СМИ: школьницу в Дагестане, осудившую войну и Путина, и ее мать заставили извиниться на камеру

Как мы рассказывали сегодня, в Дагестане во время торжественной линейки, посвященной "последнему звонку", одна из школьниц выступила против войны в Украине. На видео выпускница сказала в микрофон: "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!"



Вечером в воскресенье провластные дагестанские телеграм-каналы опубликовали видео с извинениями выпускницы школы города Избербаш.



В этом ролике школьница тихим голосом объясняет, что сожалеет о своем поступке и что "просто хотела привлечь к себе внимание".



Во втором видео извинения приносит мать девочки, которая также сбивчиво и сдерживая слезы сообщает, что она патриот страны и полностью поддерживает курс Путина и "спецоперацию на территории Украины".



Мы не приводим ссылок на эти ролики в интересах безопасности девушки и ее мамы.



По информации Радио "Свобода", публично извиниться мать с девочкой заставили местные чиновники. Источники издания рассказали, что в связи с этим "пока открыты административные дела", не уточнив, какие именно.