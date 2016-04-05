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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109810991100110111021103>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:08

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ой-йой-йой)) - нафіга так заморочуватись?))
Це закордонна штука?
Мабуть, дорога?)
каждый узкоглазый школьник знает что это футляр от Nlaw. Деревня :D
Зображення

Це ще раз підкреслює/доводить, що посилки з Європи до Успіха ще не доїхали і нічого такого імпортного Успіх ще не мацяв))

Але все ще попереду! :D
Чекаємо...
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:11

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Тирасполь их.
Оружия там много (на складах). Да, старое, но тем не менее.

12 танков Т64?

По состоянию на 1990 год 14 армия была довольно прилично укомплектована. Что вывезли в Россию при расформировании армии кроме ракет и топлива для них я не знаю. Если хотите, поищите. Думаю осталось немало. Состояние, конечно... Но опять же, не хуже нашего.

так я и поискал
https://mil.in.ua/uk/blogs/zbrojni-syly ... ilshennya/
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Ок, Медведчук рассказал.
А объективными источниками это подтверждается?

Для чого? Головне відосік зняти, черговий мальчік в трусіках дає залізобетонні свідчення. Заради визволення чи обміну можна і не таке прочитати з папірця.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:26

  ЛАД написав:Ещё о Финляндии.
... Финляндия разработала и использует концепцию “тотальной обороны".

Идея в том, чтобы к участию в войне была готова как можно большая доля граждан, что позволит максимально сковать и истощить врага, нанести передовым подразделениям оппонента такой урон, что они не смогли бы продолжить наступление. А сам враг стал бы заинтересован в прекращении войны путем переговоров.

Для обеспечения обороны в случае военного конфликта на территории Финляндии армия постоянно отрабатывает механизмы максимальной мобилизации всех ресурсов общества.

В мирное время численность армии Финляндии составляет около 25 тысяч человек, из них около 20 000 - это солдаты-срочники. В военное время армия может оперативно выставить еще 280 тысяч военных. А еще 700 тысяч - это так называемый “глубокий резерв” - это те, кто отслужил по призыву более 10 лет назад, но даже их периодически вызывают на учения.

В учениях принимают участие не только эти люди, но и представители частного бизнеса и местные власти - не реже раза в год они оттачивают взаимодействие и узнают о задачах, которые им нужно выполнять в случае войны.

В Финляндии существует множество складов обмундирования, оборудования и продовольствия на экстренный случай. Часть этих запасов - например, маски, перчатки и медикаменты - очень пригодились на первом этапе борьбы с пандемией коронавируса в 2020 году.

Каждое финское здание площадью более 1200 квадратных метров оснащено бомбоубежищем (в том числе с системой фильтрации воздуха на случай ядерного удара). В большинстве городов также есть большие здания, построенные в нишах вырубленной горной породы. Обычно они используются в качестве спортивных арен, но в случае войны могут оказаться отличным укрытием для мирных жителей или базой для военных.

Также в Финляндии действует предписание оборудовать каждый мост, путепровод и тоннель специальными нишами для установки взрывчатки. В мирное время эти ниши пустуют, но в случае опасности в них установят заряды, чтобы подрывать коммуникации на пути наступающих сил врага.
......
Служба по призыву обязательна для всех подходящих по здоровью молодых мужчин Финляндии в возрасте от 18 до 30 лет. Девушки, если у них есть желание, тоже могут отслужить.
“Служба в армии считается в Финляндии престижной, от призыва уклоняются крайне редко.

https://www.bbc.com/russian/features-61546403
Там есть и ещё интересные моменты.

Украина разрешит "тотально" владеть оружием своим гражданам? Чтобы купить оружие можно было как в США в магазине?
Или Украина не доверяет своим гражданам на столько? ("вдруг не туда направят оружие?")

Если государство доверяет (доверит-ся) своим гражданам в такой степени - то и "концепция тотальной обороны" имеет место быть. А если нет - то какая может быть "тотальная оборона" - с кухонными ножами и вилками?

