gh78 написав:Украина разрешит "тотально" владеть оружием своим гражданам? Чтобы купить оружие можно было как в США в магазине? Или Украина не доверяет своим гражданам на столько? ("вдруг не туда направят оружие?")
Если государство доверяет (доверит-ся) своим гражданам в такой степени - то и "концепция тотальной обороны" имеет место быть. А если нет - то какая может быть "тотальная оборона" - с кухонными ножами и вилками?
"Тотальная оборона" может быть там, где оружие общедоступно как ножи и вилки. Тогда буквально каждая хата станет крепостью
А если государство ограждает граждан от оружия, а потом хочет, чтобы ни разу не державшие в руках ствол шли на фронт или "тотально оборонялись" - то это "немножко не так работает"
"Громадяни зі зброєю" не можуть протистояти регулярній армії! Це доведений факт. Регулярна армія переможе "громадян зі зброєю" без проблем. "Тотальная оборона" веде тільки до величезних і неоправданих втрат серед мирного населення. Набагато ефективніше проводити воєнні збори ніж дозволити масово мати зброю. Зокрема масовість зброї веде до величезних проблем в мирний час, а збори не ведуть.
Если по-вашему такая "концепция тотальной обороны" не катит, - тогда воевать должны те, кто в этом разбирается, и подготовлен, - а гражданские забивают на всё, расслабляются, и работают под любым флагом не заморачиваясь.
Или я может как-то не так понимаю термин "тотальная оборона"?
Выше там ответили: "сами себе перестреляют по пьяни", "оружие должно храниться в ....". Ну ок. тогда не говорите мне про "тотальную оборону". Боритесь "тотально" по своим методичкам - но тогда не мобилизируйте людей с улиц, ни разу не державших ствол в руках.
Как-то блдь определите термин "тотальная оборона". Что такое "тотально"? И т.д. А то выясняется куча ньюансов, что не так уж "тотально", и не типа "не всё так однозначно"
Востаннє редагувалось gh78 в Пон 23 тра, 2022 14:18, всього редагувалось 1 раз.
gh78 написав:От этой крепости может и не останется, хотя не факт. Останутся граждане с арсеналом на руках, и сотни тысяч других "крепостей". Хватит гранатомётов?
Проблема "концепции тотальной обороны" и Украины в том, что Украина не доверяет своим гражданам оружие. А как тогда можно "тотально обороняться"? Голыми руками, или кухонными ножами?
Граждане конечно не хотят идти "на амбразуру голой грудью" за государство, которое им не доверяет. Отсюда и претензии к закрытым границам
Вы что, не видите текуще боевые действия? Чем вам с такой войне поможет автомат? Вы видели как они ходят "шуровать" людей по домам? Мне рассказывали Подъезжает их бронеджип или два, оттуда вылазит десяток лиц в полном боекомплекте. Если после первого стука не открывают сразу выбивают двери. Ну и что вы со своим автоматом сделаете? Только про соседей не надо, которые помогут. Говорите за себя
gh78 написав:От этой крепости может и не останется, хотя не факт. Останутся граждане с арсеналом на руках, и сотни тысяч других "крепостей". Хватит гранатомётов?
Проблема "концепции тотальной обороны" и Украины в том, что Украина не доверяет своим гражданам оружие. А как тогда можно "тотально обороняться"? Голыми руками, или кухонными ножами?
Граждане конечно не хотят идти "на амбразуру голой грудью" за государство, которое им не доверяет. Отсюда и претензии к закрытым границам
Вы что, не видите текуще боевые действия? Чем вам с такой войне поможет автомат? Вы видели как они ходят "шуровать" людей по домам? Мне рассказывали Подъезжает их бронеджип или два, оттуда вылазит десяток лиц в полном боекомплекте. Если после первого стука не открывают сразу выбивают двери. Ну и что вы со своим автоматом сделаете? Только про соседей не надо, которые помогут. Говорите за себя
Я говорю за себя. На юге оккупанты тупо заняли админ должности, т.к. "легитимное правительство" местных ОТГ тупо слиняло. Грубо говоря - там можно стать "мером" голыми руками - т.к. нет никакого сопротивления. А сопротивления нет, т.к. у людей нет ничего, кроме вил. Отдельный вопрос - где местные "силовички" - полиция, прокуратура, и т.д.
И далее вопрос - кто должен это всё решать, - пипл с вилами?
Расскажите мне про "боевые действия" в Энергодаре, Мелитополе, Бердянске, Херсоне и т.д.
