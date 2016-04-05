katso написав:А разве в 2014м году уже были ТРО? Территориальная оборона? Может все таки добробат?
Були:
5-й батальйо́н територіальної оборони «Прикарпа́ття» (в/ч пп В0120) — підрозділ територіальної оборони, сформований з мешканців Івано-Франківська та області. З початку липня 2014 року 51 день ніс службу у секторі «Д», поблизу кордону з Росією. 23 серпня батальйон майже в повному складі самовільно покинув свої позиції і 29 серпня 2014 року повернувся в Івано-Франківську область До складу батальйону, окрім призовників, увійшли добровольці, колишні активісти https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_ ... 1%8F%C2%BB
Успіх написав:А НЕ зрозуміло, чому так порахували передок з тилом?!
Эти вопросы вы должны в первую очередь задавать своему командиру, а тот в свою очередь обращается в соответствующую структуру в/ч. Скорее всего, как информацию передали, так и посчитали. Но такие вопросы публично не стоит обсуждать. IMHO.
У Придністровʼї російський контингент отримав завдання відновити військовий аеродром та техніку в Тирасполі — так званій столиці фейкового квазі-утворення росіян в регіоні. Про це 22 травня повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Цікаво, як вони собі уявляють використання того всього? По факту вони оточені з усіх боків. Чи я чогось не розумію?
fler написав:Цікаво, як вони собі уявляють використання того всього? По факту вони оточені з усіх боків. Чи я чогось не розумію
Теоретично, можна вертольотами прорватись, щоб висадити десант на аеродром. Якщо перед цим виявлять і придушать нашу арту в районі, то може вдатись. Посадка літакам з наднизької висоти складніша, але теж можлива.
ЛАД написав:Не в упрёк Вам, просто интересно, для кого/чего Вы вкладываете такие картинки? Восток и Киев при очень небольшом желании могут увидеть такое вживую. До тех, кто такого не видит, вряд ли дойдёт.
это монолитно литой дом, как видите все несущие конструкции целые. И этажи сверху как жили так и живут. Был бы панельный или кирпичный дом, верхние этажи сложились бы вниз.
Фото разместил для того, чтобы люди правильно выбирали себе квартиры. На этом фото хорошо видно что с квартирой внутри. Обычно все фото в том числе из Харькова только снаружи. Я внимательно слежу за разрушениями недвижимости и такое выразительное фото разрушений внутри встречаю впервые.
Фото из открытых источников ни чью тайну я в сеть не слил.
Вторая причина весь мир должен видеть что разрушаются жилые дома, а не военная инфраструктура. Преступники очень не любят огласки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 тра, 2022 19:57, всього редагувалось 4 разів.
Hotab написав:Теоретично, можна вертольотами прорватись, щоб висадити десант на аеродром. Якщо перед цим виявлять і придушать нашу арту в районі, то може вдатись. Посадка літакам з наднизької висоти складніша, але теж можлива.
Як ти вважаєш, у них є сенс робити це найближчим часом?
GALeon написав:Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:
"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.
Українською мовою це зветься "клеїти дурня", а російською - "ваньку валять". Є досить багато людей, яких до армії не візьмуть навіть за їх бажанням, але виїхати - зась.