"Тотальная оборона" может быть там, где оружие общедоступно как ножи и вилки. Тогда буквально каждая хата станет крепостью

А если государство ограждает граждан от оружия, а потом хочет, чтобы ни разу не державшие в руках ствол шли на фронт или "тотально оборонялись" - то это "немножко не так работает"
Востаннє редагувалось gh78 в Пон 23 тра, 2022 13:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:28

В Естонії спрогнозували, як українські біженці допоможуть загальмувати скорочення населення

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/23/7347945/
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський почав озвучувати наші втрати. Схоже, алада вже дозріла до мінська-3, і починає готувати до цього суспільство. Вже закинута теза про те, що перемога це вихід на лінію 23.02.2022, потім можуть запустити, що головне зупинити наступ. Це не погано і не добре, це наша рельність, яку, наразі, не можливо змінити.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:29

  andrijk777 написав:ЛАД
Та заспокойтесь з тією Фінляндію.
В 1939/40 Фінляндія війну програла! Ще раз повторюю: програла. Це виразилось в втраті території + платила репарації багато років.
Фінляндії просто повезло, що війна була зимою і що Сталін просто не захотів приєднувати усю Фінляндію, щоб не мати проблем перед великою війною. І в принципі(як показала історія) був правий.
Якщо б РФ напала на них зараз(до 24.02) то я 100% впевнений що без допомоги Заходу Фінляндія би програла, що б вони там не розказували. Саме тому вони вступають в НАТО, тому що прекрасно це розуміють.

Да я и не волнуюсь по поводу Финляндии.
Возможно и проиграли бы, а может, и нет. Для большего спокойствия вступают в НАТО. И делают.
Кстати, мы без поддержки Запада тоже, наверное, уже проиграли.
Но первый удар мы выдержали. Сами. Сколько у нас армия - 260 тыс.?
В мирное время численность армии Финляндии составляет около 25 тысяч человек, из них около 20 000 - это солдаты-срочники. В военное время армия может оперативно выставить еще 280 тысяч военных. А еще 700 тысяч - это так называемый “глубокий резерв” - это те, кто отслужил по призыву более 10 лет назад, но даже их периодически вызывают на учения.

Оружие у них, вероятно, получше нашего.
+ та подготовка, которая у них к войне.

А насчёт 1939 у Вас, по-моему, несколько представление.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:32

  gh78 написав:Украина разрешит "тотально" владеть оружием своим гражданам? Чтобы купить оружие можно было как в США в магазине?
Или Украина не доверяет своим гражданам на столько? ("вдруг не туда направят оружие?")

Если государство доверяет (доверит-ся) своим гражданам в такой степени - то и "концепция тотальной обороны" имеет место быть. А если нет - то какая может быть "тотальная оборона" - с кухонными ножами и вилками?

"Тотальная оборона" может быть там, где оружие общедоступно как ножи и вилки. Тогда буквально каждая хата станет крепостью


Не станет
Один выстрел из гранатомета и от этой "крепости" не останется даже головешек
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:35

  div_tmp написав:Один выстрел из гранатомета и от этой "крепости" не останется даже головешек

От этой крепости может и не останется, хотя не факт.
Останутся граждане с арсеналом на руках, и сотни тысяч других "крепостей".
Хватит гранатомётов?


Проблема "концепции тотальной обороны" и Украины в том, что Украина не доверяет своим гражданам оружие.
А как тогда можно "тотально обороняться"? Голыми руками, или кухонными ножами?

Граждане конечно не хотят идти "на амбразуру голой грудью" за государство, которое им не доверяет. Отсюда и претензии к закрытым границам
Востаннє редагувалось gh78 в Пон 23 тра, 2022 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:39

  gh78 написав:.......
Украина разрешит "тотально" владеть оружием своим гражданам? Чтобы купить оружие можно было как в США в магазине?
Или Украина не доверяет своим гражданам на столько? ("вдруг не туда направят оружие?")

Если государство доверяет (доверит-ся) своим гражданам в такой степени - то и "концепция тотальной обороны" имеет место быть. А если нет - то какая может быть "тотальная оборона" - с кухонными ножами и вилками?

"Тотальная оборона" может быть там, где оружие общедоступно как ножи и вилки. Тогда буквально каждая хата станет крепостью

Совсем не уверен, что в Финляндии можно свободно владеть оружием. Вооружение в мирное и военное время - разные вещи. Сейчас у нас тоже на руках у народа полно оружия.
Да и автомат не единственное, что нужно для войны. Надеюсь, Вы не предлагаете держать танк на дворе у танкиста или гаубицу у артиллериста.
Так что с "доверием к народу" Вы поехали не в ту сторону.
ЛАД
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  #<1 ... 109810991100110111021103>
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