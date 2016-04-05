Додано: Нед 22 тра, 2022 17:51

Единоразовая большая оплата это действительно дискриминация, так как не так уж много рядовых граждан могут единоразово оплатить 5-10к уе.

Но, ежемесячные выплаты с ЗП, заработанной за границей это вариант, доступный каждому. В этом варианте "повезло иметь деньги - можно себя выкупить" - не работает так как по сути выкупить себя сможет любой желающий. И государству польза, меньше безработных иждевенцев на шее + дополнительный приток денег.