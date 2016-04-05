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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 тра, 2022 14:40
div_tmp написав:
1 - в случае "тотальной обороны" все граждане страны являются военнообязанными и обязаны проходить ежегодные сборы. Вот такой вот нежданчик
2 - Не важно. И дома и недома имеют свои плюсы и минусы. В любом случае артиллерию никто вам во двор закатывать не даст
2.1 - командование вам объяснит
Тут есть проблемка.
Пипл не хавает байки пузатых замполитов. Поэтому "советская" "концепция тотальной обороны" с "обязан явиться ...", "оружие должно храниться в ..." - немножко не работает.
Либо "тотальная оборона", либо "должен, должен, должен...."
Ок, тогда идём по "закону" - петиции, суды, апелляции ... "Тотально" призывайте через суды. На ваши бюрократические "должен" - найдётся 10 юристов, в т.ч. вчерашних студентов юрфаков, которые пойдут в суд, и докажут, что "не должен", как с "пандемией ковида". И концепция "тотальной обороны" станет не такой уж "тотальной". И обороняйтесь тогда сами, по своим советским методичкам, с "оружием должно храниться в ..."
"Маленькая советская армия не может победить большую советскую армию"
Востаннє редагувалось gh78
в Пон 23 тра, 2022 14:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 14:41
andrijk777 написав:ЛАД
Та заспокойтесь з тією Фінляндію.
В 1939/40 Фінляндія війну програла! Ще раз повторюю: програла
. Це виразилось в втраті території + платила репарації багато років.
Фінляндії просто повезло, що війна була зимою і що Сталін просто не захотів приєднувати усю Фінляндію, щоб не мати проблем перед великою війною. І в принципі(як показала історія) був правий.
Якщо б РФ напала на них зараз(до 24.02) то я 100% впевнений що без допомоги Заходу Фінляндія би програла, що б вони там не розказували. Саме тому вони вступають в НАТО, тому що прекрасно це розуміють.
Вопрос цены. Финляндия обошлась Союзу, грубо говоря, вдесятеро дороже, чем Афганистан. И этот факт сам по себе вполне способен предотвратить вторую попытку.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 14:43
gh78 написав:
Я статистику по дворам не проводил, но:
0. Это степь. Поле. Равнина
1. Лесов там нет, охотников "раз-два"
2. Местный контингент - хлеборобы с вилами.
3. отрывки инфы оттуда - зашли дикие оккупанты, "базовые" макаки. Но с калашами. И делают, что хотят, т.к. противопоставить им нечего.
3.1. Чем вы этих макак будете бить? Артой?
Так они сами разбежались бы, если бы был отпор (хоть какой-то)
А так, любой маргинал, алкоголик, наркоман - может мародёрить сколько хочет
Первая часть это ваши домыслы, вторая - ваши фантазии
Здесь есть леса, хоть и искуственные. Дичи и в степи полно, вы не поверите. Куропатки, зайцы, лисы, часто фазаны. Я сам не охотник, поэтому подробнее не расскажу
Никто никуда не разбежится. Это не какая то анархическая орда. Им что командиры скажут то они и будут делать.
Армия это прежде всего координация и взаимодействие, а не бегание с автоматом по полям
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Додано: Пон 23 тра, 2022 14:46
div_tmp написав:
Никто никуда не разбежится. Это не какая то анархическая орда. Им что командиры скажут то они и будут делать.
Армия это прежде всего координация и взаимодействие, а не бегание с автоматом по полям
Ок, обороняйтесь
"Тотальная оборона" - это не только армия. Или я не прав?
Я так понимаю, у нас концепция "СОВЕТСКОЙ тотальной обороны" - ты "должен" явиться, а далее тебе пузатый замполит расскажет что делать
Неудивительно, что пипл хочет сделать прорыв в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и т.д.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 14:51
gh78 написав:
*ля, тут народ послушаешь - так непонятно, почему макак с калашами не проганяют с юга?
Или там какая-то "особо подготовленная" армия?
Тут есть проблемка.
Пипл не хавает байки пузатых замполитов. Поэтому "советская" "концепция тотальной обороны" с "обязан явиться ...", "оружие должно храниться в ..." - немножко не работает.
