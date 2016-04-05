vitaliian написав:ЛАД если мы победим в войне, рейтинг Зеленского и Украины взлетит до небес и любой политик отказавший нам в вступлении в ЕС сразу станет политическим трупом. Это как писять против ветра. На их заявления до нашей победы я бы не обращал внимания. Пока можно говорить в наш адрес что угодно. Вот и пользуются моментом.
Всегда возможны варианты. Пропаганда работает не только в России.
Закончилась история с передачей истребителей Украине – что дали ВСУ
СМИ пишут, что боевые машины наши пилоты не получили
Один из главных наших союзников Польша передала Украине все свои запчасти и боекомплекты к истребителям советского образца. Это помогло серьезно восстановить военный авиапарк ВСУ, пострадавший в 2014 году во время выхода украинских военных с оккупированного Крыма без военной техники. Однако самих истребителей мы так и не получили.
Об этом сообщило польское издания Onet.
"Вместо истребителей МиГ-29 Польша предоставила Украине огромный запас запчастей и вооружения для этих машин. Благодаря этим поставкам Воздушные силы Украины могут на постоянной основе восстанавливать боеспособность своих самолетов. Пока же, по мнению экспертов, Украина на удивление хорошо справляется в воздухе с превосходящими силами России. Однако она ждет новых самолетов. Она просит не только МиГ-29, но и американские F-16 или шведские Gripen", – сообщает издание.
СМИ: школьницу в Дагестане, осудившую войну и Путина, и ее мать заставили извиниться на камеру Как мы рассказывали сегодня, в Дагестане во время торжественной линейки, посвященной "последнему звонку", одна из школьниц выступила против войны в Украине. На видео выпускница сказала в микрофон: "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!"
Вечером в воскресенье провластные дагестанские телеграм-каналы опубликовали видео с извинениями выпускницы школы города Избербаш.
В этом ролике школьница тихим голосом объясняет, что сожалеет о своем поступке и что "просто хотела привлечь к себе внимание".
Во втором видео извинения приносит мать девочки, которая также сбивчиво и сдерживая слезы сообщает, что она патриот страны и полностью поддерживает курс Путина и "спецоперацию на территории Украины".
Мы не приводим ссылок на эти ролики в интересах безопасности девушки и ее мамы.
По информации Радио "Свобода", публично извиниться мать с девочкой заставили местные чиновники. Источники издания рассказали, что в связи с этим "пока открыты административные дела", не уточнив, какие именно.