... Финляндия разработала и использует концепцию “тотальной обороны".



Идея в том, чтобы к участию в войне была готова как можно большая доля граждан, что позволит максимально сковать и истощить врага, нанести передовым подразделениям оппонента такой урон, что они не смогли бы продолжить наступление. А сам враг стал бы заинтересован в прекращении войны путем переговоров.



Для обеспечения обороны в случае военного конфликта на территории Финляндии армия постоянно отрабатывает механизмы максимальной мобилизации всех ресурсов общества.



В мирное время численность армии Финляндии составляет около 25 тысяч человек, из них около 20 000 - это солдаты-срочники. В военное время армия может оперативно выставить еще 280 тысяч военных. А еще 700 тысяч - это так называемый “глубокий резерв” - это те, кто отслужил по призыву более 10 лет назад, но даже их периодически вызывают на учения.



В учениях принимают участие не только эти люди, но и представители частного бизнеса и местные власти - не реже раза в год они оттачивают взаимодействие и узнают о задачах, которые им нужно выполнять в случае войны.



В Финляндии существует множество складов обмундирования, оборудования и продовольствия на экстренный случай. Часть этих запасов - например, маски, перчатки и медикаменты - очень пригодились на первом этапе борьбы с пандемией коронавируса в 2020 году.



Каждое финское здание площадью более 1200 квадратных метров оснащено бомбоубежищем (в том числе с системой фильтрации воздуха на случай ядерного удара). В большинстве городов также есть большие здания, построенные в нишах вырубленной горной породы. Обычно они используются в качестве спортивных арен, но в случае войны могут оказаться отличным укрытием для мирных жителей или базой для военных.



Также в Финляндии действует предписание оборудовать каждый мост, путепровод и тоннель специальными нишами для установки взрывчатки. В мирное время эти ниши пустуют, но в случае опасности в них установят заряды, чтобы подрывать коммуникации на пути наступающих сил врага.

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Служба по призыву обязательна для всех подходящих по здоровью молодых мужчин Финляндии в возрасте от 18 до 30 лет. Девушки, если у них есть желание, тоже могут отслужить.

“Служба в армии считается в Финляндии престижной, от призыва уклоняются крайне редко.