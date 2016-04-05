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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1097109810991100>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:38

  otg написав:
  vitaliian написав:
Нові супутникові знімки Google зруйнували міф Кремля про 10 тисяч танків за Уралом. р викриваються вкрай цікаві деталі. Сотні одиниць корпусів бронетехніки без башт навалені одна на одну. виявляється що на всій величезній базі, яка просто заставлена бронетехнікою, якої має вистачити на цілу танкову армію, більш-менш візуально правильно, зберігаються десь з 100 танків, водночас "на папері" лише на цій базі видно "корпуси" понад тисяч машин. Аналогічну картину можливо побачити й по іншім базам зберігання по всій РФ. У Омську, із заваленими ангарами, або Ачинську, з деревами, які проросли через вантажівки.
фото по ссылке
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -7020.html
Плохо что никто не подсчитал сколько реально они смогут собрать исправных танков. Было бы полезно знать сколько еще надо уничтожить. Все таки у них еще есть резервы. Недавно орки хвастались что с уралвагонзавода пошла на фронт целый состав Т90


нічого з того вони не зберуть. навіть якщо абстрагуватися від того, що саме там за хлам (різні т62, т55, бмп1), ви подивіться в якому він стані, той хлам. він некомплектний, він технічно непридатний, можливо він навіть з наскрізьною корозією (хто їх знає, тих орків :) ) недарма застрелився командир якоїсь там подібної частини. і навіть якщо припустити, що з того хоч щось можна буде зліпити докупи, то кількість того буде мізерна і якість повне лайно. а логістика всього того. і скільки часу на все це буде потрібно?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 23 тра, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:39

Ещё о Финляндии.
... Финляндия разработала и использует концепцию “тотальной обороны".

Идея в том, чтобы к участию в войне была готова как можно большая доля граждан, что позволит максимально сковать и истощить врага, нанести передовым подразделениям оппонента такой урон, что они не смогли бы продолжить наступление. А сам враг стал бы заинтересован в прекращении войны путем переговоров.

Для обеспечения обороны в случае военного конфликта на территории Финляндии армия постоянно отрабатывает механизмы максимальной мобилизации всех ресурсов общества.

В мирное время численность армии Финляндии составляет около 25 тысяч человек, из них около 20 000 - это солдаты-срочники. В военное время армия может оперативно выставить еще 280 тысяч военных. А еще 700 тысяч - это так называемый “глубокий резерв” - это те, кто отслужил по призыву более 10 лет назад, но даже их периодически вызывают на учения.

В учениях принимают участие не только эти люди, но и представители частного бизнеса и местные власти - не реже раза в год они оттачивают взаимодействие и узнают о задачах, которые им нужно выполнять в случае войны.

В Финляндии существует множество складов обмундирования, оборудования и продовольствия на экстренный случай. Часть этих запасов - например, маски, перчатки и медикаменты - очень пригодились на первом этапе борьбы с пандемией коронавируса в 2020 году.

Каждое финское здание площадью более 1200 квадратных метров оснащено бомбоубежищем (в том числе с системой фильтрации воздуха на случай ядерного удара). В большинстве городов также есть большие здания, построенные в нишах вырубленной горной породы. Обычно они используются в качестве спортивных арен, но в случае войны могут оказаться отличным укрытием для мирных жителей или базой для военных.

Также в Финляндии действует предписание оборудовать каждый мост, путепровод и тоннель специальными нишами для установки взрывчатки. В мирное время эти ниши пустуют, но в случае опасности в них установят заряды, чтобы подрывать коммуникации на пути наступающих сил врага.
......
Служба по призыву обязательна для всех подходящих по здоровью молодых мужчин Финляндии в возрасте от 18 до 30 лет. Девушки, если у них есть желание, тоже могут отслужить.
“Служба в армии считается в Финляндии престижной, от призыва уклоняются крайне редко.

https://www.bbc.com/russian/features-61546403
Там есть и ещё интересные моменты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:40

  Igneus написав:а поэтому они не прочь пересесть на велосипеды,
почитайте как в Германии зарегулировано использование электросамокатов. Ух как цивилизованно, 19й век. Хоть коней не запрещают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 23 тра, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:40

Дешево і сердито!©®™

  vitaliian написав:Зображення

Ой-йой-йой)) - нафіга так заморочуватись?))

