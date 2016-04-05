RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1094109510961097>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:43

  vitaliian написав:ЛАД если мы победим в войне, рейтинг Зеленского и Украины взлетит до небес и любой политик отказавший нам в вступлении в ЕС сразу станет политическим трупом. Это как писять против ветра. На их заявления до нашей победы я бы не обращал внимания. Пока можно говорить в наш адрес что угодно. Вот и пользуются моментом.

если.
Но для этого нужны их финансовые издержки как напрямую финансировать Украину та и справляться с высокими ценами энергоресурсов до нашей победы.
И непонятно, что считать победой в войне (в территориальных решениях и времени).
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4441
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:в Европе увидели что такое война с реальным противником, вооруженным бронетехникой, артой, ракетами, авиацией,

В Європі це чудово уявляли. Тому і боялись. Але побачили, що "якась" Україна з ще старішим озброєнням натикує ведмедю. Перемолотивши величезний кусок їх техніки. Який створювався десятиліттями. І ще стільки треба для його відновлення. А "Москву" так і взагалі ніколи не побудувати нову.
  crumd написав:развеиваются мифы о западном вундерваффе по результатам его боевого применения в Украине.

Яке це вундерваффе є в Україні? Може далекобійні ракетні системи?? Масово західні рсзо чи САУ? Може Абрамси чи Леопарди? Може авіація??

Партизанські Інлави чудова зброя, але це партизанщина. А массового важкого ще нам ніхто не давав.

Ви якийсь рашистський бредочок несете. Там теж думають, що вони в Україні воюють проти натовської зброї. Ні, не було ще тут справжньої натовської зброї. Одиничні гаубиці не будемо брати в розрахунок. У рашистів тисячі артсистем, і десяток М777 питання не вирішать.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 тра, 2022 08:02, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7650
З нами з: 15.02.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:развеиваются

Завязуй читати раша телеграм канали бо поїде дах.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10870
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:если мы победим в войне, рейтинг Зеленского и Украины взлетит до небес

Я б дуже вас просив в такому речені вживати слово "коли", замість "если"!
Тут НЕ має бути сумнівів, що ми переможемо!
Ми переможемо - обов'язково!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3311
З нами з: 18.03.21
Подякував: 116 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:52

  lapay написав:Велика війна була малоймовірна, але вона почалася. Для того, щоб фюреру захопити хоча б лівобережну Україну, потрібна армія в 1-2 мільйони. Велика мобілізація орків малоймовірна, але вона можлива. Тоді і нам доведеться проводити велику мобілізацію. Петиції не допоможуть, допоки фюрер не заспокоється.

А если все в израильский вариант перейдет -- будем год/два/три к "большой мобилизации" готовиться?..
_hunter
 
Повідомлень: 6872
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А если все в израильский вариант перейдет -- будем год/два/три к "большой мобилизации" готовиться?..

В Ізраїлі навіть дівчата служать строкову службу. Поки чекаємо до осені, можливо когось будуть випускати заради валюти. Племінниця з дітьми, на цей раз, поїде до чоловіка у Францію, у його відпустку, а не навпаки, бо його вже не випустять.
lapay
 
Повідомлень: 13096
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:06

летуны заканчиваются...

У неділю, 22 травня, підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 "Грач" розрахунком ПЗРК "Голка". Загинув пілот – російський генерал-майор Канамат Боташев.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7313
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1919 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:10

  lapay написав:
  _hunter написав:А если все в израильский вариант перейдет -- будем год/два/три к "большой мобилизации" готовиться?..

В Ізраїлі навіть дівчата служать строкову службу. Поки чекаємо до осені, можливо когось будуть випускати заради валюти. Племінниця з дітьми, на цей раз, поїде до чоловіка у Францію, у його відпустку, а не навпаки, бо його вже не випустять.

Я в курсе. Но даже в Израиле нет запрета выезда _всем_ (кроме срочников) -- я, собственно, про это.
_hunter
 
Повідомлень: 6872
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:15

Там другая причина

edvardd , думаю пообещали снять условную судимость и скостить огромный долг за самолёт.

Зображення
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7650
З нами з: 15.02.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:40

  edvardd написав: розрахунком ПЗРК "Голка".

Автопереводчику позволено, но копипастер, все же, должен быть умнее :-)
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 23 тра, 2022 09:51, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya
 
Повідомлень: 4407
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1094109510961097>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95393
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2983
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (731)
23.05.2022 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.