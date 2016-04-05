протягом останніх 5-7 днів спостерігаємо повністю неадекватні дії влади чи військомату в Мукачеві: повістки массово і всім підряд роздаються на постах, плюс по місту на кожній третій вулиці, також в Епіцентрі, МРЕО, базарах і супермаркетах. Враження що за ці 5 днів роздали їх більше ніж за попередні 85. в той же час в Ужгороді все більш-менш адекватно P.S. Кілька тижнів з області відправили Х людей (ТрО та інших) з великим скрипом, а зараз є чутки що треба набрати ще 2,5Х - але то майже нереальна цифра ((
andrijk777 написав:ЛАД Та заспокойтесь з тією Фінляндію. В 1939/40 Фінляндія війну програла! Ще раз повторюю: програла. Це виразилось в втраті території + платила репарації багато років. Фінляндії просто повезло, що війна була зимою і що Сталін просто не захотів приєднувати усю Фінляндію, щоб не мати проблем перед великою війною. І в принципі(як показала історія) був правий. Якщо б РФ напала на них зараз(до 24.02) то я 100% впевнений що без допомоги Заходу Фінляндія би програла, що б вони там не розказували. Саме тому вони вступають в НАТО, тому що прекрасно це розуміють.
Вопрос цены. Финляндия обошлась Союзу, грубо говоря, вдесятеро дороже, чем Афганистан. И этот факт сам по себе вполне способен предотвратить вторую попытку.
К вопросу цены.
Современные сведения об обстоятельствах смерти финских военнослужащих[151]:
16 725 погибли в бою, останки эвакуированы; 3433 погибли в бою, останки не эвакуированы; 3671 умер в госпиталях от ранений; 715 умерли по не боевым причинам (в том числе от болезней); 28 умерли в плену; 1727 пропали без вести и объявлены погибшими; причина смерти 363 военнослужащих неизвестна. Итого погибло 26 662 финских военнослужащих.
Гражданские По официальным финским данным, во время авианалётов и бомбардировок городов Финляндии (в том числе Хельсинки) погибло 956 человек[152], 540 были серьёзно и 1300 легко ранены, 256 каменных и около 1800 деревянных зданий было разрушено
Согласно поимённым спискам, составленным в 1949—1951 годах Главным управлением кадров МО СССР и Главным штабом Сухопутных войск, потери Красной Армии в войне были следующими:
погибло и умерло от ран на этапах санитарной эвакуации — 71 214; умерло в госпиталях от ран и болезней — 16 292; пропало без вести — 39 369. Всего по этим спискам безвозвратные потери составили 126 875 военнослужащих[
Из Вики http://surl.li/catvu. Есть и другие оценки, но соотношение понятно. Наши результаты - 30 тыс. убитых врагов - пока заметно скромнее.
Біда цієї війни(для України) не в кількості загиблих. Їх відносно небагато - 5-10-20 тисяч, припустимо. Проблема в зруйнованих містах, поламаних долях і в кінці кінців в біженцях. Пару мільйонів злиняли з України, думаю половина з них не вернеться. Ще таких пару війн і в нас населення буде на рівні Фінляндії.
У грудні 2021 року стало відомо, що вперше за 170 років Україна претендує на проведення Expo 2030
Росія відкликає заявку на проведення Всесвітньої виставки Expo 2030. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.
«З урахуванням прийнятих останнім часом Міжнародним бюро виставок рішень, не доводиться говорити про чесну змагальну кампанію щодо вибору місця проведення Всесвітньої універсальної виставки Expo 2030», – зазначив він.
Команда уряду України презентувала міжнародному журі концепцію Expo 2030. Україна розглядає Expo 2030 як можливість залучити додаткові інвестиції, прорекламувати себе на міжнародних ринках, прийняти мільйони туристів та отримати потужний імпульс розвитку.
Окрім Одеси, на проведення виставки претендують Рим (Італія), Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) та Пусан (Південна Корея).
