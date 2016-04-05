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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11021103110411051106>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:29

  andrijk777 написав:Зокрема масовість зброї веде до величезних проблем в мирний час

Статистика говорит строго обратное: уровень насильственных преступлений снижается. Самый свежий и близкий нам пример - Молдова.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:36

  gh78 написав:.......
Или я может как-то не так понимаю термин "тотальная оборона"?

Выше там ответили: "сами себе перестреляют по пьяни", "оружие должно храниться в ....". Ну ок. тогда не говорите мне про "тотальную оборону". Боритесь "тотально" по своим методичкам - но тогда не мобилизируйте людей с улиц, ни разу не державших ствол в руках.

Как-то блдь определите термин "тотальная оборона". Что такое "тотально"? И т.д. А то выясняется куча ньюансов, что не так уж "тотально", и не типа "не всё так однозначно"

Я Вам, вроде, немного объяснил насчёт "тотальной".
Что-то непонятно? Есть конкретные вопросы?
Или Вам просто хочется, чтобы у Вас (и других) под кроватью лежал автомат и бокс с патронами и любая пьяная драка легко превращалась в перестрелку, а любой митинг или майдан легко мог превратиться в кровавую баню? А любая группа радикалов могла бы выходить на митинг не с лозунгами, а с оружием?
Может, ещё в каждую хату по ракете с маленьким ядерным зарядом, ну так на пару килотонн хотя бы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:37

  ЛАД написав:
  gh78 написав:.......
Или я может как-то не так понимаю термин "тотальная оборона"?

Выше там ответили: "сами себе перестреляют по пьяни", "оружие должно храниться в ....". Ну ок. тогда не говорите мне про "тотальную оборону". Боритесь "тотально" по своим методичкам - но тогда не мобилизируйте людей с улиц, ни разу не державших ствол в руках.

Как-то блдь определите термин "тотальная оборона". Что такое "тотально"? И т.д. А то выясняется куча ньюансов, что не так уж "тотально", и не типа "не всё так однозначно"

Я Вам, вроде, немного объяснил насчёт "тотальной".
Что-то непонятно? Есть конкретные вопросы?
Или Вам просто хочется, чтобы у Вас (и других) под кроватью лежал автомат и бокс с патронами и любая пьяная драка легко превращалась в перестрелку, а любой митинг или майдан легко мог превратиться в кровавую баню? А любая группа радикалов могла бы выходить на митинг не с лозунгами, а с оружием?
Может, ещё в каждую хату по ракете с маленьким ядерным зарядом, ну так на пару килотонн хотя бы?
чисто швейцарская история, если что :-))))))) да и израильская
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:42

  ЛАД написав:Взорван, правда, уже не один мост. И по ж/д узлам ударов было достаточно.
Ракетами по мостам попадать сложнее, а у их "высокоточных" точности, видимо не хватает. А, может, берегут в надежде на наступление.

Саме крилатими ракетами? Б'ють по трансформаторним підстанціям, які важко відновити і щоб посилити паливну кризу. Черкаська ППО недавно збила дві ракети, які летіли на міст. Не чув про інші мости.
Нам не кримський міст потрібен, а протикорабельні ракети, які зможуть знищити чорноморський флот. Тоді фюрер, у якого пунктик по флоту, може підти на розблокування наших портів, виключно заради голодуючої Африки, звісно.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:43

Не знаю чи піднімалось це питання..тому звиняйте
1 В інтернеті зявились як би признання Медведчука про Порошошенка...
2 З іншого боку
В тому ж інтернеті , є наступні фрази про бійців маріупольського гарнізону .які виконали наказ верховного і здались в полон..
Отже фрази
Так ми розуміємо , що деякі будуть по телевізору говорити погані речі про Україну....а москалі будуть зловтішатись...
Тому запамятайте
Азовці своєю боротьбою показали всій героїзм і патріотизм, а тому все що вони будуть говорити під диктовку вертухаїв в полоні - не применшує їх героїзм, бо їхнє теперішнє завдання - зберегти своє життя...
3 А тепер зєднаємо попередні пункти..
а - Медведчук в полоні
б - Голова СБУ - ставленик зелених

Питання
Як думаєте - що буде робити Медведчук , через місяць полону?

