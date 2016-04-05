RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1092109310941095
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:49

  vitaliian написав:ЛАД если мы победим в войне, рейтинг Зеленского и Украины взлетит до небес и любой политик отказавший нам в вступлении в ЕС сразу станет политическим трупом. Это как писять против ветра. На их заявления до нашей победы я бы не обращал внимания. Пока можно говорить в наш адрес что угодно. Вот и пользуются моментом.

Всегда возможны варианты.
Пропаганда работает не только в России.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:52

Первый звоночек о "перспективах"?

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к плану Маршалла по восстановлению Украины.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/22/7347892/
Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины", — сказал Бренде.

По его словам, речь идет об инфраструктуре, электричестве, школах, дорогах и мостах. "Нам нужен план Маршалла для Украины", - добавил Бренде.

Бренде сказал, что хочет выдвинуть призыв к такому плану на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, которое начинается в понедельник.

"Мы также соберем для этого генеральных директоров — под девизом "Генеральные директора для Украины". Частный сектор также должен играть важную роль в восстановлении страны", - сказал он.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9572
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:54

Закончилась история с передачей истребителей Украине – что дали ВСУ

СМИ пишут, что боевые машины наши пилоты не получили

Один из главных наших союзников Польша передала Украине все свои запчасти и боекомплекты к истребителям советского образца. Это помогло серьезно восстановить военный авиапарк ВСУ, пострадавший в 2014 году во время выхода украинских военных с оккупированного Крыма без военной техники. Однако самих истребителей мы так и не получили.

Об этом сообщило польское издания Onet.

"Вместо истребителей МиГ-29 Польша предоставила Украине огромный запас запчастей и вооружения для этих машин. Благодаря этим поставкам Воздушные силы Украины могут на постоянной основе восстанавливать боеспособность своих самолетов. Пока же, по мнению экспертов, Украина на удивление хорошо справляется в воздухе с превосходящими силами России. Однако она ждет новых самолетов. Она просит не только МиГ-29, но и американские F-16 или шведские Gripen", – сообщает издание.

https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/zakonchilas-istoriya-s-peredachey-istrebiteley-ukraine-chto-dali-vsu-1621901.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:56

  Kudrjavuy написав:Первый звоночек о "перспективах"?

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к плану Маршалла по восстановлению Украины.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/22/7347892/
Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".
.....

И что Вам опять не нравится?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 23:11

СМИ: школьницу в Дагестане, осудившую войну и Путина, и ее мать заставили извиниться на камеру
Как мы рассказывали сегодня, в Дагестане во время торжественной линейки, посвященной "последнему звонку", одна из школьниц выступила против войны в Украине. На видео выпускница сказала в микрофон: "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!"

Вечером в воскресенье провластные дагестанские телеграм-каналы опубликовали видео с извинениями выпускницы школы города Избербаш.

В этом ролике школьница тихим голосом объясняет, что сожалеет о своем поступке и что "просто хотела привлечь к себе внимание".

Во втором видео извинения приносит мать девочки, которая также сбивчиво и сдерживая слезы сообщает, что она патриот страны и полностью поддерживает курс Путина и "спецоперацию на территории Украины".

Мы не приводим ссылок на эти ролики в интересах безопасности девушки и ее мамы.

По информации Радио "Свобода", публично извиниться мать с девочкой заставили местные чиновники. Источники издания рассказали, что в связи с этим "пока открыты административные дела", не уточнив, какие именно.

http://surl.li/caprw
Там есть и виде со школьной линейки.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1092109310941095
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95372
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2979
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3222)
22.05.2022 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.