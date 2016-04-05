RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1100110111021103>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:17

  kwon написав:Холява, вы не правы... Не путайте ТРО и ЗСУ, у меня оба кума получили по 100 в ЗСУ, а друг из ТРО только 10-ку от местного самоуправления

Прослухайте по ТРО, дуже розлого і популярно
https://www.youtube.com/watch?v=L_swrKzCHbQ
_Mykola_
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 09.02.09
Подякував: 642 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:17

  andrijk777 написав:
  gh78 написав:Украина разрешит "тотально" владеть оружием своим гражданам? Чтобы купить оружие можно было как в США в магазине?
Или Украина не доверяет своим гражданам на столько? ("вдруг не туда направят оружие?")

Если государство доверяет (доверит-ся) своим гражданам в такой степени - то и "концепция тотальной обороны" имеет место быть. А если нет - то какая может быть "тотальная оборона" - с кухонными ножами и вилками?

"Тотальная оборона" может быть там, где оружие общедоступно как ножи и вилки. Тогда буквально каждая хата станет крепостью

А если государство ограждает граждан от оружия, а потом хочет, чтобы ни разу не державшие в руках ствол шли на фронт или "тотально оборонялись" - то это "немножко не так работает"

"Громадяни зі зброєю" не можуть протистояти регулярній армії! Це доведений факт. Регулярна армія переможе "громадян зі зброєю" без проблем.
"Тотальная оборона" веде тільки до величезних і неоправданих втрат серед мирного населення.
Набагато ефективніше проводити воєнні збори ніж дозволити масово мати зброю. Зокрема масовість зброї веде до величезних проблем в мирний час, а збори не ведуть.

Если по-вашему такая "концепция тотальной обороны" не катит, - тогда воевать должны те, кто в этом разбирается, и подготовлен, - а гражданские забивают на всё, расслабляются, и работают под любым флагом не заморачиваясь.

Или я может как-то не так понимаю термин "тотальная оборона"?

Выше там ответили: "сами себе перестреляют по пьяни", "оружие должно храниться в ....". Ну ок. тогда не говорите мне про "тотальную оборону". Боритесь "тотально" по своим методичкам - но тогда не мобилизируйте людей с улиц, ни разу не державших ствол в руках.

Как-то блдь определите термин "тотальная оборона". Что такое "тотально"? И т.д. А то выясняется куча ньюансов, что не так уж "тотально", и не типа "не всё так однозначно"
Востаннє редагувалось gh78 в Пон 23 тра, 2022 14:18, всього редагувалось 1 раз.
gh78
 
Повідомлень: 204
З нами з: 25.04.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:18

  gh78 написав:От этой крепости может и не останется, хотя не факт.
Останутся граждане с арсеналом на руках, и сотни тысяч других "крепостей".
Хватит гранатомётов?


Проблема "концепции тотальной обороны" и Украины в том, что Украина не доверяет своим гражданам оружие.
А как тогда можно "тотально обороняться"? Голыми руками, или кухонными ножами?

Граждане конечно не хотят идти "на амбразуру голой грудью" за государство, которое им не доверяет. Отсюда и претензии к закрытым границам



Вы что, не видите текуще боевые действия? Чем вам с такой войне поможет автомат?
Вы видели как они ходят "шуровать" людей по домам? Мне рассказывали
Подъезжает их бронеджип или два, оттуда вылазит десяток лиц в полном боекомплекте. Если после первого стука не открывают сразу выбивают двери.
Ну и что вы со своим автоматом сделаете?
Только про соседей не надо, которые помогут. Говорите за себя
div_tmp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 25.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:22

  div_tmp написав:
  gh78 написав:От этой крепости может и не останется, хотя не факт.
Останутся граждане с арсеналом на руках, и сотни тысяч других "крепостей".
Хватит гранатомётов?


Проблема "концепции тотальной обороны" и Украины в том, что Украина не доверяет своим гражданам оружие.
А как тогда можно "тотально обороняться"? Голыми руками, или кухонными ножами?

Граждане конечно не хотят идти "на амбразуру голой грудью" за государство, которое им не доверяет. Отсюда и претензии к закрытым границам



Вы что, не видите текуще боевые действия? Чем вам с такой войне поможет автомат?
Вы видели как они ходят "шуровать" людей по домам? Мне рассказывали
Подъезжает их бронеджип или два, оттуда вылазит десяток лиц в полном боекомплекте. Если после первого стука не открывают сразу выбивают двери.
Ну и что вы со своим автоматом сделаете?
Только про соседей не надо, которые помогут. Говорите за себя


Я говорю за себя. На юге оккупанты тупо заняли админ должности, т.к. "легитимное правительство" местных ОТГ тупо слиняло. Грубо говоря - там можно стать "мером" голыми руками - т.к. нет никакого сопротивления. А сопротивления нет, т.к. у людей нет ничего, кроме вил.
Отдельный вопрос - где местные "силовички" - полиция, прокуратура, и т.д.

И далее вопрос - кто должен это всё решать, - пипл с вилами?

