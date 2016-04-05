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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10961097109810991100>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:33

  edvardd написав:Это песец особенно порохоботам


У Порошенка есть волонтерский фонд, к каждой гривне которую туда перечисляют "порохоботы", он добавляет свою гривну. Они закупают десятки внедорожников, беспилотников, амуницию, даже в кредит.. еще не насобирали денег, а Порошенко уже под свои гарантии финансирует закупку.

Потом, сейчас в Чернигов вернулись "беженцы". 2 месяца люди сидели непонятно где и УЖЕ получили от государства по 10-20 тысяч грн "компенсации" на семью, хотя сбежали в основном те, кто финансово был уверен в своих силах.

А те у кого разбомблены дома, которые потеряли жилье и здоровье - НЕ получили до сих пор вообще ничего, и даже никаких сроков, за свой счет ремонтируются и живут на съемном жилье и по родственникам.

Почему сцыкуны получают деньги, а реальные пострадавшие - только обещания? Потому что их количественно больше, а это рейтинги.

Поэтому свои видосики про Порошенка, который реально на армию вкладывает свои личные деньги, хотя при таком хейте и не обязан - засуньте себе в опу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:43

  vitaliian написав:
Нові супутникові знімки Google зруйнували міф Кремля про 10 тисяч танків за Уралом. р викриваються вкрай цікаві деталі. Сотні одиниць корпусів бронетехніки без башт навалені одна на одну. виявляється що на всій величезній базі, яка просто заставлена бронетехнікою, якої має вистачити на цілу танкову армію, більш-менш візуально правильно, зберігаються десь з 100 танків, водночас "на папері" лише на цій базі видно "корпуси" понад тисяч машин. Аналогічну картину можливо побачити й по іншім базам зберігання по всій РФ. У Омську, із заваленими ангарами, або Ачинську, з деревами, які проросли через вантажівки.
фото по ссылке
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -7020.html
Плохо что никто не подсчитал сколько реально они смогут собрать исправных танков. Было бы полезно знать сколько еще надо уничтожить. Все таки у них еще есть резервы. Недавно орки хвастались что с уралвагонзавода пошла на фронт целый состав Т90
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:59

  otg написав:Плохо что никто не подсчитал сколько реально они смогут собрать исправных танков. Было бы полезно знать сколько еще надо уничтожить. Все таки у них еще есть резервы.

Просто нереально таке підрахувати.
Думаю навіть орки не знають скільки у них є "відновлювальної" техніки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:08

А если серьёзно, по теме:
https://www.dialog.ua/war/252340_1653284412
Это официоз, а на самом деле, орки тупо не атакуют, а стволы из под Мариуполя развернули по городу Авдеевка.

Бред, но это факт дальнобойной артиллерией стирают город без всяких претензий.
Гражданские, население, остатки цивилизации, Химик,....

- тупо и монотонно целенаправленно по городу.
Орехово-Гуляйполе, Великая Новосёловка, Угледар, Мариуполь, Волноваха, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Нью Йорк, Славяногорск, Луганщина(здесь десятки городов) Изюм, Харьков, Тростянець, ...........
- А дальше?
"Тримаймося!"?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 23 тра, 2022 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:14

  otg написав:
  vitaliian написав:
Нові супутникові знімки Google зруйнували міф Кремля про 10 тисяч танків за Уралом. р викриваються вкрай цікаві деталі. Сотні одиниць корпусів бронетехніки без башт навалені одна на одну. виявляється що на всій величезній базі, яка просто заставлена бронетехнікою, якої має вистачити на цілу танкову армію, більш-менш візуально правильно, зберігаються десь з 100 танків, водночас "на папері" лише на цій базі видно "корпуси" понад тисяч машин. Аналогічну картину можливо побачити й по іншім базам зберігання по всій РФ. У Омську, із заваленими ангарами, або Ачинську, з деревами, які проросли через вантажівки.
фото по ссылке
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -7020.html
Плохо что никто не подсчитал сколько реально они смогут собрать исправных танков. Было бы полезно знать сколько еще надо уничтожить. Все таки у них еще есть резервы. Недавно орки хвастались что с уралвагонзавода пошла на фронт целый состав Т90

Интересно, а Вы понимаете, что спрашиваете?
Или розум подчерпнули у писаки той статьи?
Для капиталки - корпус это и есть возможность восстановления одной машины.
На фото хорошо видно - сняты башни, готовятся корпуса под обжиг - на капиталку (дикость составляет, что это не в цеху - т.е. машины восстанавливают МАССОВО)
- "Капиталка" для танка - это машина выходит лучше новой ибо устранены все детские болезни допущенные изначально.

Только процесс этот "капиталка" - трудоёмкий.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:20

  div_tmp написав:
  ЛАД написав:Смысл простой - атака на Одессу. "С востока не выходит, попробуем с запада".


Зачем для атаки на Одессу десантироваться в Тирасполе? Десант применяется для быстрого захвата и удержания плацдарма до подхода основных сил. В Тирасполе им это не нужно, он и так полностью их

Тирасполь их.
Оружия там много (на складах). Да, старое, но тем не менее.
А вот войск практически нет.
Если там высадить российский десант, он сможет обеспечить/поддержать высадку десанта с моря. Это уже будет плацдармом для наступления на Одессу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 тра, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:21

  otg написав:Плохо что никто не подсчитал сколько реально они смогут собрать исправных танков. Было бы полезно знать сколько еще надо уничтожить. Все таки у них еще есть резервы.

Кто же это посчитает? Они и сами не смогут посчитать сколько их можно запустить. Даже если в танке все внутренности на месте, то за 50 лет консервации непонятно в каком они состоянии. А на бумаге все красиво. Не говоря уже об вышенаписанном.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:21

  Kudrjavuy написав:Интересно, а Вы понимаете, что спрашиваете?
Или розум подчерпнули у писаки той статьи?
Для капиталки - корпус это и есть возможность восстановления одной машины.
На фото хорошо видно - сняты башни, готовятся корпуса под обжиг - на капиталку (дикость составляет, что это не в цеху - т.е. машины восстанавливают МАССОВО)
- "Капиталка" для танка - это машина выходит лучше новой ибо устранены все детские болезни допущенные изначально.

Только процесс этот "капиталка" - трудоёмкий.

Это так на рашистТВ рассказали? :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=ZHRMpaupIHk - ну американцы, ну тупые, не поснимали башни
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:36

  alfredhaos написав:
  Kudrjavuy написав:Интересно, а Вы понимаете, что спрашиваете?
Или розум подчерпнули у писаки той статьи?
Для капиталки - корпус это и есть возможность восстановления одной машины.
На фото хорошо видно - сняты башни, готовятся корпуса под обжиг - на капиталку (дикость составляет, что это не в цеху - т.е. машины восстанавливают МАССОВО)
- "Капиталка" для танка - это машина выходит лучше новой ибо устранены все детские болезни допущенные изначально.

Только процесс этот "капиталка" - трудоёмкий.

Это так на рашистТВ рассказали? :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=ZHRMpaupIHk - ну американцы, ну тупые, не поснимали башни

Вам бы ещё пилюльку - попустит.
А ещё лучше в штаны и на ... - служить Честно Неньке.
Или работать по профилю "испорченного телефона" или "губошлёпа".
Думать, головой, что на плечах.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:37

  ЛАД написав:Тирасполь их.
Оружия там много (на складах). Да, старое, но тем не менее.

12 танков Т64?
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 23 тра, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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