Виставка Expo проходить лише раз на п'ять років. Конкурс міст, які хочуть приймати виставку, розпочинається майже за 10 років до дати. Про те, яке місто прийме виставку у 2030 році, стане відомо наприкінці наступного року. Попередня всесвітня виставка Експо-2020 відбулася у Дубаї.
Letusrock написав:протягом останніх 5-7 днів спостерігаємо повністю неадекватні дії влади чи військомату в Мукачеві: повістки массово і всім підряд роздаються на постах, плюс по місту на кожній третій вулиці, також в Епіцентрі, МРЕО, базарах і супермаркетах. Враження що за ці 5 днів роздали їх більше ніж за попередні 85. в той же час в Ужгороді все більш-менш адекватно P.S. Кілька тижнів з області відправили Х людей (ТрО та інших) з великим скрипом, а зараз є чутки що треба набрати ще 2,5Х - але то майже нереальна цифра ((
Letusrock написав:протягом останніх 5-7 днів спостерігаємо повністю неадекватні дії влади чи військомату в Мукачеві: повістки массово і всім підряд роздаються на постах, плюс по місту на кожній третій вулиці, також в Епіцентрі, МРЕО, базарах і супермаркетах. Враження що за ці 5 днів роздали їх більше ніж за попередні 85. в той же час в Ужгороді все більш-менш адекватно P.S. Кілька тижнів з області відправили Х людей (ТрО та інших) з великим скрипом, а зараз є чутки що треба набрати ще 2,5Х - але то майже нереальна цифра ((
влада дуже цінує патріотизм мукачан. В Києві такого немає. А Хотаб каже, чого я сиджу в Києві?
gh78 Простите, не знаю. Вы находитесь в оккупации? Тогда можно понять Ваши "нервы" и списать на них глупости, которые Вы пишете. Я писал и о "ни разу не державших оружие в руках" и о "немедленной явке". Сейчас есть вообще мобпредписание, резервисты хотя бы первой очереди знают, куда приходить немедленно в случае войны? Вы не читаете ответы, а, простите, устраиваете женские истерики: "Автомат хочу!" Если Вы со своим автоматом убьёте хоть одну "макаку с автоматом" (российскую, естественно), что завтра или даже раньше случится с Вами лично, с Вашей хатой, а, возможно, и со всем селом? Не представляете? Ваши представления о тотальной войне очень напоминают сельскую драку "стенка на стенку". Другого варианта не представляете? Или "стенка на стенку" или "бежать в Польшу, Словакию" и далее по списку. Да, армия это, в первую очередь дисциплинам подчинение приказам, а не охота на "макак с автоматами". Вы сами служили? На этом заканчиваю. Если будут конкретные вопросы, задавайте. А этот бред и истерики, увольте.
трохи не в темі значення слова консерва в даному контексті, але підозрюю негатив в мою сторону? нажаль інфа побачена "воочию" + почута від близьких/знайомих, якы точно не істерички/сепаратисти/зрадофіли і т.д. Дуже часто дії на місцях сильно відрізняються від озвучених позицій в ОП
Letusrock написав:протягом останніх 5-7 днів спостерігаємо повністю неадекватні дії влади чи військомату в Мукачеві: повістки массово і всім підряд роздаються на постах, плюс по місту на кожній третій вулиці, також в Епіцентрі, МРЕО, базарах і супермаркетах. Враження що за ці 5 днів роздали їх більше ніж за попередні 85. в той же час в Ужгороді все більш-менш адекватно P.S. Кілька тижнів з області відправили Х людей (ТрО та інших) з великим скрипом, а зараз є чутки що треба набрати ще 2,5Х - але то майже нереальна цифра ((
свежая майская консерва?
у любого чиновника (военком не исключение) периодически начинает "гореть план". Мой товарищ в военной прокуратуре подтверждает, такого рода обострения служебного рвения периодически происходят. Пока только в западных регионах и в первую очередь касается мест расселения беженцев. Но лиха беда начало.