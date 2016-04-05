Додано: Пон 23 тра, 2022 15:52

ЛАД написав: Я Вам, вроде, немного объяснил насчёт "тотальной".

Что-то непонятно? Есть конкретные вопросы?

Или Вам просто хочется, чтобы у Вас (и других) под кроватью лежал автомат и бокс с патронами и любая пьяная драка легко превращалась в перестрелку, а любой митинг или майдан легко мог превратиться в кровавую баню? А любая группа радикалов могла бы выходить на митинг не с лозунгами, а с оружием?

Может, ещё в каждую хату по ракете с маленьким ядерным зарядом, ну так на пару килотонн хотя бы? Я Вам, вроде, немного объяснил насчёт "тотальной".Что-то непонятно? Есть конкретные вопросы?Или Вам просто хочется, чтобы у Вас (и других) под кроватью лежал автомат и бокс с патронами и любая пьяная драка легко превращалась в перестрелку, а любой митинг или майдан легко мог превратиться в кровавую баню? А любая группа радикалов могла бы выходить на митинг не с лозунгами, а с оружием?Может, ещё в каждую хату по ракете с маленьким ядерным зарядом, ну так на пару килотонн хотя бы?

Я тоже вроде достаточно объяснил, насчёт своего видения.Есл и по-вашему "тотальное", это что-то другое, под "руководством профессионалов", "оружие должно храниться в ...." и т.д.У меня тогда вопрос как от "не профессонала" - так кули вы, "профессионалы", свою работу не делаете? Кули вы требуете "пересичных" с улиц, которые калаш на катинках видели?Вы блдь определитесь - или "профессионалы" с "оружием под замком" воюют, или "тотальное сопротивление", с призывом на улицах?Ещё раз повторяю: ни разу не державшие оружие в руках - не будут слушать пузатых замполитов.Хотите "тотальное сопротивление"? - Давайте "тотальное доверие".Если государство ограждает граждан от оружия всю жизнь, и в "непонятной ситуации" рассчитывает на "немедленную явку" и прочее "самопожертвование" - то эти "немножко не так работает", по крайней мере сейчас."По секрету" скажу - что пипл скорее сделает прорыв в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, - чем послушает пузатого замполита, который скажет "освобождать Москву, Краснодар, Белгород, Воронеж, Севастополь, ...." Но не потому, то пипл - не патриот. А потому, что пипл знает "пузатых замполитов" и их мотивацию