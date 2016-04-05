Додано: Пон 23 тра, 2022 14:58

Бл, вам говоришь, что сёла на юге тупо грабят макаки с калашами, без единого сопротивления.

А вы мне про "сопротивление по методичкам", РЭБ, авиацию и т.д.



Х.з., может я в чём-то не прав. Тогда претензии к "профессионалам" - какого куя "работа не сделана", вы ж блдь "шарите как надо"? Или кто должен эту работу делать? Селяне с вилами, которые не шарят, и методичек не читали?



Для себя я сделал вывод: у нас "СОВЕТСКОЕ тотальное сопротивление", где никто ничего не знает и не умеет, но зато может рассказать кто ему что-то "должен".



Ну ок. "Сопротивляйтесь"



Посто расслаблюсь и буду наблюдать на войну между большой и маленькой советской армиями. Толку тут что-то писать, если всё равно смотрят как на инопланетянина