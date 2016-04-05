Процесс вступления Украины в ЕС может растянуться "на 15 или 20 лет", заявил в воскресенье французский министр по европейским делам Клеман Боне.



Выступая на еврейской радиостанции "Радио Джей" в Париже, Клеман Боне сказал: "Мы должны быть честными. Если вы говорите, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два, вы врете. Возможно, это произойдет через 15 или 20 лет, это займет много времени".



"Если мы скажем украинцам: добро пожаловать в Европейский союз, но вы не до конца прочитали договор, в сноске написано: это будет через 15 лет, - то я думаю, что мы создадим почву для разочарования целого поколения украинцев", - добавил Боне.