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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1089109010911092
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:А разве в 2014м году уже были ТРО? Территориальная оборона? Может все таки добробат?

Були:
5-й батальйо́н територіальної оборони «Прикарпа́ття» (в/ч пп В0120) — підрозділ територіальної оборони, сформований з мешканців Івано-Франківська та області. З початку липня 2014 року 51 день ніс службу у секторі «Д», поблизу кордону з Росією. 23 серпня батальйон майже в повному складі самовільно покинув свої позиції і 29 серпня 2014 року повернувся в Івано-Франківську область
До складу батальйону, окрім призовників, увійшли добровольці, колишні активісти https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_ ... 1%8F%C2%BB

Причому багатьох в нього мобілізували по типу "партизанів" і їм обіцяли службу в межах області по охороні.
І це не єдиний теробор. батальйон на той час. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B8_(2014)
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А НЕ зрозуміло, чому так порахували передок з тилом?!
Эти вопросы вы должны в первую очередь задавать своему командиру, а тот в свою очередь обращается в соответствующую структуру в/ч. Скорее всего, как информацию передали, так и посчитали.
Но такие вопросы публично не стоит обсуждать. IMHO.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:12

У Придністровʼї російський контингент отримав завдання відновити військовий аеродром та техніку в Тирасполі — так званій столиці фейкового квазі-утворення росіян в регіоні. Про це 22 травня повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Цікаво, як вони собі уявляють використання того всього? По факту вони оточені з усіх боків. Чи я чогось не розумію? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Цікаво, як вони собі уявляють використання того всього? По факту вони оточені з усіх боків. Чи я чогось не розумію

Теоретично, можна вертольотами прорватись, щоб висадити десант на аеродром. Якщо перед цим виявлять і придушать нашу арту в районі, то може вдатись. Посадка літакам з наднизької висоти складніша, але теж можлива.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:33

  ЛАД написав:Не в упрёк Вам, просто интересно, для кого/чего Вы вкладываете такие картинки? Восток и Киев при очень небольшом желании могут увидеть такое вживую. До тех, кто такого не видит, вряд ли дойдёт.
это монолитно литой дом, как видите все несущие конструкции целые. И этажи сверху как жили так и живут. Был бы панельный или кирпичный дом, верхние этажи сложились бы вниз.

Фото разместил для того, чтобы люди правильно выбирали себе квартиры. На этом фото хорошо видно что с квартирой внутри. Обычно все фото в том числе из Харькова только снаружи. Я внимательно слежу за разрушениями недвижимости и такое выразительное фото разрушений внутри встречаю впервые.

Фото из открытых источников ни чью тайну я в сеть не слил.

Вторая причина весь мир должен видеть что разрушаются жилые дома, а не военная инфраструктура. Преступники очень не любят огласки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 тра, 2022 19:57, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:34

Пишуть що не дуже є з чого відновлювати, бо все на папері є а реально розкрадене
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/DBwnfDmXrFA
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:58

  Hotab написав:Теоретично, можна вертольотами прорватись, щоб висадити десант на аеродром. Якщо перед цим виявлять і придушать нашу арту в районі, то може вдатись. Посадка літакам з наднизької висоти складніша, але теж можлива.


Як ти вважаєш, у них є сенс робити це найближчим часом?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:12

fler з точки зору атаки на Україну немає.
А от Санду взбодрить... :D
Ромасик
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