Тепер розумієте що якщо не треба приймати до уваги що скажуть під тиском полонені герої азовці
точно так само не варто приймати до уваги , що скаже Медведчук проти політичних опонентів Зеленського...при умові що Баканов Голова СБУ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:43

  gh78 написав:
  andrijk777 написав:"Громадяни зі зброєю" не можуть протистояти регулярній армії!

Если по-вашему такая "концепция тотальной обороны" не катит, - тогда воевать должны те, кто в этом разбирается, и подготовлен, - а гражданские забивают на всё, расслабляются, и работают под любым флагом не заморачиваясь.

Или я может как-то не так понимаю термин "тотальная оборона"?

Выше там ответили: "сами себе перестреляют по пьяни", "оружие должно храниться в ....". Ну ок. тогда не говорите мне про "тотальную оборону". Боритесь "тотально" по своим методичкам - но тогда не мобилизируйте людей с улиц, ни разу не державших ствол в руках.

Как-то блдь определите термин "тотальная оборона". Что такое "тотально"? И т.д. А то выясняется куча ньюансов, что не так уж "тотально", и не типа "не всё так однозначно"

1. У нас немає тотальної війни. Як наслідок у нас немає тотальної оборони.
2. Для "тотальної", як мінімум потрібно повністю закрити границю. Абсолютно. Щоб виїхати(втікти) було практично неможливо. Причому і для жінок, і для дітей.
Це "як мінімум".
-------------------
а) це моє розуміння і моя думка, тому прошу не бити ногами.
б) я не даю порад як робити правильно, просто констатую факти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Валютный рынок в контексте ДС
Не всі.
Ну і в змі не все кажуть. Навіть по смертям в навчальному центрі Десна. Але багато хто ж знає.

  lapay написав:Зеленський почав озвучувати наші втрати.

Підтвердив цитатою із ЗМІ
Під уламками після ракетного удару росіян по Десні знайшли 87 тіл https://wz.lviv.ua/news/458460-87-vbyty ... n-po-desni

І ще була цитата від Ю.Луценка з "Фактів", як витерли :shock:
Зараз другу цитату не привожу, бо там була скажем так деякий сарказм відносно недосарказмуваних.

  budivelnik написав:Як думаєте - що буде робити Медведчук , через місяць полону?
Тепер розумієте що якщо не треба приймати до уваги що скажуть під тиском полонені герої азовці
точно так само не варто приймати до уваги , що скаже Медведчук проти політичних опонентів Зеленського...при умові що Баканов Голова СБУ

Я глянув коментарі та лайки на цю новину в УП https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/23/7347939/, то більшість народу не довіряє медведчуківським "показам".
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 23 тра, 2022 16:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:52

  ЛАД написав:Я Вам, вроде, немного объяснил насчёт "тотальной".
Что-то непонятно? Есть конкретные вопросы?
Или Вам просто хочется, чтобы у Вас (и других) под кроватью лежал автомат и бокс с патронами и любая пьяная драка легко превращалась в перестрелку, а любой митинг или майдан легко мог превратиться в кровавую баню? А любая группа радикалов могла бы выходить на митинг не с лозунгами, а с оружием?
Может, ещё в каждую хату по ракете с маленьким ядерным зарядом, ну так на пару килотонн хотя бы?

Я тоже вроде достаточно объяснил, насчёт своего видения.

Есл и по-вашему "тотальное", это что-то другое, под "руководством профессионалов", "оружие должно храниться в ...." и т.д.

