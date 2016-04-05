gh78 написав:....... Или я может как-то не так понимаю термин "тотальная оборона"?
Выше там ответили: "сами себе перестреляют по пьяни", "оружие должно храниться в ....". Ну ок. тогда не говорите мне про "тотальную оборону". Боритесь "тотально" по своим методичкам - но тогда не мобилизируйте людей с улиц, ни разу не державших ствол в руках.
Как-то блдь определите термин "тотальная оборона". Что такое "тотально"? И т.д. А то выясняется куча ньюансов, что не так уж "тотально", и не типа "не всё так однозначно"
Я Вам, вроде, немного объяснил насчёт "тотальной". Что-то непонятно? Есть конкретные вопросы? Или Вам просто хочется, чтобы у Вас (и других) под кроватью лежал автомат и бокс с патронами и любая пьяная драка легко превращалась в перестрелку, а любой митинг или майдан легко мог превратиться в кровавую баню? А любая группа радикалов могла бы выходить на митинг не с лозунгами, а с оружием? Может, ещё в каждую хату по ракете с маленьким ядерным зарядом, ну так на пару килотонн хотя бы?
gh78 написав:....... Или я может как-то не так понимаю термин "тотальная оборона"?
Выше там ответили: "сами себе перестреляют по пьяни", "оружие должно храниться в ....". Ну ок. тогда не говорите мне про "тотальную оборону". Боритесь "тотально" по своим методичкам - но тогда не мобилизируйте людей с улиц, ни разу не державших ствол в руках.
Как-то блдь определите термин "тотальная оборона". Что такое "тотально"? И т.д. А то выясняется куча ньюансов, что не так уж "тотально", и не типа "не всё так однозначно"
Я Вам, вроде, немного объяснил насчёт "тотальной". Что-то непонятно? Есть конкретные вопросы? Или Вам просто хочется, чтобы у Вас (и других) под кроватью лежал автомат и бокс с патронами и любая пьяная драка легко превращалась в перестрелку, а любой митинг или майдан легко мог превратиться в кровавую баню? А любая группа радикалов могла бы выходить на митинг не с лозунгами, а с оружием? Может, ещё в каждую хату по ракете с маленьким ядерным зарядом, ну так на пару килотонн хотя бы?
чисто швейцарская история, если что )))))) да и израильская
ЛАД написав:Взорван, правда, уже не один мост. И по ж/д узлам ударов было достаточно. Ракетами по мостам попадать сложнее, а у их "высокоточных" точности, видимо не хватает. А, может, берегут в надежде на наступление.
Саме крилатими ракетами? Б'ють по трансформаторним підстанціям, які важко відновити і щоб посилити паливну кризу. Черкаська ППО недавно збила дві ракети, які летіли на міст. Не чув про інші мости. Нам не кримський міст потрібен, а протикорабельні ракети, які зможуть знищити чорноморський флот. Тоді фюрер, у якого пунктик по флоту, може підти на розблокування наших портів, виключно заради голодуючої Африки, звісно.
Не знаю чи піднімалось це питання..тому звиняйте 1 В інтернеті зявились як би признання Медведчука про Порошошенка... 2 З іншого боку В тому ж інтернеті , є наступні фрази про бійців маріупольського гарнізону .які виконали наказ верховного і здались в полон.. Отже фрази Так ми розуміємо , що деякі будуть по телевізору говорити погані речі про Україну....а москалі будуть зловтішатись... Тому запамятайте Азовці своєю боротьбою показали всій героїзм і патріотизм, а тому все що вони будуть говорити під диктовку вертухаїв в полоні - не применшує їх героїзм, бо їхнє теперішнє завдання - зберегти своє життя... 3 А тепер зєднаємо попередні пункти.. а - Медведчук в полоні б - Голова СБУ - ставленик зелених
Питання Як думаєте - що буде робити Медведчук , через місяць полону?
Тепер розумієте що якщо не треба приймати до уваги що скажуть під тиском полонені герої азовці точно так само не варто приймати до уваги , що скаже Медведчук проти політичних опонентів Зеленського...при умові що Баканов Голова СБУ
andrijk777 написав:"Громадяни зі зброєю" не можуть протистояти регулярній армії!
Если по-вашему такая "концепция тотальной обороны" не катит, - тогда воевать должны те, кто в этом разбирается, и подготовлен, - а гражданские забивают на всё, расслабляются, и работают под любым флагом не заморачиваясь.
Или я может как-то не так понимаю термин "тотальная оборона"?
Выше там ответили: "сами себе перестреляют по пьяни", "оружие должно храниться в ....". Ну ок. тогда не говорите мне про "тотальную оборону". Боритесь "тотально" по своим методичкам - но тогда не мобилизируйте людей с улиц, ни разу не державших ствол в руках.
Как-то блдь определите термин "тотальная оборона". Что такое "тотально"? И т.д. А то выясняется куча ньюансов, что не так уж "тотально", и не типа "не всё так однозначно"
1. У нас немає тотальної війни. Як наслідок у нас немає тотальної оборони. 2. Для "тотальної", як мінімум потрібно повністю закрити границю. Абсолютно. Щоб виїхати(втікти) було практично неможливо. Причому і для жінок, і для дітей. Це "як мінімум". ------------------- а) це моє розуміння і моя думка, тому прошу не бити ногами. б) я не даю порад як робити правильно, просто констатую факти.
