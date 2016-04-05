ЛАД написав:Тирасполь их. Оружия там много (на складах). Да, старое, но тем не менее.
12 танков Т64?
По состоянию на 1990 год 14 армия была довольно прилично укомплектована. Что вывезли в Россию при расформировании армии кроме ракет и топлива для них я не знаю. Если хотите, поищите. Думаю осталось немало. Состояние, конечно... Но опять же, не хуже нашего.
... Финляндия разработала и использует концепцию “тотальной обороны".
Идея в том, чтобы к участию в войне была готова как можно большая доля граждан, что позволит максимально сковать и истощить врага, нанести передовым подразделениям оппонента такой урон, что они не смогли бы продолжить наступление. А сам враг стал бы заинтересован в прекращении войны путем переговоров.
Для обеспечения обороны в случае военного конфликта на территории Финляндии армия постоянно отрабатывает механизмы максимальной мобилизации всех ресурсов общества.
В мирное время численность армии Финляндии составляет около 25 тысяч человек, из них около 20 000 - это солдаты-срочники. В военное время армия может оперативно выставить еще 280 тысяч военных. А еще 700 тысяч - это так называемый “глубокий резерв” - это те, кто отслужил по призыву более 10 лет назад, но даже их периодически вызывают на учения.
В учениях принимают участие не только эти люди, но и представители частного бизнеса и местные власти - не реже раза в год они оттачивают взаимодействие и узнают о задачах, которые им нужно выполнять в случае войны.
В Финляндии существует множество складов обмундирования, оборудования и продовольствия на экстренный случай. Часть этих запасов - например, маски, перчатки и медикаменты - очень пригодились на первом этапе борьбы с пандемией коронавируса в 2020 году.
Каждое финское здание площадью более 1200 квадратных метров оснащено бомбоубежищем (в том числе с системой фильтрации воздуха на случай ядерного удара). В большинстве городов также есть большие здания, построенные в нишах вырубленной горной породы. Обычно они используются в качестве спортивных арен, но в случае войны могут оказаться отличным укрытием для мирных жителей или базой для военных.
Также в Финляндии действует предписание оборудовать каждый мост, путепровод и тоннель специальными нишами для установки взрывчатки. В мирное время эти ниши пустуют, но в случае опасности в них установят заряды, чтобы подрывать коммуникации на пути наступающих сил врага. ...... Служба по призыву обязательна для всех подходящих по здоровью молодых мужчин Финляндии в возрасте от 18 до 30 лет. Девушки, если у них есть желание, тоже могут отслужить. “Служба в армии считается в Финляндии престижной, от призыва уклоняются крайне редко.
Украина разрешит "тотально" владеть оружием своим гражданам? Чтобы купить оружие можно было как в США в магазине? Или Украина не доверяет своим гражданам на столько? ("вдруг не туда направят оружие?")
Если государство доверяет (доверит-ся) своим гражданам в такой степени - то и "концепция тотальной обороны" имеет место быть. А если нет - то какая может быть "тотальная оборона" - с кухонными ножами и вилками?
"Тотальная оборона" может быть там, где оружие общедоступно как ножи и вилки. Тогда буквально каждая хата станет крепостью
А если государство ограждает граждан от оружия, а потом хочет, чтобы ни разу не державшие в руках ствол шли на фронт или "тотально оборонялись" - то это "немножко не так работает"
Востаннє редагувалось gh78 в Пон 23 тра, 2022 13:33, всього редагувалось 2 разів.
Зеленський почав озвучувати наші втрати. Схоже, алада вже дозріла до мінська-3, і починає готувати до цього суспільство. Вже закинута теза про те, що перемога це вихід на лінію 23.02.2022, потім можуть запустити, що головне зупинити наступ. Це не погано і не добре, це наша рельність, яку, наразі, не можливо змінити.
andrijk777 написав:ЛАД Та заспокойтесь з тією Фінляндію. В 1939/40 Фінляндія війну програла! Ще раз повторюю: програла. Це виразилось в втраті території + платила репарації багато років. Фінляндії просто повезло, що війна була зимою і що Сталін просто не захотів приєднувати усю Фінляндію, щоб не мати проблем перед великою війною. І в принципі(як показала історія) був правий. Якщо б РФ напала на них зараз(до 24.02) то я 100% впевнений що без допомоги Заходу Фінляндія би програла, що б вони там не розказували. Саме тому вони вступають в НАТО, тому що прекрасно це розуміють.
Да я и не волнуюсь по поводу Финляндии. Возможно и проиграли бы, а может, и нет. Для большего спокойствия вступают в НАТО. И делают. Кстати, мы без поддержки Запада тоже, наверное, уже проиграли. Но первый удар мы выдержали. Сами. Сколько у нас армия - 260 тыс.?
В мирное время численность армии Финляндии составляет около 25 тысяч человек, из них около 20 000 - это солдаты-срочники. В военное время армия может оперативно выставить еще 280 тысяч военных. А еще 700 тысяч - это так называемый “глубокий резерв” - это те, кто отслужил по призыву более 10 лет назад, но даже их периодически вызывают на учения.
Оружие у них, вероятно, получше нашего. + та подготовка, которая у них к войне.
А насчёт 1939 у Вас, по-моему, несколько представление.
gh78 написав:Украина разрешит "тотально" владеть оружием своим гражданам? Чтобы купить оружие можно было как в США в магазине? Или Украина не доверяет своим гражданам на столько? ("вдруг не туда направят оружие?")
Если государство доверяет (доверит-ся) своим гражданам в такой степени - то и "концепция тотальной обороны" имеет место быть. А если нет - то какая может быть "тотальная оборона" - с кухонными ножами и вилками?
"Тотальная оборона" может быть там, где оружие общедоступно как ножи и вилки. Тогда буквально каждая хата станет крепостью
Не станет Один выстрел из гранатомета и от этой "крепости" не останется даже головешек
gh78 написав:....... Украина разрешит "тотально" владеть оружием своим гражданам? Чтобы купить оружие можно было как в США в магазине? Или Украина не доверяет своим гражданам на столько? ("вдруг не туда направят оружие?")
Если государство доверяет (доверит-ся) своим гражданам в такой степени - то и "концепция тотальной обороны" имеет место быть. А если нет - то какая может быть "тотальная оборона" - с кухонными ножами и вилками?
"Тотальная оборона" может быть там, где оружие общедоступно как ножи и вилки. Тогда буквально каждая хата станет крепостью
Совсем не уверен, что в Финляндии можно свободно владеть оружием. Вооружение в мирное и военное время - разные вещи. Сейчас у нас тоже на руках у народа полно оружия. Да и автомат не единственное, что нужно для войны. Надеюсь, Вы не предлагаете держать танк на дворе у танкиста или гаубицу у артиллериста. Так что с "доверием к народу" Вы поехали не в ту сторону.