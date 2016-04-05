ЛАД написав:Не в упрёк Вам, просто интересно, для кого/чего Вы вкладываете такие картинки? Восток и Киев при очень небольшом желании могут увидеть такое вживую. До тех, кто такого не видит, вряд ли дойдёт.
это монолитно литой дом, как видите все несущие конструкции целые. И этажи сверху как жили так и живут. Был бы панельный или кирпичный дом, верхние этажи сложились бы вниз.
Фото разместил для того, чтобы люди правильно выбирали себе квартиры. На этом фото хорошо видно что с квартирой внутри. Обычно все фото в том числе из Харькова только снаружи. Я внимательно слежу за разрушениями недвижимости и такое выразительное фото разрушений внутри встречаю впервые.
Фото из открытых источников ни чью тайну я в сеть не слил.
Вторая причина весь мир должен видеть что разрушаются жилые дома, а не военная инфраструктура. Преступники очень не любят огласки.
GALeon написав:Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:
"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.
Українською мовою це зветься "клеїти дурня", а російською - "ваньку валять". Є досить багато людей, яких до армії не візьмуть навіть за їх бажанням, але виїхати - зась.
Не возьмут по здоровью? Так таким и сейчас разрешено выезжать.
GALeon написав:Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:
"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.
Українською мовою це зветься "клеїти дурня", а російською - "ваньку валять". Є досить багато людей, яких до армії не візьмуть навіть за їх бажанням, але виїхати - зась.
Вопрос по другому: - А нафига им шастать?
Мобилизационного резерва больше, чем "берут" таксу я давал ранее: Платили ...тысяч за попадание хотя бы в ТрО - не брали. Проблема в качественом составе - необходимы специалисты. По отдельным специальностям нужна длительная и дорогая подготовка. Т.Е. не просто "командный состав" - а "военные специалисты". В связи с чем иногда старший командный состав выполняет функции лейтенантов - это как раз и есть "НАТОвская система" - Пушечного мяса - кацапы нагонят.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 тра, 2022 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Процесс вступления Украины в ЕС может растянуться "на 15 или 20 лет", заявил в воскресенье французский министр по европейским делам Клеман Боне.
Выступая на еврейской радиостанции "Радио Джей" в Париже, Клеман Боне сказал: "Мы должны быть честными. Если вы говорите, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два, вы врете. Возможно, это произойдет через 15 или 20 лет, это займет много времени".
"Если мы скажем украинцам: добро пожаловать в Европейский союз, но вы не до конца прочитали договор, в сноске написано: это будет через 15 лет, - то я думаю, что мы создадим почву для разочарования целого поколения украинцев", - добавил Боне.
Байден изначально попросил у конгресса 33 млрд долларов для помощи Украине, однако после обсуждения эта сумма была увеличена. Значительная часть пакета помощи будет направлена на поставки Украине вооружений, необходимых ей для противодействия российской армии.
В том числе
6 млрд долларов пойдут на оборонную помощь (обучение, оборудование и вооружения); 8,7 млрд будут использованы для пополнения запасов американского оружия, которое отправляется Украине. Еще 3,9 млрд долларов США направят для помощи Европейскому командованию вооруженных сил США. Американские законодатели решили, что президент Байден может без согласия конгресса оперативно направить американскую помощь на сумму 11 млрд долларов (Presidential Drawdown Authority). В пакет также вошли 5 млрд долларов для решения проблемы глобального продовольственного кризиса, вызванного войной в Украине; почти 9 млрд. экономической помощи Киеву и около 900 млн для поддержки украинских беженцев.
ЛАД если мы победим в войне, рейтинг Зеленского и Украины взлетит до небес и любой политик отказавший нам в вступлении в ЕС сразу станет политическим трупом. Это как писять против ветра. На их заявления до нашей победы я бы не обращал внимания. Пока можно говорить в наш адрес что угодно. Вот и пользуются моментом.
Вот не помню, давал ссылку на статью о Финляндии? К разговору о "праве на выезд". На всякий случай:
"Финляндия не отказалась от срочной службы по очевидной причине. Все еще сохранялись сомнения относительно России, - продолжает Туомас Форсберг. - После окончания холодной войны Финляндия купила оружие по очень хорошим ценам у тех стран, которые хотели от него избавиться".
Менеджер бара в приграничном финском городе Юсо говорит, что готов идти воевать, если потребуется
Вся финская политика, по словам эксперта, была направлена на то, чтобы страна сохраняла возможность справиться с кризисом самостоятельно. Живущий в Лаппеенранте Юсо - не единственный финн, готовый воевать.
Военную подготовку прошли больше миллиона жителей страны, еще около трехсот тысяч официально числятся в резерве и периодически направляются на сборы. Еще 30 тыс. человек - профессиональная армия вместе со срочниками; последние служат от полугода до года.
В итоге даже с населением в 5,5 млн человек финны уверены в том, что отобьют любую атаку.