І ще була цитата від Ю.Луценка з "Фактів", як витерли Зараз другу цитату не привожу, бо там була скажем так деякий сарказм відносно недосарказмуваних.
budivelnik написав:Як думаєте - що буде робити Медведчук , через місяць полону? Тепер розумієте що якщо не треба приймати до уваги що скажуть під тиском полонені герої азовці точно так само не варто приймати до уваги , що скаже Медведчук проти політичних опонентів Зеленського...при умові що Баканов Голова СБУ
ЛАД написав:Я Вам, вроде, немного объяснил насчёт "тотальной". Что-то непонятно? Есть конкретные вопросы? Или Вам просто хочется, чтобы у Вас (и других) под кроватью лежал автомат и бокс с патронами и любая пьяная драка легко превращалась в перестрелку, а любой митинг или майдан легко мог превратиться в кровавую баню? А любая группа радикалов могла бы выходить на митинг не с лозунгами, а с оружием? Может, ещё в каждую хату по ракете с маленьким ядерным зарядом, ну так на пару килотонн хотя бы?
Я тоже вроде достаточно объяснил, насчёт своего видения.
Есл и по-вашему "тотальное", это что-то другое, под "руководством профессионалов", "оружие должно храниться в ...." и т.д.
У меня тогда вопрос как от "не профессонала" - так кули вы, "профессионалы", свою работу не делаете? Кули вы требуете "пересичных" с улиц, которые калаш на катинках видели?
Вы блдь определитесь - или "профессионалы" с "оружием под замком" воюют, или "тотальное сопротивление", с призывом на улицах?
Ещё раз повторяю: ни разу не державшие оружие в руках - не будут слушать пузатых замполитов.
Если государство ограждает граждан от оружия всю жизнь, и в "непонятной ситуации" рассчитывает на "немедленную явку" и прочее "самопожертвование" - то эти "немножко не так работает", по крайней мере сейчас.
"По секрету" скажу - что пипл скорее сделает прорыв в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, - чем послушает пузатого замполита, который скажет "освобождать Москву, Краснодар, Белгород, Воронеж, Севастополь, ...." Но не потому, то пипл - не патриот. А потому, что пипл знает "пузатых замполитов" и их мотивацию
andrijk777 написав:ЛАД Та заспокойтесь з тією Фінляндію. В 1939/40 Фінляндія війну програла! Ще раз повторюю: програла. Це виразилось в втраті території + платила репарації багато років. Фінляндії просто повезло, що війна була зимою і що Сталін просто не захотів приєднувати усю Фінляндію, щоб не мати проблем перед великою війною. І в принципі(як показала історія) був правий. Якщо б РФ напала на них зараз(до 24.02) то я 100% впевнений що без допомоги Заходу Фінляндія би програла, що б вони там не розказували. Саме тому вони вступають в НАТО, тому що прекрасно це розуміють.
Вопрос цены. Финляндия обошлась Союзу, грубо говоря, вдесятеро дороже, чем Афганистан. И этот факт сам по себе вполне способен предотвратить вторую попытку.
К вопросу цены.
Современные сведения об обстоятельствах смерти финских военнослужащих[151]:
16 725 погибли в бою, останки эвакуированы; 3433 погибли в бою, останки не эвакуированы; 3671 умер в госпиталях от ранений; 715 умерли по не боевым причинам (в том числе от болезней); 28 умерли в плену; 1727 пропали без вести и объявлены погибшими; причина смерти 363 военнослужащих неизвестна. Итого погибло 26 662 финских военнослужащих.
Гражданские По официальным финским данным, во время авианалётов и бомбардировок городов Финляндии (в том числе Хельсинки) погибло 956 человек[152], 540 были серьёзно и 1300 легко ранены, 256 каменных и около 1800 деревянных зданий было разрушено
Согласно поимённым спискам, составленным в 1949—1951 годах Главным управлением кадров МО СССР и Главным штабом Сухопутных войск, потери Красной Армии в войне были следующими:
погибло и умерло от ран на этапах санитарной эвакуации — 71 214; умерло в госпиталях от ран и болезней — 16 292; пропало без вести — 39 369. Всего по этим спискам безвозвратные потери составили 126 875 военнослужащих[
Из Вики http://surl.li/catvu. Есть и другие оценки, но соотношение понятно. Наши результаты - 30 тыс. убитых врагов - пока заметно скромнее.
yanyura написав:Эти, видимо, тоже из подписантов "петиций", но после ответа Зеленского таковым ( https://www.youtube.com/watch?v=DBwnfDm ... D0%B8.LIVE ), решились действовать по-своему, чтобы "помогать Украине, перечисляя деньги в ее бюджет из-за границы, т.к в Украине у них такие возможности отсутствуют".
Оффсайт ДБР:
ДБР на Буковині викрило схему нелегального перевезення чоловіків призовного віку до Румунії, причетні посадовці лісгоспу (ВІДЕО) 23/05/2022
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Ну, а что вы хотели? -- если проблему невозможно исправить "законными" методами -- народу приходится искать альтернативы.