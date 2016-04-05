katso написав:А разве в 2014м году уже были ТРО? Территориальная оборона? Может все таки добробат?
Були:
5-й батальйо́н територіальної оборони «Прикарпа́ття» (в/ч пп В0120) — підрозділ територіальної оборони, сформований з мешканців Івано-Франківська та області. З початку липня 2014 року 51 день ніс службу у секторі «Д», поблизу кордону з Росією. 23 серпня батальйон майже в повному складі самовільно покинув свої позиції і 29 серпня 2014 року повернувся в Івано-Франківську область До складу батальйону, окрім призовників, увійшли добровольці, колишні активісти https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_ ... 1%8F%C2%BB
Успіх написав:А НЕ зрозуміло, чому так порахували передок з тилом?!
Эти вопросы вы должны в первую очередь задавать своему командиру, а тот в свою очередь обращается в соответствующую структуру в/ч. Скорее всего, как информацию передали, так и посчитали. Но такие вопросы публично не стоит обсуждать. IMHO.
У Придністровʼї російський контингент отримав завдання відновити військовий аеродром та техніку в Тирасполі — так званій столиці фейкового квазі-утворення росіян в регіоні. Про це 22 травня повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Цікаво, як вони собі уявляють використання того всього? По факту вони оточені з усіх боків. Чи я чогось не розумію?
fler написав:Цікаво, як вони собі уявляють використання того всього? По факту вони оточені з усіх боків. Чи я чогось не розумію
Теоретично, можна вертольотами прорватись, щоб висадити десант на аеродром. Якщо перед цим виявлять і придушать нашу арту в районі, то може вдатись. Посадка літакам з наднизької висоти складніша, але теж можлива.
ЛАД написав:Не в упрёк Вам, просто интересно, для кого/чего Вы вкладываете такие картинки? Восток и Киев при очень небольшом желании могут увидеть такое вживую. До тех, кто такого не видит, вряд ли дойдёт.
это монолитно литой дом, как видите все несущие конструкции целые. И этажи сверху как жили так и живут. Был бы панельный или кирпичный дом, верхние этажи сложились бы вниз.
Фото разместил для того, чтобы люди правильно выбирали себе квартиры. На этом фото хорошо видно что с квартирой внутри. Обычно все фото в том числе из Харькова только снаружи. Я внимательно слежу за разрушениями недвижимости и такое выразительное фото разрушений внутри встречаю впервые.
Фото из открытых источников ни чью тайну я в сеть не слил.
Вторая причина весь мир должен видеть что разрушаются жилые дома, а не военная инфраструктура. Преступники очень не любят огласки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 тра, 2022 19:57, всього редагувалось 4 разів.
Hotab написав:Теоретично, можна вертольотами прорватись, щоб висадити десант на аеродром. Якщо перед цим виявлять і придушать нашу арту в районі, то може вдатись. Посадка літакам з наднизької висоти складніша, але теж можлива.
Як ти вважаєш, у них є сенс робити це найближчим часом?