Либо "тотальная оборона", либо "должен, должен, должен...."
Ок, тогда идём по "закону" - петиции, суды, апелляции ... "Тотально" призывайте через суды. На ваши бюрократические "должен" - найдётся 10 юристов, в т.ч. вчерашних студентов юрфаков, которые пойдут в суд, и докажут, что "не должен", как с "пандемией ковида". И концепция "тотальной обороны" станет не такой уж "тотальной". И обороняйтесь тогда сами, по своим советским методичкам, с "оружием должно храниться в ..."
"Маленькая советская армия не может победить большую советскую армию"
Нет блин. Они тут в ближайшем овраге бомжей набрали
Именно поэтому мы их не можем выдавить обратно за границы
Вы вообще в курсе что в армии кроме автоматов есть и другое оружие - пушки, танки, корабли, самолеты? Я уже молчу про экзотику типа РЭБ, разведки и ПВО/ПРО
Как вы в своем представлении про "автомат в кожну хату" собираетесь со всем этим взаимодействовать? Ну хотя бы так что им было понятно что вы свой, а не чужой и стрелять по вам не надо?
Прекращаю разговор бо меня сейчас забанят.
Взрослые ж люди вроде
Капец
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div_tmp
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Додано: Пон 23 тра, 2022 14:58
Бл, вам говоришь, что сёла на юге тупо грабят макаки с калашами, без единого сопротивления.
А вы мне про "сопротивление по методичкам", РЭБ, авиацию и т.д.
Х.з., может я в чём-то не прав. Тогда претензии к "профессионалам" - какого куя "работа не сделана", вы ж блдь "шарите как надо"? Или кто должен эту работу делать? Селяне с вилами, которые не шарят, и методичек не читали?
Для себя я сделал вывод: у нас "СОВЕТСКОЕ тотальное сопротивление", где никто ничего не знает и не умеет, но зато может рассказать кто ему что-то "должен".
Ну ок. "Сопротивляйтесь"
Посто расслаблюсь и буду наблюдать на войну между большой и маленькой советской армиями. Толку тут что-то писать, если всё равно смотрят как на инопланетянина
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Додано: Пон 23 тра, 2022 15:08
div_tmp написав:
Вообщето это называется не десант, а переброска войск
Войска переброшенные могут быть накрыты артиллерией прямо на аэродроме прибытия причем вместе с тем чем их перебрасывали
Но флаг в руки как говорится
Успеем ли получить от Молдовы офиц разрешение обстреливать цели в ПМР?....
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Додано: Пон 23 тра, 2022 15:11
juristkostya написав: div_tmp написав:
Вообщето это называется не десант, а переброска войск
Войска переброшенные могут быть накрыты артиллерией прямо на аэродроме прибытия причем вместе с тем чем их перебрасывали
Но флаг в руки как говорится
Успеем ли получить от Молдовы офиц разрешение обстреливать цели в ПМР?....
Нужно найти ответ в соответствующем разделе советской методички по "тотальному сопротивлению"
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Додано: Пон 23 тра, 2022 15:21
lapay написав:
.....
За міст прилетить отвєтка по нашим тунелям і залізничним мостам, а одними аатодорогами багато не накатаєшся на Захід і до нас. Вони, поки що тільки один міст розбомбили на косі.
Це якшо взагалі не розглядати ядерної відповіді, а зброю вони і понтонами можуть перевозити, як раніше, чи через Донбас.
В них є багато крилатих ракет, а в нас немає, як і гаубиць. Оце реальність, а не відосики.
Взорван, правда, уже не один мост. И по ж/д узлам ударов было достаточно.
Ракетами по мостам попадать сложнее, а у их "высокоточных" точности, видимо не хватает. А, может, берегут в надежде на наступление.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 15:23
yanyura написав:
......
В одном из своих интервью Данилов (не уверен, что именно он, могу ошибаться) на прямой вопрос ему, почему до сих пор не разрушен крымский мост, ответил примерно так:
У нас сейчас нет такой возможности (дальнобойности), но как только такая возможность появится, мы обязательно это сделаем.
Сказал он, но вот совсем не уверен, что этот вопрос будет решать он.
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