Додано: Пон 23 тра, 2022 11:33

edvardd написав: Это песец особенно порохоботам Это песец особенно порохоботам

У Порошенка есть волонтерский фонд, к каждой гривне которую туда перечисляют "порохоботы", он добавляет свою гривну. Они закупают десятки внедорожников, беспилотников, амуницию, даже в кредит.. еще не насобирали денег, а Порошенко уже под свои гарантии финансирует закупку.Потом, сейчас в Чернигов вернулись "беженцы". 2 месяца люди сидели непонятно где и УЖЕ получили от государства по 10-20 тысяч грн "компенсации" на семью, хотя сбежали в основном те, кто финансово был уверен в своих силах.А те у кого разбомблены дома, которые потеряли жилье и здоровье - НЕ получили до сих пор вообще ничего, и даже никаких сроков, за свой счет ремонтируются и живут на съемном жилье и по родственникам.Почему сцыкуны получают деньги, а реальные пострадавшие - только обещания? Потому что их количественно больше, а это рейтинги.Поэтому свои видосики про Порошенка, который реально на армию вкладывает свои личные деньги, хотя при таком хейте и не обязан - засуньте себе в опу.