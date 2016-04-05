Ромасик написав:Не всем повезло деньги иметь, некоторым приходится и работать. Но постричь мажоров тоже дело полезное.
Не всем повезло родиться мажорами, некоторые всю жизнь, учились, вкалывали, сколотили капитальчик хотели пожить....а тут бах снова жизни нет, но уже из за военного положения. Слишком многогранная эта ситуация.
Igneus написав:Законопроект № 7381 о трудовой повинности для лиц трудоспособного возраста
Автор законопроекта Мазурашу Георгій Георгійович, тот самый, что
Під час україно-російської війни зайняв нейтральну позицію. Під час активної фази війни зареєстрував законопроект 7162, щодо зміни державних символів, який вносить нездоровий дискус в суспільство та знищує символіку, яка об'єднує мільйони українців.[4]
Вангую, что и этот законопроект (7381 від 17.05.2022, https://bit.ly/3PFt0vc) постигнет судьба первого (7162-1 від 28.03.2022), т.е долго будет "лежать на полке" и умрет тихой незаметной смертью несмотря на то, что Мазурашу депутат СН.
fler написав:Цікаво, як вони собі уявляють використання того всього? По факту вони оточені з усіх боків. Чи я чогось не розумію
Теоретично, можна вертольотами прорватись, щоб висадити десант на аеродром. Якщо перед цим виявлять і придушать нашу арту в районі, то може вдатись. Посадка літакам з наднизької висоти складніша, але теж можлива.
Ну ПВО же собьет. Там от Крыма лететь далековато будет, и их как бы ждут, эффекта внезапности быть не должно. ДА и аэрожром этот в Тирасполе в 10 км от границы элементарно накрывается РСЗО.
GALeon написав:Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:
"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.
Українською мовою це зветься "клеїти дурня", а російською - "ваньку валять". Є досить багато людей, яких до армії не візьмуть навіть за їх бажанням, але виїхати - зась.
katso написав:Тирасполе в 10 км от границы элементарно накрывается РСЗО.
Я писав, що можуть придушити попередньо.
fler написав:Як ти вважаєш, у них є сенс робити це найближчим часом?
Хз. Без масованої різнопланової атаки - нема. Тобто з десантами на берег і т.д. Але ж в тих дебілів в голові небагато. Доведено атакою на Київ.
тот самый, что Під час україно-російської війни зайняв нейтральну позицію. Під час активної фази війни зареєстрував законопроект 7162, щодо зміни державних символів, який вносить нездоровий дискус в суспільство та знищує символіку, яка об'єднує мільйони українців.[4]
Пфффф. А ви у Ігнеуса його позицію запитували?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 тра, 2022 21:37, всього редагувалось 2 разів.
️Глава евродипломатии Боррель признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.
Он также заявил, что новая ситуация в сфере безопасности говорит о необходимости для Евросоюза взять на себя ответственность за свою безопасность и создать в ЕС современные совместные вооруженные силы.