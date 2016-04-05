vitaliian написав:ЛАД если мы победим в войне, рейтинг Зеленского и Украины взлетит до небес и любой политик отказавший нам в вступлении в ЕС сразу станет политическим трупом. Это как писять против ветра. На их заявления до нашей победы я бы не обращал внимания. Пока можно говорить в наш адрес что угодно. Вот и пользуются моментом.
если. Но для этого нужны их финансовые издержки как напрямую финансировать Украину та и справляться с высокими ценами энергоресурсов до нашей победы. И непонятно, что считать победой в войне (в территориальных решениях и времени).
crumd написав:в Европе увидели что такое война с реальным противником, вооруженным бронетехникой, артой, ракетами, авиацией,
В Європі це чудово уявляли. Тому і боялись. Але побачили, що "якась" Україна з ще старішим озброєнням натикує ведмедю. Перемолотивши величезний кусок їх техніки. Який створювався десятиліттями. І ще стільки треба для його відновлення. А "Москву" так і взагалі ніколи не побудувати нову.
crumd написав:развеиваются мифы о западном вундерваффе по результатам его боевого применения в Украине.
Яке це вундерваффе є в Україні? Може далекобійні ракетні системи?? Масово західні рсзо чи САУ? Може Абрамси чи Леопарди? Може авіація??
Партизанські Інлави чудова зброя, але це партизанщина. А массового важкого ще нам ніхто не давав.
Ви якийсь рашистський бредочок несете. Там теж думають, що вони в Україні воюють проти натовської зброї. Ні, не було ще тут справжньої натовської зброї. Одиничні гаубиці не будемо брати в розрахунок. У рашистів тисячі артсистем, і десяток М777 питання не вирішать.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 тра, 2022 08:02, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Велика війна була малоймовірна, але вона почалася. Для того, щоб фюреру захопити хоча б лівобережну Україну, потрібна армія в 1-2 мільйони. Велика мобілізація орків малоймовірна, але вона можлива. Тоді і нам доведеться проводити велику мобілізацію. Петиції не допоможуть, допоки фюрер не заспокоється.
А если все в израильский вариант перейдет -- будем год/два/три к "большой мобилизации" готовиться?..
_hunter написав:А если все в израильский вариант перейдет -- будем год/два/три к "большой мобилизации" готовиться?..
В Ізраїлі навіть дівчата служать строкову службу. Поки чекаємо до осені, можливо когось будуть випускати заради валюти. Племінниця з дітьми, на цей раз, поїде до чоловіка у Францію, у його відпустку, а не навпаки, бо його вже не випустять.
У неділю, 22 травня, підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 "Грач" розрахунком ПЗРК "Голка". Загинув пілот – російський генерал-майор Канамат Боташев.
_hunter написав:А если все в израильский вариант перейдет -- будем год/два/три к "большой мобилизации" готовиться?..
В Ізраїлі навіть дівчата служать строкову службу. Поки чекаємо до осені, можливо когось будуть випускати заради валюти. Племінниця з дітьми, на цей раз, поїде до чоловіка у Францію, у його відпустку, а не навпаки, бо його вже не випустять.
Я в курсе. Но даже в Израиле нет запрета выезда _всем_ (кроме срочников) -- я, собственно, про это.