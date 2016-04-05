vitaliian написав:ЛАД если мы победим в войне, рейтинг Зеленского и Украины взлетит до небес и любой политик отказавший нам в вступлении в ЕС сразу станет политическим трупом. Это как писять против ветра. На их заявления до нашей победы я бы не обращал внимания. Пока можно говорить в наш адрес что угодно. Вот и пользуются моментом.
Всегда возможны варианты. Пропаганда работает не только в России.
Закончилась история с передачей истребителей Украине – что дали ВСУ
СМИ пишут, что боевые машины наши пилоты не получили
Один из главных наших союзников Польша передала Украине все свои запчасти и боекомплекты к истребителям советского образца. Это помогло серьезно восстановить военный авиапарк ВСУ, пострадавший в 2014 году во время выхода украинских военных с оккупированного Крыма без военной техники. Однако самих истребителей мы так и не получили.
Об этом сообщило польское издания Onet.
"Вместо истребителей МиГ-29 Польша предоставила Украине огромный запас запчастей и вооружения для этих машин. Благодаря этим поставкам Воздушные силы Украины могут на постоянной основе восстанавливать боеспособность своих самолетов. Пока же, по мнению экспертов, Украина на удивление хорошо справляется в воздухе с превосходящими силами России. Однако она ждет новых самолетов. Она просит не только МиГ-29, но и американские F-16 или шведские Gripen", – сообщает издание.
СМИ: школьницу в Дагестане, осудившую войну и Путина, и ее мать заставили извиниться на камеру Как мы рассказывали сегодня, в Дагестане во время торжественной линейки, посвященной "последнему звонку", одна из школьниц выступила против войны в Украине. На видео выпускница сказала в микрофон: "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!"
Вечером в воскресенье провластные дагестанские телеграм-каналы опубликовали видео с извинениями выпускницы школы города Избербаш.
В этом ролике школьница тихим голосом объясняет, что сожалеет о своем поступке и что "просто хотела привлечь к себе внимание".
Во втором видео извинения приносит мать девочки, которая также сбивчиво и сдерживая слезы сообщает, что она патриот страны и полностью поддерживает курс Путина и "спецоперацию на территории Украины".
Мы не приводим ссылок на эти ролики в интересах безопасности девушки и ее мамы.
По информации Радио "Свобода", публично извиниться мать с девочкой заставили местные чиновники. Источники издания рассказали, что в связи с этим "пока открыты административные дела", не уточнив, какие именно.
"«За Толстого оправдываться и за Чехова» — что говорят об ответственности русской культуры писатели и художники" - http://surl.li/capus - статья интересная и неоднозначная. К боевым действиям отношения не имеет.
И ещё одна большая статья - Ия Кива переводит с языка смерти на язык жизниhttp://surl.li/capve. Без комментариев. "Сумно, б...".
Велика війна була малоймовірна, але вона почалася. Для того, щоб фюреру захопити хоча б лівобережну Україну, потрібна армія в 1-2 мільйони. Велика мобілізація орків малоймовірна, але вона можлива. Тоді і нам доведеться проводити велику мобілізацію. Петиції не допоможуть, допоки фюрер не заспокоється.
Hotab написав:И теперь косолапого алкаша уже Европа боится вовсе не так, как ранее.
Напротив, в Европе увидели что такое война с реальным противником, вооруженным бронетехникой, артой, ракетами, авиацией, а не с афганскими дехканами. Запад уже понимает что даже неядерная война с Россией будет стоить колоссальных потерь.
Плюс, постепенно развеиваются мифы о западном вундерваффе по результатам его боевого применения в Украине.
vitaliian написав:ЛАД если мы победим в войне, рейтинг Зеленского и Украины взлетит до небес и любой политик отказавший нам в вступлении в ЕС сразу станет политическим трупом. Это как писять против ветра. На их заявления до нашей победы я бы не обращал внимания. Пока можно говорить в наш адрес что угодно. Вот и пользуются моментом.
если. Но для этого нужны их финансовые издержки как напрямую финансировать Украину та и справляться с высокими ценами энергоресурсов до нашей победы. И непонятно, что считать победой в войне (в территориальных решениях и времени).
crumd написав:в Европе увидели что такое война с реальным противником, вооруженным бронетехникой, артой, ракетами, авиацией,
В Європі це чудово уявляли. Тому і боялись. Але побачили, що "якась" Україна з ще старішим озброєнням натикує ведмедю. Перемолотивши величезний кусок їх техніки. Який створювався десятиліттями. І ще стільки треба для його відновлення. А "Москву" так і взагалі ніколи не побудувати нову.
crumd написав:развеиваются мифы о западном вундерваффе по результатам его боевого применения в Украине.
Яке це вундерваффе є в Україні? Може далекобійні ракетні системи?? Масово західні рсзо чи САУ? Може Абрамси чи Леопарди? Може авіація??
Партизанські Інлави чудова зброя, але це партизанщина. А массового важкого ще нам ніхто не давав.
Ви якийсь рашистський бредочок несете. Там теж думають, що вони в Україні воюють проти натовської зброї. Ні, не було ще тут справжньої натовської зброї. Одиничні гаубиці не будемо брати в розрахунок. У рашистів тисячі артсистем, і десяток М777 питання не вирішать.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 тра, 2022 08:02, всього редагувалось 1 раз.