У меня тогда вопрос как от "не профессонала" - так кули вы, "профессионалы", свою работу не делаете? Кули вы требуете "пересичных" с улиц, которые калаш на катинках видели?

Вы блдь определитесь - или "профессионалы" с "оружием под замком" воюют, или "тотальное сопротивление", с призывом на улицах?

Ещё раз повторяю: ни разу не державшие оружие в руках - не будут слушать пузатых замполитов.

Хотите "тотальное сопротивление"? - Давайте "тотальное доверие".

Если государство ограждает граждан от оружия всю жизнь, и в "непонятной ситуации" рассчитывает на "немедленную явку" и прочее "самопожертвование" - то эти "немножко не так работает", по крайней мере сейчас.

"По секрету" скажу - что пипл скорее сделает прорыв в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, - чем послушает пузатого замполита, который скажет "освобождать Москву, Краснодар, Белгород, Воронеж, Севастополь, ...." Но не потому, то пипл - не патриот. А потому, что пипл знает "пузатых замполитов" и их мотивацию
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:55

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:ЛАД
Та заспокойтесь з тією Фінляндію.
В 1939/40 Фінляндія війну програла! Ще раз повторюю: програла. Це виразилось в втраті території + платила репарації багато років.
Фінляндії просто повезло, що війна була зимою і що Сталін просто не захотів приєднувати усю Фінляндію, щоб не мати проблем перед великою війною. І в принципі(як показала історія) був правий.
Якщо б РФ напала на них зараз(до 24.02) то я 100% впевнений що без допомоги Заходу Фінляндія би програла, що б вони там не розказували. Саме тому вони вступають в НАТО, тому що прекрасно це розуміють.

Вопрос цены. Финляндия обошлась Союзу, грубо говоря, вдесятеро дороже, чем Афганистан. И этот факт сам по себе вполне способен предотвратить вторую попытку.

К вопросу цены.
Современные сведения об обстоятельствах смерти финских военнослужащих[151]:

16 725 погибли в бою, останки эвакуированы;
3433 погибли в бою, останки не эвакуированы;
3671 умер в госпиталях от ранений;
715 умерли по не боевым причинам (в том числе от болезней);
28 умерли в плену;
1727 пропали без вести и объявлены погибшими;
причина смерти 363 военнослужащих неизвестна.
Итого погибло 26 662 финских военнослужащих.

Гражданские
По официальным финским данным, во время авианалётов и бомбардировок городов Финляндии (в том числе Хельсинки) погибло 956 человек[152], 540 были серьёзно и 1300 легко ранены, 256 каменных и около 1800 деревянных зданий было разрушено

Согласно поимённым спискам, составленным в 1949—1951 годах Главным управлением кадров МО СССР и Главным штабом Сухопутных войск, потери Красной Армии в войне были следующими:

погибло и умерло от ран на этапах санитарной эвакуации — 71 214;
умерло в госпиталях от ран и болезней — 16 292;
пропало без вести — 39 369.
Всего по этим спискам безвозвратные потери составили 126 875 военнослужащих[

Из Вики http://surl.li/catvu. Есть и другие оценки, но соотношение понятно.
Наши результаты - 30 тыс. убитых врагов - пока заметно скромнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:55

  yanyura написав:Эти, видимо, тоже из подписантов "петиций", но после ответа Зеленского таковым ( https://www.youtube.com/watch?v=DBwnfDm ... D0%B8.LIVE ), решились действовать по-своему, чтобы "помогать Украине, перечисляя деньги в ее бюджет из-за границы, т.к в Украине у них такие возможности отсутствуют".

Оффсайт ДБР:
ДБР на Буковині викрило схему нелегального перевезення чоловіків призовного віку до Румунії, причетні посадовці лісгоспу (ВІДЕО)
23/05/2022

\\\

Ну, а что вы хотели? -- если проблему невозможно исправить "законными" методами -- народу приходится искать альтернативы.
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