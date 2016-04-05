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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1093109410951096>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:49

  vitaliian написав:ЛАД если мы победим в войне, рейтинг Зеленского и Украины взлетит до небес и любой политик отказавший нам в вступлении в ЕС сразу станет политическим трупом. Это как писять против ветра. На их заявления до нашей победы я бы не обращал внимания. Пока можно говорить в наш адрес что угодно. Вот и пользуются моментом.

Всегда возможны варианты.
Пропаганда работает не только в России.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:52

Первый звоночек о "перспективах"?

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к плану Маршалла по восстановлению Украины.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/22/7347892/
Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины", — сказал Бренде.

По его словам, речь идет об инфраструктуре, электричестве, школах, дорогах и мостах. "Нам нужен план Маршалла для Украины", - добавил Бренде.

Бренде сказал, что хочет выдвинуть призыв к такому плану на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, которое начинается в понедельник.

"Мы также соберем для этого генеральных директоров — под девизом "Генеральные директора для Украины". Частный сектор также должен играть важную роль в восстановлении страны", - сказал он.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:54

Закончилась история с передачей истребителей Украине – что дали ВСУ

СМИ пишут, что боевые машины наши пилоты не получили

Один из главных наших союзников Польша передала Украине все свои запчасти и боекомплекты к истребителям советского образца. Это помогло серьезно восстановить военный авиапарк ВСУ, пострадавший в 2014 году во время выхода украинских военных с оккупированного Крыма без военной техники. Однако самих истребителей мы так и не получили.

Об этом сообщило польское издания Onet.

"Вместо истребителей МиГ-29 Польша предоставила Украине огромный запас запчастей и вооружения для этих машин. Благодаря этим поставкам Воздушные силы Украины могут на постоянной основе восстанавливать боеспособность своих самолетов. Пока же, по мнению экспертов, Украина на удивление хорошо справляется в воздухе с превосходящими силами России. Однако она ждет новых самолетов. Она просит не только МиГ-29, но и американские F-16 или шведские Gripen", – сообщает издание.

https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/zakonchilas-istoriya-s-peredachey-istrebiteley-ukraine-chto-dali-vsu-1621901.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:56

  Kudrjavuy написав:Первый звоночек о "перспективах"?

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к плану Маршалла по восстановлению Украины.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/22/7347892/
Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".
.....

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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 23:11

СМИ: школьницу в Дагестане, осудившую войну и Путина, и ее мать заставили извиниться на камеру
Как мы рассказывали сегодня, в Дагестане во время торжественной линейки, посвященной "последнему звонку", одна из школьниц выступила против войны в Украине. На видео выпускница сказала в микрофон: "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!"

Вечером в воскресенье провластные дагестанские телеграм-каналы опубликовали видео с извинениями выпускницы школы города Избербаш.

В этом ролике школьница тихим голосом объясняет, что сожалеет о своем поступке и что "просто хотела привлечь к себе внимание".

Во втором видео извинения приносит мать девочки, которая также сбивчиво и сдерживая слезы сообщает, что она патриот страны и полностью поддерживает курс Путина и "спецоперацию на территории Украины".

Мы не приводим ссылок на эти ролики в интересах безопасности девушки и ее мамы.

По информации Радио "Свобода", публично извиниться мать с девочкой заставили местные чиновники. Источники издания рассказали, что в связи с этим "пока открыты административные дела", не уточнив, какие именно.

http://surl.li/caprw
Там есть и виде со школьной линейки.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 00:49

"«За Толстого оправдываться и за Чехова» — что говорят об ответственности русской культуры писатели и художники" - http://surl.li/capus - статья интересная и неоднозначная.
К боевым действиям отношения не имеет.

И ещё одна большая статья - Ия Кива переводит с языка смерти на язык жизни http://surl.li/capve.
Без комментариев.
"Сумно, б...".
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:28

Чому не випускають чоловіків

Велика війна була малоймовірна, але вона почалася. Для того, щоб фюреру захопити хоча б лівобережну Україну, потрібна армія в 1-2 мільйони. Велика мобілізація орків малоймовірна, але вона можлива. Тоді і нам доведеться проводити велику мобілізацію. Петиції не допоможуть, допоки фюрер не заспокоється.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:И теперь косолапого алкаша уже Европа боится вовсе не так, как ранее.

Напротив, в Европе увидели что такое война с реальным противником, вооруженным бронетехникой, артой, ракетами, авиацией, а не с афганскими дехканами. Запад уже понимает что даже неядерная война с Россией будет стоить колоссальных потерь.

Плюс, постепенно развеиваются мифы о западном вундерваффе по результатам его боевого применения в Украине.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:43

  vitaliian написав:ЛАД если мы победим в войне, рейтинг Зеленского и Украины взлетит до небес и любой политик отказавший нам в вступлении в ЕС сразу станет политическим трупом. Это как писять против ветра. На их заявления до нашей победы я бы не обращал внимания. Пока можно говорить в наш адрес что угодно. Вот и пользуются моментом.

если.
Но для этого нужны их финансовые издержки как напрямую финансировать Украину та и справляться с высокими ценами энергоресурсов до нашей победы.
И непонятно, что считать победой в войне (в территориальных решениях и времени).
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:в Европе увидели что такое война с реальным противником, вооруженным бронетехникой, артой, ракетами, авиацией,

В Європі це чудово уявляли. Тому і боялись. Але побачили, що "якась" Україна з ще старішим озброєнням натикує ведмедю. Перемолотивши величезний кусок їх техніки. Який створювався десятиліттями. І ще стільки треба для його відновлення. А "Москву" так і взагалі ніколи не побудувати нову.
  crumd написав:развеиваются мифы о западном вундерваффе по результатам его боевого применения в Украине.

Яке це вундерваффе є в Україні? Може далекобійні ракетні системи?? Масово західні рсзо чи САУ? Може Абрамси чи Леопарди? Може авіація??

Партизанські Інлави чудова зброя, але це партизанщина. А массового важкого ще нам ніхто не давав.

Ви якийсь рашистський бредочок несете. Там теж думають, що вони в Україні воюють проти натовської зброї. Ні, не було ще тут справжньої натовської зброї. Одиничні гаубиці не будемо брати в розрахунок. У рашистів тисячі артсистем, і десяток М777 питання не вирішать.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 тра, 2022 08:02, всього редагувалось 1 раз.
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