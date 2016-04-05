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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10991100110111021103>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:44

  lapay написав:Зеленський почав озвучувати наші втрати. Схоже, алада вже дозріла до мінська-3, і починає готувати до цього суспільство. Вже закинута теза про те, що перемога це вихід на лінію 23.02.2022, потім можуть запустити, що головне зупинити наступ. Це не погано і не добре, це наша рельність, яку, наразі, не можливо змінити.

Вы же понимаете, что сейчас мы можем воевать только до тех пор, пока получаем оружие с Запада. Если они в какой-то момент скажут: "Всё!"...
Так что окончание войны зависит как от нашей готовности воевать, так и от желания Запада нас поддерживать и вооружать.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский сообщил, что в Десне погибло в учебном центре 87 человек. Это мобилизованные.
Это 0.2% от всей группировки, которая в зоне ООС - солдаты даже ещё туда не доехали.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:47

Цікаво...

На Путіна були замахи… На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було.
Джерело: https://censor.net/ua/n3343223

У нас про замахи на Президента пишуть, не соромлячись. А у них чомусь приховують :roll: Представники Кавказу, гарячі голови, навряд чи облишать спроби, скоріше "підуть іншим шляхом". 2 місяці тому... :roll: Яка ж причина - війна в Україні, де кадирівці масово полягли чи Арменія/Азербайджан?
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:50

  lapay написав:Зеленський почав озвучувати наші втрати. Схоже, алада вже дозріла до мінська-3, і починає готувати до цього суспільство. Вже закинута теза про те, що перемога це вихід на лінію 23.02.2022, потім можуть запустити, що головне зупинити наступ. Це не погано і не добре, це наша рельність, яку, наразі, не можливо змінити.

Да хер в сраку така нова реальнIсть
Епануть по крымскому мосту и по всему ЧФ чтоб бычки с камбалой наконец то отожрались и пусть снигерийские викинги подписывают новI угоди
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:01

  gh78 написав:
  ЛАД написав:Так что с "доверием к народу" Вы поехали не в ту сторону.

Я не говорил, что каждому нужно по танку и джавелину во двор.

Как Вы себе представляете "тотальную оборону" в Украине? ЧЕМ? Сколько у нас хотя бы "гражданских" калашей на руках?

  ЛАД написав:Да и автомат не единственное, что нужно для войны

Ок. Что тогда?
Нож, вилка? Руки?

Прочитайте внимательно то, что я процитировал о Финляндии. Там всё (ну или многое) расписано.

Для "тотальной войны" не нужны "гражданские калаши", из которых в мирное время люди по пьяни поубивают друг друга. Нужна готовность к войне. И материальная, и готовность личного состава. Чтобы не приходилось, как сейчас делает Бирюков, объяснять отсутствие ротации отсутствием подготовленных частей.
Прочитайте, там о Финляндии говорится о переподготовке резервистов. В Израиле достаточно регулярно уже отслуживших призывают на сборы. Такое было и в Союзе.
Что-то у нас я об этом ни разу не слышал. Зато знаю массу молодых людей, даже близко не подходивших к армии и видевших автомат только в кино. Вот не знаю, есть ли сейчас понятие "мобпредписание"? У меня в Союзе такое было в военном билете, по-моему, лет до 37.

А оружие должно храниться в воинских частях на складах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:04

  барабашов написав:
  lapay написав:Зеленський почав озвучувати наші втрати. Схоже, алада вже дозріла до мінська-3, і починає готувати до цього суспільство. Вже закинута теза про те, що перемога це вихід на лінію 23.02.2022, потім можуть запустити, що головне зупинити наступ. Це не погано і не добре, це наша рельність, яку, наразі, не можливо змінити.

Да хер в сраку така нова реальнIсть
Епануть по крымскому мосту и по всему ЧФ чтоб бычки с камбалой наконец то отожрались и пусть снигерийские викинги подписывают новI угоди

Вы лично на фронте?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:07

Эти, видимо, тоже из подписантов "петиций", но после ответа Зеленского таковым ( https://www.youtube.com/watch?v=DBwnfDm ... D0%B8.LIVE ), решились действовать по-своему, чтобы "помогать Украине, перечисляя деньги в ее бюджет из-за границы, т.к в Украине у них такие возможности отсутствуют".

