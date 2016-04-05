Додано: Пон 23 тра, 2022 14:17

andrijk777 написав: gh78 написав: Украина разрешит "тотально" владеть оружием своим гражданам? Чтобы купить оружие можно было как в США в магазине?

Или Украина не доверяет своим гражданам на столько? ("вдруг не туда направят оружие?")



Если государство доверяет (доверит-ся) своим гражданам в такой степени - то и "концепция тотальной обороны" имеет место быть. А если нет - то какая может быть "тотальная оборона" - с кухонными ножами и вилками?



"Тотальная оборона" может быть там, где оружие общедоступно как ножи и вилки. Тогда буквально каждая хата станет крепостью



А если государство ограждает граждан от оружия, а потом хочет, чтобы ни разу не державшие в руках ствол шли на фронт или "тотально оборонялись" - то это "немножко не так работает" Украина разрешит "тотально" владеть оружием своим гражданам? Чтобы купить оружие можно было как в США в магазине?Или Украина не доверяет своим гражданам на столько? ("вдруг не туда направят оружие?")Если государство доверяет (доверит-ся) своим гражданам в такой степени - то и "концепция тотальной обороны" имеет место быть. А если нет - то какая может быть "тотальная оборона" - с кухонными ножами и вилками?"Тотальная оборона" может быть там, где оружие общедоступно как ножи и вилки. Тогда буквально каждая хата станет крепостьюА если государство ограждает граждан от оружия, а потом хочет, чтобы ни разу не державшие в руках ствол шли на фронт или "тотально оборонялись" - то это "немножко не так работает"

"Громадяни зі зброєю" не можуть протистояти регулярній армії! Це доведений факт. Регулярна армія переможе "громадян зі зброєю" без проблем.

"Тотальная оборона" веде тільки до величезних і неоправданих втрат серед мирного населення.

Набагато ефективніше проводити воєнні збори ніж дозволити масово мати зброю. Зокрема масовість зброї веде до величезних проблем в мирний час, а збори не ведуть. Це доведений факт. Регулярна армія переможе "громадян зі зброєю" без проблем."Тотальная оборона" веде тільки до величезних і неоправданих втрат серед мирного населення.Набагато ефективніше проводити воєнні збори ніж дозволити масово мати зброю. Зокрема масовість зброї веде до величезних проблем в мирний час, а збори не ведуть.

Если по-вашему такая "концепция тотальной обороны" не катит, - тогда воевать должны те, кто в этом разбирается, и подготовлен, - а гражданские забивают на всё, расслабляются, и работают под любым флагом не заморачиваясь.Или я может как-то не так понимаю термин "тотальная оборона"?Выше там ответили: "сами себе перестреляют по пьяни", "оружие должно храниться в ....". Ну ок. тогда не говорите мне про "тотальную оборону". Боритесь "тотально" по своим методичкам - но тогда не мобилизируйте людей с улиц, ни разу не державших ствол в руках.Как-то блдь определите термин "тотальная оборона". Что такое "тотально"? И т.д. А то выясняется куча ньюансов, что не так уж "тотально", и не типа "не всё так однозначно"