Востаннє редагувалось gh78 в Пон 23 тра, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.
gh78 написав:Если по-вашему такая "концепция тотальной обороны" не катит, - тогда воевать должны те, кто в этом разбирается, и подготовлен, - а гражданские забивают на всё, расслабляются, и работают под любым флагом не заморачиваясь.
Или я может как-то не так понимаю термин "тотальная оборона"?
Выше там ответили: "сами себе перестреляют по пьяни", "оружие должно храниться в ....". Ну ок. тогда не говорите мне про "тотальную оборону". Боритесь "тотально" по своим методичкам - но тогда не мобилизируйте людей с улиц, ни разу не державших ствол в руках.
Как-то блдь определите термин "тотальная оборона". Что такое "тотально"? И т.д. А то выясняется куча ньюансов, что не так уж "тотально", и не типа "не всё так однозначно"
Тотальная оборона это значит что все значимые населенные пункты должны быть оборудованы укрепрайонами и каждый способный физически к этому гражданин страны должен быть приписан к части в которую может явится в течении суток. Где будет хранится при этом оружие это второй вопрос. А когда каждый сидит в своей хате с автоматом это не тотальная оборона, это глупость
div_tmp написав:Тотальная оборона это значит что все значимые населенные пункты должны быть оборудованы укрепрайонами и каждый способный физически к этому гражданин страны должен быть приписан к части в которую может явится в течении суток. Где будет хранится при этом оружие это второй вопрос.
Ну явился в течение суток. Дальше шо? 1. Ствол в руках не держал 2. Где хранится оружие? 2.1. Как будем "тотально обороняться"? Грудью на амбразуру?
gh78 написав:Я говорю за себя. На юге оккупанты тупо заняли админ должности, т.к. "легитимное правительство" местных ОТГ тупо слиняло. Грубо говоря - там можно стать "мером" голыми руками - т.к. нет никакого сопротивления. А сопротивления нет, т.к. у людей нет ничего, кроме вил. Отдельный вопрос - где местные "силовички" - полиция, прокуратура, и т.д.
И далее вопрос - кто должен это всё решать, - пипл с вилами?
Расскажите мне про "боевые действия" в Энергодаре, Мелитополе, Бердянске, Херсоне и т.д.
Кто вам сказал что у людей нет ничего кроме вил? На юге, как и везде полно охотников и просто любителей пострелять у которых полно стволов. У некоторых даже не по одному. Так что стволы есть, толку нет
gh78 написав:Я говорю за себя. На юге оккупанты тупо заняли админ должности, т.к. "легитимное правительство" местных ОТГ тупо слиняло. Грубо говоря - там можно стать "мером" голыми руками - т.к. нет никакого сопротивления. А сопротивления нет, т.к. у людей нет ничего, кроме вил. Отдельный вопрос - где местные "силовички" - полиция, прокуратура, и т.д.
И далее вопрос - кто должен это всё решать, - пипл с вилами?
Расскажите мне про "боевые действия" в Энергодаре, Мелитополе, Бердянске, Херсоне и т.д.
Кто вам сказал что у людей нет ничего кроме вил? На юге, как и везде полно охотников и просто любителей пострелять у которых полно стволов. У некоторых даже не по одному. Так что стволы есть, толку нет
Я статистику по дворам не проводил, но: 0. Это степь. Поле. Равнина 1. Лесов там нет, охотников "раз-два" 2. Местный контингент - хлеборобы с вилами. 3. отрывки инфы оттуда - зашли дикие оккупанты, "базовые" макаки. Но с калашами. И делают, что хотят, т.к. противопоставить им нечего.
3.1. Чем вы этих макак будете бить? Артой? Так они сами разбежались бы, если бы был отпор (хоть какой-то) А так, любой маргинал, алкоголик, наркоман - может мародёрить сколько хочет
div_tmp написав:Тотальная оборона это значит что все значимые населенные пункты должны быть оборудованы укрепрайонами и каждый способный физически к этому гражданин страны должен быть приписан к части в которую может явится в течении суток. Где будет хранится при этом оружие это второй вопрос.
Ну явился в течение суток. Дальше шо? 1. Ствол в руках не держал 2. Где хранится оружие? 2.1. Как будем "тотально обороняться"? Грудью на амбразуру?
1 - в случае "тотальной обороны" все граждане страны являются военнообязанными и обязаны проходить ежегодные сборы. Вот такой вот нежданчик 2 - Не важно. И дома и недома имеют свои плюсы и минусы. В любом случае артиллерию никто вам во двор закатывать не даст 2.1 - командование вам объяснит