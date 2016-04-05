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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10911092109310941095>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:09

  Ромасик написав:Не всем повезло деньги иметь, некоторым приходится и работать.
Но постричь мажоров тоже дело полезное.

Не всем повезло родиться мажорами, некоторые всю жизнь, учились, вкалывали, сколотили капитальчик хотели пожить....а тут бах снова жизни нет, но уже из за военного положения. Слишком многогранная эта ситуация.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:13

  fler написав:Ви читали законопроект? Там зовсім інша мета - відібрати житло в одиноких пенсів, які мають нахабство самотньо проживати в успадкованих 2-3-4 кімн. квартирах з великою площею.

Бинго!
- Остальное шлам.

  fler написав: Однак, звісно, існують родичі чиновників, які чесно заробили/отримали у подарунок та володіють кількома квартирами, машинами тощо. Хотілось би побачити, як їх змусять віддати "зайве".

Вот здесь, Вы не правы - у "сирот казанских", в Украине официальная бронь.
- Как можно, у сироты отбирать последнее? Это же не пенс!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Законопроект № 7381 о трудовой повинности для лиц трудоспособного возраста

Автор законопроекта Мазурашу Георгій Георгійович, тот самый, что
Під час україно-російської війни зайняв нейтральну позицію. Під час активної фази війни зареєстрував законопроект 7162, щодо зміни державних символів, який вносить нездоровий дискус в суспільство та знищує символіку, яка об'єднує мільйони українців.[4]

https://bit.ly/3Pw9IZ7

Там он второй соавтор
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний Гімн України"

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=74014

Вангую, что и этот законопроект (7381 від 17.05.2022, https://bit.ly/3PFt0vc) постигнет судьба первого (7162-1 від 28.03.2022), т.е долго будет "лежать на полке" и умрет тихой незаметной смертью несмотря на то, что Мазурашу депутат СН.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:22

  Hotab написав:
  fler написав:Цікаво, як вони собі уявляють використання того всього? По факту вони оточені з усіх боків. Чи я чогось не розумію

Теоретично, можна вертольотами прорватись, щоб висадити десант на аеродром. Якщо перед цим виявлять і придушать нашу арту в районі, то може вдатись. Посадка літакам з наднизької висоти складніша, але теж можлива.


Ну ПВО же собьет. Там от Крыма лететь далековато будет, и их как бы ждут, эффекта внезапности быть не должно. ДА и аэрожром этот в Тирасполе в 10 км от границы элементарно накрывается РСЗО.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:25

  M-Audio написав:
  GALeon написав:Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.

Українською мовою це зветься "клеїти дурня", а російською - "ваньку валять". Є досить багато людей, яких до армії не візьмуть навіть за їх бажанням, але виїхати - зась.


Когда нужно будет отвечать на вторую, третью, четвертую ТАКУЮ ЖЕ - ваньку валять будет уже сложнее. Подписывайте! - https://petition.president.gov.ua/petition/140908
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Ну ПВО же собьет.

На 5 метрах - ні. Доведено висадкою на Гостомель.
  katso написав:Тирасполе в 10 км от границы элементарно накрывается РСЗО.

Я писав, що можуть придушити попередньо.

  fler написав:Як ти вважаєш, у них є сенс робити це найближчим часом?

Хз.
Без масованої різнопланової атаки - нема. Тобто з десантами на берег і т.д.
Але ж в тих дебілів в голові небагато. Доведено атакою на Київ.

тот самый, что
Під час україно-російської війни зайняв нейтральну позицію. Під час активної фази війни зареєстрував законопроект 7162, щодо зміни державних символів, який вносить нездоровий дискус в суспільство та знищує символіку, яка об'єднує мільйони українців.[4]

Пфффф. А ви у Ігнеуса його позицію запитували?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 тра, 2022 21:37, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:28

  katso написав: Подписывайте!

Не подпишем.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:35

  Hotab написав:
  katso написав:Ну ПВО же собьет.

На 5 метрах - ні. Доведено висадкою на Гостомель.
  katso написав:Тирасполе в 10 км от границы элементарно накрывается РСЗО.

Я писав, що можуть придушити попередньо.


Не очень понимаю военный смысл десантирования с вертолетов на тираспольский аэродром
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Глава евродипломатии Боррель признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.

Он также заявил, что новая ситуация в сфере безопасности говорит о необходимости для Евросоюза взять на себя ответственность за свою безопасность и создать в ЕС современные совместные вооруженные силы.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:57

  GALeon написав:Глава евродипломатии Боррель признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились
а представляете как они истощились у русни? Эта техника не для нас готовилась, а для нападения на НАТО - Польшу, Прибалтику. Мы было так начальный этап "спецоперации". Чтобы получить Херсон и Мариуполь пуйло выстрелил как минимум половину всего что имел.
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