Оффсайт ДБР:
ДБР на Буковині викрило схему нелегального перевезення чоловіків призовного віку до Румунії, причетні посадовці лісгоспу (ВІДЕО)
23/05/2022

https://dbr.gov.ua/news/dbr-na-bukovini ... i-lisgospu

В общем по старой песне, но с новым текстом:
"Есть традиция славная
в поцреотной среде
ты не думай о Родине
думай лишь о себе!"


23 травня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб», який Верховна Рада ухвалила 12 травня 2022 року.

https://www.president.gov.ua/news/prezi ... vami-75289

Из этого Закона (пока не вступившего в силу):
Підставами застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, є:
...
незабезпечення дотримання встановлених правил пересування та/або перетину державного кордону України
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2257-20#Text


P.S. Igneus, я понимаю, что вы сейчас, как юрист, напишете, что я неправ, что надо немедленно исправить нарушение Конституции Украины и разрешить всем мужчинам от 18 до 60 свободный, без ограничений выезд из Украины, но, по просьбе ко мне
Hotab

А ви у Ігнеуса його позицію запитували?

Задаю вам прямые вопросы и прошу ответить на них четко и однозначно:

Какая ваша позиция по поводу нападения расеи на Украину:
- поддержваю расею
- поддерживаю Украину
- отношусь нейтрально, т.к. лично меня это никак не задело.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:08

  gh78 написав:Украина разрешит "тотально" владеть оружием своим гражданам? Чтобы купить оружие можно было как в США в магазине?
Или Украина не доверяет своим гражданам на столько? ("вдруг не туда направят оружие?")

Если государство доверяет (доверит-ся) своим гражданам в такой степени - то и "концепция тотальной обороны" имеет место быть. А если нет - то какая может быть "тотальная оборона" - с кухонными ножами и вилками?

"Тотальная оборона" может быть там, где оружие общедоступно как ножи и вилки. Тогда буквально каждая хата станет крепостью

А если государство ограждает граждан от оружия, а потом хочет, чтобы ни разу не державшие в руках ствол шли на фронт или "тотально оборонялись" - то это "немножко не так работает"

"Громадяни зі зброєю" не можуть протистояти регулярній армії! Це доведений факт. Регулярна армія переможе "громадян зі зброєю" без проблем.
"Тотальная оборона" веде тільки до величезних і неоправданих втрат серед мирного населення.
Набагато ефективніше проводити воєнні збори ніж дозволити масово мати зброю. Зокрема масовість зброї веде до величезних проблем в мирний час, а збори не ведуть.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Да хер в сраку така нова реальнIсть
Епануть по крымскому мосту и по всему ЧФ чтоб бычки с камбалой наконец то отожрались и пусть снигерийские викинги подписывают новI угоди

За міст прилетить отвєтка по нашим тунелям і залізничним мостам, а одними аатодорогами багато не накатаєшся на Захід і до нас. Вони, поки що тільки один міст розбомбили на косі.
Це якшо взагалі не розглядати ядерної відповіді, а зброю вони і понтонами можуть перевозити, як раніше, чи через Донбас.
В них є багато крилатих ракет, а в нас немає, як і гаубиць. Оце реальність, а не відосики.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:17

  барабашов написав:
  lapay написав:Зеленський почав озвучувати наші втрати. Схоже, алада вже дозріла до мінська-3, і починає готувати до цього суспільство. Вже закинута теза про те, що перемога це вихід на лінію 23.02.2022, потім можуть запустити, що головне зупинити наступ. Це не погано і не добре, це наша рельність, яку, наразі, не можливо змінити.

Да хер в сраку така нова реальнIсть
Епануть по крымскому мосту и по всему ЧФ чтоб бычки с камбалой наконец то отожрались и пусть снигерийские викинги подписывают новI угоди

В одном из своих интервью Данилов (не уверен, что именно он, могу ошибаться) на прямой вопрос ему, почему до сих пор не разрушен крымский мост, ответил примерно так:
У нас сейчас нет такой возможности (дальнобойности), но как только такая возможность появится, мы обязательно это сделаем.
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