А ми тут просто - від води баклашку 6-ти-літрову догори дном прив'язали... Дно - зрізали. І умивальник/душ - готовий! :mrgreen:
Дешево і сердито!© :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 23 тра, 2022 13:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:41

  Kudrjavuy написав:Вам бы ещё пилюльку - попустит.
А ещё лучше в штаны и на ... - служить Честно Неньке.
Или работать по профилю "испорченного телефона" или "губошлёпа".
Думать, головой, что на плечах.

Консерва, вы протухли, пора на свалку. :mrgreen:
Видно отчетливо, что ничего с того металлолома не соберешь в кратчайшие сроки. Ну если конечно 2 года потратить - выйдет целый полк "франкенштейнов".
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:50

  Успіх написав:Ой-йой-йой)) - нафіга так заморочуватись?))
Це закордонна штука?
Мабуть, дорога?)
каждый узкоглазый школьник знает что это футляр от Nlaw. Деревня :D
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:57

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Тирасполь их.
Оружия там много (на складах). Да, старое, но тем не менее.

12 танков Т64?

По состоянию на 1990 год 14 армия была довольно прилично укомплектована. Что вывезли в Россию при расформировании армии кроме ракет и топлива для них я не знаю. Если хотите, поищите. Думаю осталось немало. Состояние, конечно... Но опять же, не хуже нашего.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:01

ЛАД
Та заспокойтесь з тією Фінляндію.
В 1939/40 Фінляндія війну програла! Ще раз повторюю: програла. Це виразилось в втраті території + платила репарації багато років.
Фінляндії просто повезло, що війна була зимою і що Сталін просто не захотів приєднувати усю Фінляндію, щоб не мати проблем перед великою війною. І в принципі(як показала історія) був правий.
Якщо б РФ напала на них зараз(до 24.02) то я 100% впевнений що без допомоги Заходу Фінляндія би програла, що б вони там не розказували. Саме тому вони вступають в НАТО, тому що прекрасно це розуміють.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:05

  Hotab написав:...
  crumd написав:развеиваются мифы о западном вундерваффе по результатам его боевого применения в Украине.

Яке це вундерваффе є в Україні? Може далекобійні ракетні системи?? Масово західні рсзо чи САУ? Може Абрамси чи Леопарди? Може авіація??

Партизанські Інлави чудова зброя, але це партизанщина. А массового важкого ще нам ніхто не давав.

Ви якийсь рашистський бредочок несете. Там теж думають, що вони в Україні воюють проти натовської зброї. Ні, не було ще тут справжньої натовської зброї. Одиничні гаубиці не будемо брати в розрахунок. У рашистів тисячі артсистем, і десяток М777 питання не вирішать.

он только этим и занимается ;)
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:06

  ЛАД написав:
  div_tmp написав:
  ЛАД написав:Смысл простой - атака на Одессу. "С востока не выходит, попробуем с запада".


Зачем для атаки на Одессу десантироваться в Тирасполе? Десант применяется для быстрого захвата и удержания плацдарма до подхода основных сил. В Тирасполе им это не нужно, он и так полностью их

Тирасполь их.
Оружия там много (на складах). Да, старое, но тем не менее.
А вот войск практически нет.
Если там высадить российский десант, он сможет обеспечить/поддержать высадку десанта с моря. Это уже будет плацдармом для наступления на Одессу.



Вообщето это называется не десант, а переброска войск
Войска переброшенные могут быть накрыты артиллерией прямо на аэродроме прибытия причем вместе с тем чем их перебрасывали
Но флаг в руки как говорится
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