Расскажите мне про "боевые действия" в Энергодаре, Мелитополе, Бердянске, Херсоне и т.д.
Востаннє редагувалось gh78 в Пон 23 тра, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.
gh78
 
Повідомлень: 204
З нами з: 25.04.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:23

  gh78 написав:Если по-вашему такая "концепция тотальной обороны" не катит, - тогда воевать должны те, кто в этом разбирается, и подготовлен, - а гражданские забивают на всё, расслабляются, и работают под любым флагом не заморачиваясь.

Или я может как-то не так понимаю термин "тотальная оборона"?

Выше там ответили: "сами себе перестреляют по пьяни", "оружие должно храниться в ....". Ну ок. тогда не говорите мне про "тотальную оборону". Боритесь "тотально" по своим методичкам - но тогда не мобилизируйте людей с улиц, ни разу не державших ствол в руках.

Как-то блдь определите термин "тотальная оборона". Что такое "тотально"? И т.д. А то выясняется куча ньюансов, что не так уж "тотально", и не типа "не всё так однозначно"


Тотальная оборона это значит что все значимые населенные пункты должны быть оборудованы укрепрайонами и каждый способный физически к этому гражданин страны должен быть приписан к части в которую может явится в течении суток. Где будет хранится при этом оружие это второй вопрос.
А когда каждый сидит в своей хате с автоматом это не тотальная оборона, это глупость
div_tmp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 25.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:25

  div_tmp написав:Тотальная оборона это значит что все значимые населенные пункты должны быть оборудованы укрепрайонами и каждый способный физически к этому гражданин страны должен быть приписан к части в которую может явится в течении суток. Где будет хранится при этом оружие это второй вопрос.

Ну явился в течение суток. Дальше шо?
1. Ствол в руках не держал
2. Где хранится оружие?
2.1. Как будем "тотально обороняться"? Грудью на амбразуру?
gh78
 
Повідомлень: 204
З нами з: 25.04.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:28

  gh78 написав:Я говорю за себя. На юге оккупанты тупо заняли админ должности, т.к. "легитимное правительство" местных ОТГ тупо слиняло. Грубо говоря - там можно стать "мером" голыми руками - т.к. нет никакого сопротивления. А сопротивления нет, т.к. у людей нет ничего, кроме вил.
Отдельный вопрос - где местные "силовички" - полиция, прокуратура, и т.д.

И далее вопрос - кто должен это всё решать, - пипл с вилами?

Расскажите мне про "боевые действия" в Энергодаре, Мелитополе, Бердянске, Херсоне и т.д.


Кто вам сказал что у людей нет ничего кроме вил?
На юге, как и везде полно охотников и просто любителей пострелять у которых полно стволов. У некоторых даже не по одному.
Так что стволы есть, толку нет
div_tmp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 25.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:35

  div_tmp написав:
  gh78 написав:Я говорю за себя. На юге оккупанты тупо заняли админ должности, т.к. "легитимное правительство" местных ОТГ тупо слиняло. Грубо говоря - там можно стать "мером" голыми руками - т.к. нет никакого сопротивления. А сопротивления нет, т.к. у людей нет ничего, кроме вил.
Отдельный вопрос - где местные "силовички" - полиция, прокуратура, и т.д.

И далее вопрос - кто должен это всё решать, - пипл с вилами?

Расскажите мне про "боевые действия" в Энергодаре, Мелитополе, Бердянске, Херсоне и т.д.


Кто вам сказал что у людей нет ничего кроме вил?
На юге, как и везде полно охотников и просто любителей пострелять у которых полно стволов. У некоторых даже не по одному.
Так что стволы есть, толку нет

Я статистику по дворам не проводил, но:
0. Это степь. Поле. Равнина
1. Лесов там нет, охотников "раз-два"
2. Местный контингент - хлеборобы с вилами.
3. отрывки инфы оттуда - зашли дикие оккупанты, "базовые" макаки. Но с калашами. И делают, что хотят, т.к. противопоставить им нечего.

3.1. Чем вы этих макак будете бить? Артой?
Так они сами разбежались бы, если бы был отпор (хоть какой-то)
А так, любой маргинал, алкоголик, наркоман - может мародёрить сколько хочет
gh78
 
Повідомлень: 204
З нами з: 25.04.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:35

  gh78 написав:
  div_tmp написав:Тотальная оборона это значит что все значимые населенные пункты должны быть оборудованы укрепрайонами и каждый способный физически к этому гражданин страны должен быть приписан к части в которую может явится в течении суток. Где будет хранится при этом оружие это второй вопрос.

Ну явился в течение суток. Дальше шо?
1. Ствол в руках не держал
2. Где хранится оружие?
2.1. Как будем "тотально обороняться"? Грудью на амбразуру?


1 - в случае "тотальной обороны" все граждане страны являются военнообязанными и обязаны проходить ежегодные сборы. Вот такой вот нежданчик
2 - Не важно. И дома и недома имеют свои плюсы и минусы. В любом случае артиллерию никто вам во двор закатывать не даст
2.1 - командование вам объяснит
div_tmp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 25.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 14:37

*ля, тут народ послушаешь - так непонятно, почему макак с калашами не проганяют с юга?
Или там какая-то "особо подготовленная" армия?
gh78
 
Повідомлень: 204
З нами з: 25.04.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1100110111021103>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95396
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2983
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (97)
23.05.2022 15:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.