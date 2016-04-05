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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1094109510961097
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:43

это пестец, особенно порохоботам

edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:50

  katso написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Сейчас после приказа (изменения закона?) их разрешили применять по всей Украине без привязки к территории и в боевых действиях.

Приказ закріпив де-юре те що було де-факто. Я вже приводив приклад навіть з 2014 р. коли батальйон ТрО "Прикарпаття" відправили на шкільних автобусах на ворожий кордон, а потім звинуватили, що вони не зупинили-розгромили рашистьску армію. Але і до цього приказу вже тепер наші бійці ТрО брали участь далеко від дому у збройних діях, воювали і гинули. Ще раз наголошую, що потрібно розуміти різницю між ТрО ЗСУ, які приймають присягу і діють як ЗСУ, та різну місцеву самодіяльність, яка часто сама себе тазиває тро і ефективність дій яких сумнівна.


А разве в 2014м году уже были ТРО? Территориальная оборона? :shock: Может все таки добробат?

Сам термин "терроборона" появился летом прошлого года. Формирование частей формально стартовало 01.01.22г

А что в Вики полно глупостей, то не секрет.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:03

crumd
Как быстро вскрылась протухшая консерва из города грязи :mrgreen:
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alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Сам термин "терроборона" появился летом прошлого года. Формирование частей формально стартовало 01.01.22г
А что в Вики полно глупостей, то не секрет.

На форумі більше дурниць. Ось, наприклад, перше з посилань про батальйони ТрО з віки від 14-11-2014
Генштаб ЗСУ інформує щодо батальйонів територіальної оборони
З метою стабілізації ситуації на всій території України з 04.05.2014 Генеральним штабом Збройних Сил України введено в дію плани територіальної оборони (далі – ТрО) та визначено завдання щодо формування військових частин ТрО. Для виконання визначених планами ТрО завдань у Збройних Силах України з травня 2014 року в кожній області та місті Києві було сформовано декілька батальйонів ТрО.
В умовах проведення антитерористичної операції на сході держави для відстоювання територіальної цілісності країни найважливішим є недопущення подальшого розширення зони збройного конфлікту на інші регіони, тому керівництвом Збройних Сил України прийнято рішення щодо залучення військових частин ТрО до ізоляції зони конфлікту. Таке рішення грунтується на вимогах Указу Президента України від 02.09.2013 №471/2013 «Про Положення про територіальну оборону України», де визначено, що завдання ТрО виконуються як поза районами, так і в районах ведення бойових дій. https://web.archive.org/web/20141129020 ... ewsid=2022
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:17

  Ой+ написав:
  juristkostya написав:Сам термин "терроборона" появился летом прошлого года. Формирование частей формально стартовало 01.01.22г
А что в Вики полно глупостей, то не секрет.

На форумі більше дурниць. Ось, наприклад, перше з посилань про батальйони ТрО з віки від 14-11-2014
Генштаб ЗСУ інформує щодо батальйонів територіальної оборони
З метою стабілізації ситуації на всій території України з 04.05.2014 Генеральним штабом Збройних Сил України введено в дію плани територіальної оборони (далі – ТрО) та визначено завдання щодо формування військових частин ТрО. Для виконання визначених планами ТрО завдань у Збройних Силах України з травня 2014 року в кожній області та місті Києві було сформовано декілька батальйонів ТрО.
В умовах проведення антитерористичної операції на сході держави для відстоювання територіальної цілісності країни найважливішим є недопущення подальшого розширення зони збройного конфлікту на інші регіони, тому керівництвом Збройних Сил України прийнято рішення щодо залучення військових частин ТрО до ізоляції зони конфлікту. Таке рішення грунтується на вимогах Указу Президента України від 02.09.2013 №471/2013 «Про Положення про територіальну оборону України», де визначено, що завдання ТрО виконуються як поза районами, так і в районах ведення бойових дій. https://web.archive.org/web/20141129020 ... ewsid=2022

А теперь то же самое, но в официальных источниках :-)))))
juristkostya
 
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