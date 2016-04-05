трохи не в темі значення слова консерва в даному контексті, але підозрюю негатив в мою сторону? нажаль інфа побачена "воочию" + почута від близьких/знайомих, якы точно не істерички/сепаратисти/зрадофіли і т.д. Дуже часто дії на місцях сильно відрізняються від озвучених позицій в ОП
Підтверджую! Інфа достовірна, така сама ситуація була в Миколаєві, тільки я це бачила понад 2 місяці тому, як зараз - не знаю, може знову хвиля набору пішла.
ЛАД написав:gh78 Простите, не знаю. Вы находитесь в оккупации? Тогда можно понять Ваши "нервы" и списать на них глупости, которые Вы пишете. Я писал и о "ни разу не державших оружие в руках" и о "немедленной явке". Сейчас есть вообще мобпредписание, резервисты хотя бы первой очереди знают, куда приходить немедленно в случае войны? Вы не читаете ответы, а, простите, устраиваете женские истерики: "Автомат хочу!" Если Вы со своим автоматом убьёте хоть одну "макаку с автоматом" (российскую, естественно), что завтра или даже раньше случится с Вами лично, с Вашей хатой, а, возможно, и со всем селом? Не представляете? Ваши представления о тотальной войне очень напоминают сельскую драку "стенка на стенку". Другого варианта не представляете? Или "стенка на стенку" или "бежать в Польшу, Словакию" и далее по списку. Да, армия это, в первую очередь дисциплинам подчинение приказам, а не охота на "макак с автоматами". Вы сами служили? На этом заканчиваю. Если будут конкретные вопросы, задавайте. А этот бред и истерики, увольте.
Я не служил, и наверно "ничего не понимаю". Пожалуй, оставлю это дело "профессоналам", а сам совершу прорыв в загнивающую Европу, при первой возможности. Толку от меня тут?
ЛАД написав:Если Вы со своим автоматом убьёте хоть одну "макаку с автоматом" (российскую, естественно), что завтра или даже раньше случится с Вами лично, с Вашей хатой, а, возможно, и со всем селом? Не представляете?
тут з вами погоджуюсь, якщо хтось з автоматом раптово обстіляє колону проїзжаючих через село орків і вбє когось, то це село відразу перетвориться в нову Бучу/Бородянку. для адекватної партизанщини потрібно перед цим евакуювати весь населений пункт, щоб залишились тільки жителі з автоматами. І то їх земляки не дуже будуть раді потенційній руйнації своїх будинків
andrijk777 написав:..... Біда цієї війни(для України) не в кількості загиблих. Їх відносно небагато - 5-10-20 тисяч, припустимо. Проблема в зруйнованих містах, поламаних долях і в кінці кінців в біженцях. Пару мільйонів злиняли з України, думаю половина з них не вернеться. Ще таких пару війн і в нас населення буде на рівні Фінляндії.
Я писал о 30 тыс. росс. убитых. Этого мало. Последние дни цифры совсем небольшие. Для России это совсем ни о чём. При том, что сообщается о постоянных атаках на Донбассе, непонятно. 150 убитых врагов в день это перестрелка из окопов+ артобстрелы, а не атакующие действия.
Что касается беженцев, к сожалению, Ваша цифра сильно занижена. Последнее что видел, не помню точно, или 6,2, или 6,4 млн. уехавших за границу.
ЛАД написав:Если Вы со своим автоматом убьёте хоть одну "макаку с автоматом" (российскую, естественно), что завтра или даже раньше случится с Вами лично, с Вашей хатой, а, возможно, и со всем селом? Не представляете?
тут з вами погоджуюсь, якщо хтось з автоматом раптово обстіляє колону проїзжаючих через село орків і вбє когось, то це село відразу перетвориться в нову Бучу/Бородянку. для адекватної партизанщини потрібно перед цим евакуювати весь населений пункт, щоб залишились тільки жителі з автоматами. І то їх земляки не дуже будуть раді потенційній руйнації своїх будинків
Ромасик написав:А Хотаб каже, чого я сиджу в Києві?
Взагалі все одно де ти сидиш. Але сиди тихо, і не розказуй , як ти спас Київ, сидячи в підвалі і "витрачаючи гроші на продукти саме в рідному місті, " , чим начебто підтримав країну.
Раз Президент сам сказав цифру, то так, вона правдива. Але може вирости. Я знав, що не 11 вбитих + 14 поранених відразу. Від офіцерів Десни. 2 Флер: по казармі 79-ки місяць тому є точна інфа ? Можна без конкретики, дуже відрізняється від офіційної?
1. От создателей "обязан явиться в течение суток" 2. "Экономлю ресурсы бортнической станции аэрации"
А потом такие: "а почему же пипл хочет делать прорыв в словакию, а не наоборот?"