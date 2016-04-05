RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1092109310941095>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Чтобы получить Херсон и Мариуполь пуйло выстрелил как минимум половину всего что имел.

Потому нам и помогают. Мы выбили медведю половину зубов. И теперь косолапого алкаша уже Европа боится вовсе не так, как ранее.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7648
З нами з: 15.02.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:18

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Не в упрёк Вам, просто интересно, для кого/чего Вы вкладываете такие картинки? Восток и Киев при очень небольшом желании могут увидеть такое вживую. До тех, кто такого не видит, вряд ли дойдёт.
это монолитно литой дом, как видите все несущие конструкции целые. И этажи сверху как жили так и живут. Был бы панельный или кирпичный дом, верхние этажи сложились бы вниз.

Фото разместил для того, чтобы люди правильно выбирали себе квартиры. На этом фото хорошо видно что с квартирой внутри. Обычно все фото в том числе из Харькова только снаружи. Я внимательно слежу за разрушениями недвижимости и такое выразительное фото разрушений внутри встречаю впервые.

Фото из открытых источников ни чью тайну я в сеть не слил.

Вторая причина весь мир должен видеть что разрушаются жилые дома, а не военная инфраструктура. Преступники очень не любят огласки.

Спасибо, понятно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:20

  M-Audio написав:
  GALeon написав:Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.

Українською мовою це зветься "клеїти дурня", а російською - "ваньку валять". Є досить багато людей, яких до армії не візьмуть навіть за їх бажанням, але виїхати - зась.

Не возьмут по здоровью?
Так таким и сейчас разрешено выезжать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:29

  div_tmp написав:
  Hotab написав:
  katso написав:Ну ПВО же собьет.

На 5 метрах - ні. Доведено висадкою на Гостомель.
  katso написав:Тирасполе в 10 км от границы элементарно накрывается РСЗО.

Я писав, що можуть придушити попередньо.


Не очень понимаю военный смысл десантирования с вертолетов на тираспольский аэродром

Hotab писал:
Без масованої різнопланової атаки - нема. Тобто з десантами на берег і т.д.

Смысл простой - атака на Одессу. "С востока не выходит, попробуем с запада".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:33

  M-Audio написав:
  GALeon написав:Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.

Українською мовою це зветься "клеїти дурня", а російською - "ваньку валять". Є досить багато людей, яких до армії не візьмуть навіть за їх бажанням, але виїхати - зась.

Вопрос по другому:
- А нафига им шастать?

Мобилизационного резерва больше, чем "берут" таксу я давал ранее:
Платили ...тысяч за попадание хотя бы в ТрО - не брали.
Проблема в качественом составе - необходимы специалисты.
По отдельным специальностям нужна длительная и дорогая подготовка.
Т.Е. не просто "командный состав" - а "военные специалисты".
В связи с чем иногда старший командный состав выполняет функции лейтенантов - это как раз и есть "НАТОвская система"
- Пушечного мяса - кацапы нагонят.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 тра, 2022 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9572
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:36

Процесс вступления Украины в ЕС может растянуться "на 15 или 20 лет", заявил в воскресенье французский министр по европейским делам Клеман Боне.

Выступая на еврейской радиостанции "Радио Джей" в Париже, Клеман Боне сказал: "Мы должны быть честными. Если вы говорите, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два, вы врете. Возможно, это произойдет через 15 или 20 лет, это займет много времени".

"Если мы скажем украинцам: добро пожаловать в Европейский союз, но вы не до конца прочитали договор, в сноске написано: это будет через 15 лет, - то я думаю, что мы создадим почву для разочарования целого поколения украинцев", - добавил Боне.

https://www.bbc.com/russian/live/news-61446547
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:40

ЛАД
Подождите, всё только начинается, после того, как Орбан победивший на выборах в Венгрии, заявил, что боролся прежде всего против Зеленского...

Своя рубаха - ближе к телу.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 тра, 2022 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9572
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:40

Вот расклад по амер. помощи:
Байден изначально попросил у конгресса 33 млрд долларов для помощи Украине, однако после обсуждения эта сумма была увеличена. Значительная часть пакета помощи будет направлена на поставки Украине вооружений, необходимых ей для противодействия российской армии.

В том числе

6 млрд долларов пойдут на оборонную помощь (обучение, оборудование и вооружения);
8,7 млрд будут использованы для пополнения запасов американского оружия, которое отправляется Украине.
Еще 3,9 млрд долларов США направят для помощи Европейскому командованию вооруженных сил США.
Американские законодатели решили, что президент Байден может без согласия конгресса оперативно направить американскую помощь на сумму 11 млрд долларов (Presidential Drawdown Authority).
В пакет также вошли 5 млрд долларов для решения проблемы глобального продовольственного кризиса, вызванного войной в Украине;
почти 9 млрд. экономической помощи Киеву и
около 900 млн для поддержки украинских беженцев.

https://www.bbc.com/russian/news-61517958
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:41

ЛАД если мы победим в войне, рейтинг Зеленского и Украины взлетит до небес и любой политик отказавший нам в вступлении в ЕС сразу станет политическим трупом. Это как писять против ветра. На их заявления до нашей победы я бы не обращал внимания. Пока можно говорить в наш адрес что угодно. Вот и пользуются моментом.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13131
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2017 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:47

Вот не помню, давал ссылку на статью о Финляндии?
К разговору о "праве на выезд".
На всякий случай:
"Финляндия не отказалась от срочной службы по очевидной причине. Все еще сохранялись сомнения относительно России, - продолжает Туомас Форсберг. - После окончания холодной войны Финляндия купила оружие по очень хорошим ценам у тех стран, которые хотели от него избавиться".

Менеджер бара в приграничном финском городе Юсо говорит, что готов идти воевать, если потребуется

Вся финская политика, по словам эксперта, была направлена на то, чтобы страна сохраняла возможность справиться с кризисом самостоятельно. Живущий в Лаппеенранте Юсо - не единственный финн, готовый воевать.

Военную подготовку прошли больше миллиона жителей страны, еще около трехсот тысяч официально числятся в резерве и периодически направляются на сборы. Еще 30 тыс. человек - профессиональная армия вместе со срочниками; последние служат от полугода до года.

В итоге даже с населением в 5,5 млн человек финны уверены в том, что отобьют любую атаку.

https://www.bbc.com/russian/features-61239776
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1092109310941095>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95372
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2979
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3222)
22.05.2022 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.