майно або рахунок в швейцарському банку?
при умові сплати декількох мін.заробітних плат на користь ВСУ відразу
только ставки мелкие. Я прикидывал для начала нужно 10Кгрн/мес с залогом за 12 мес, чтобы не сбежал. 10К - посильная сумма для польских зарплат, и можно подымать, если будет не хватать мобилизированных.
slonomag написав:Единоразовая большая оплата это действительно дискриминация, так как не так уж много рядовых граждан могут единоразово оплатить 5-10к уе. Но, ежемесячные выплаты с ЗП, заработанной за границей это вариант, доступный каждому. В этом варианте "повезло иметь деньги - можно себя выкупить" - не работает так как по сути выкупить себя сможет любой желающий. И государству польза, меньше безработных иждевенцев на шее + дополнительный приток денег.
какая ЗСУ разница, кто может платить 5-10К? - пусть платит, кто может) Штрафы ведь для всех одинаковые, никто не ощущает дискриминацию. тяжело отследить заграничные зарплаты, а еще тяжелее обязать человека платить, когда он уже свалил за бугор.
ЛАД написав:Сейчас после приказа (изменения закона?) их разрешили применять по всей Украине без привязки к территории и в боевых действиях.
Приказ закріпив де-юре те що було де-факто. Я вже приводив приклад навіть з 2014 р. коли батальйон ТрО "Прикарпаття" відправили на шкільних автобусах на ворожий кордон, а потім звинуватили, що вони не зупинили-розгромили рашистьску армію. Але і до цього приказу вже тепер наші бійці ТрО брали участь далеко від дому у збройних діях, воювали і гинули. Ще раз наголошую, що потрібно розуміти різницю між ТрО ЗСУ, які приймають присягу і діють як ЗСУ, та різну місцеву самодіяльність, яка часто сама себе тазиває тро і ефективність дій яких сумнівна.
А разве в 2014м году уже были ТРО? Территориальная оборона? Может все таки добробат?
Igneus написав:Законопроект № 7381 о трудовой повинности для лиц трудоспособного возраста, прежде всего безработных, принудительном изъятии транспортных средств,..., квартирной повинности, если площадь жилья превышает санитарную норму, лишении украинского гражданства военнообязанных, которые выехали за границу ... https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1309548
Їхнє майно оформлене на інших осіб, яких в більшості випадків можна "раскулачивать". Доречніше це було б розмістити на гілках нерухомості. Маю сумніви, що цей законопроект буде прийнято
Як Ви розкулачите їх кіпрське майно або рахунок в швейцарському банку?
Ви читали законопроект? Там зовсім інша мета - відібрати житло в одиноких пенсів, які мають нахабство самотньо проживати в успадкованих 2-3-4 кімн. квартирах з великою площею. Однак, звісно, існують родичі чиновників, які чесно заробили/отримали у подарунок та володіють кількома квартирами, машинами тощо. Хотілось би побачити, як їх змусять віддати "зайве".