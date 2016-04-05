У Порошенка есть волонтерский фонд, к каждой гривне которую туда перечисляют "порохоботы", он добавляет свою гривну. Они закупают десятки внедорожников, беспилотников, амуницию, даже в кредит.. еще не насобирали денег, а Порошенко уже под свои гарантии финансирует закупку.
Потом, сейчас в Чернигов вернулись "беженцы". 2 месяца люди сидели непонятно где и УЖЕ получили от государства по 10-20 тысяч грн "компенсации" на семью, хотя сбежали в основном те, кто финансово был уверен в своих силах.
А те у кого разбомблены дома, которые потеряли жилье и здоровье - НЕ получили до сих пор вообще ничего, и даже никаких сроков, за свой счет ремонтируются и живут на съемном жилье и по родственникам.
Почему сцыкуны получают деньги, а реальные пострадавшие - только обещания? Потому что их количественно больше, а это рейтинги.
Поэтому свои видосики про Порошенка, который реально на армию вкладывает свои личные деньги, хотя при таком хейте и не обязан - засуньте себе в опу.
У Порошенка есть волонтерский фонд, к каждой гривне которую туда перечисляют "порохоботы", он добавляет свою гривну. Они закупают десятки внедорожников, беспилотников, амуницию, даже в кредит.. еще не насобирали денег, а Порошенко уже под свои гарантии финансирует закупку.
Потом, сейчас в Чернигов вернулись "беженцы". 2 месяца люди сидели непонятно где и УЖЕ получили от государства по 10-20 тысяч грн "компенсации" на семью, хотя сбежали в основном те, кто финансово был уверен в своих силах.
А те у кого разбомблены дома, которые потеряли жилье и здоровье - НЕ получили до сих пор вообще ничего, и даже никаких сроков, за свой счет ремонтируются и живут на съемном жилье и по родственникам.
Почему сцыкуны получают деньги, а реальные пострадавшие - только обещания? Потому что их количественно больше, а это рейтинги.
Поэтому свои видосики про Порошенка, который реально на армию вкладывает свои личные деньги, хотя при таком хейте и не обязан - засуньте себе в опу.
Не делайте себе нервы - вопросы до сих пор решаются только с помощью доктора Калашникова.
Нові супутникові знімки Google зруйнували міф Кремля про 10 тисяч танків за Уралом. р викриваються вкрай цікаві деталі. Сотні одиниць корпусів бронетехніки без башт навалені одна на одну. виявляється що на всій величезній базі, яка просто заставлена бронетехнікою, якої має вистачити на цілу танкову армію, більш-менш візуально правильно, зберігаються десь з 100 танків, водночас "на папері" лише на цій базі видно "корпуси" понад тисяч машин. Аналогічну картину можливо побачити й по іншім базам зберігання по всій РФ. У Омську, із заваленими ангарами, або Ачинську, з деревами, які проросли через вантажівки.
Плохо что никто не подсчитал сколько реально они смогут собрать исправных танков. Было бы полезно знать сколько еще надо уничтожить. Все таки у них еще есть резервы. Недавно орки хвастались что с уралвагонзавода пошла на фронт целый состав Т90