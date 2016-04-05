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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:24
Ромасик написав:
А Хотаб каже, чого я сиджу в Києві?
Взагалі все одно де ти сидиш. Але сиди тихо, і не розказуй , як ти спас Київ, сидячи в підвалі і "витрачаючи гроші на продукти саме в рідному місті, " , чим начебто підтримав країну.
Раз Президент сам сказав цифру, то так, вона правдива. Але може вирости. Я знав, що не 11 вбитих + 14 поранених відразу. Від офіцерів Десни.
2 Флер: по казармі 79-ки місяць тому є точна інфа ? Можна без конкретики, дуже відрізняється від офіційної?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 23 тра, 2022 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:28
Letusrock написав: antey1969 написав:
свежая майская консерва?
трохи не в темі значення слова консерва в даному контексті, але підозрюю негатив в мою сторону?
нажаль інфа побачена "воочию" + почута від близьких/знайомих, якы точно не істерички/сепаратисти/зрадофіли і т.д. Дуже часто дії на місцях сильно відрізняються від озвучених позицій в ОП
Підтверджую! Інфа достовірна, така сама ситуація була в Миколаєві, тільки я це бачила понад 2 місяці тому, як зараз - не знаю, може знову хвиля набору пішла.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:32
ЛАД написав:gh78
Простите, не знаю. Вы находитесь в оккупации?
Тогда можно понять Ваши "нервы" и списать на них глупости, которые Вы пишете.
Я писал и о "ни разу не державших оружие в руках" и о "немедленной явке". Сейчас есть вообще мобпредписание, резервисты хотя бы первой очереди знают, куда приходить немедленно в случае войны?
Вы не читаете ответы, а, простите, устраиваете женские истерики: "Автомат хочу!"
Если Вы со своим автоматом убьёте хоть одну "макаку с автоматом" (российскую, естественно), что завтра или даже раньше случится с Вами лично, с Вашей хатой, а, возможно, и со всем селом? Не представляете?
Ваши представления о тотальной войне очень напоминают сельскую драку "стенка на стенку".
Другого варианта не представляете? Или "стенка на стенку" или "бежать в Польшу, Словакию" и далее по списку. Да, армия это, в первую очередь дисциплинам подчинение приказам, а не охота на "макак с автоматами".
Вы сами служили?
На этом заканчиваю.
Если будут конкретные вопросы, задавайте. А этот бред и истерики, увольте.
Я не служил, и наверно "ничего не понимаю".
Пожалуй, оставлю это дело "профессоналам", а сам совершу прорыв в загнивающую Европу, при первой возможности. Толку от меня тут?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:32
ЛАД написав:
Если Вы со своим автоматом убьёте хоть одну "макаку с автоматом" (российскую, естественно), что завтра или даже раньше случится с Вами лично, с Вашей хатой, а, возможно, и со всем селом? Не представляете?
тут з вами погоджуюсь, якщо хтось з автоматом раптово обстіляє колону проїзжаючих через село орків і вбє когось, то це село відразу перетвориться в нову Бучу/Бородянку. для адекватної партизанщини потрібно перед цим евакуювати весь населений пункт, щоб залишились тільки жителі з автоматами. І то їх земляки не дуже будуть раді потенційній руйнації своїх будинків
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:32
ЛАД написав: _hunter написав:
.....
Ну, а что вы хотели? -- если проблему невозможно исправить "законными" методами -- народу приходится искать альтернативы.
Альтернатива есть - ВСУ или ТрО.
Должна бы быть ещё альтернатива - на оборонный завод, но этого, к сожалению, нет.
Вспомнил что хотели
с 2014 года строить патронный завод.
смотреть с 50 сек.
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