ЛАД написав:

Простите, не знаю. Вы находитесь в оккупации?Тогда можно понять Ваши "нервы" и списать на них глупости, которые Вы пишете.Я писал и о "ни разу не державших оружие в руках" и о "немедленной явке". Сейчас есть вообще мобпредписание, резервисты хотя бы первой очереди знают, куда приходить немедленно в случае войны?Вы не читаете ответы, а, простите, устраиваете женские истерики: "Автомат хочу!"Если Вы со своим автоматом убьёте хоть одну "макаку с автоматом" (российскую, естественно), что завтра или даже раньше случится с Вами лично, с Вашей хатой, а, возможно, и со всем селом? Не представляете?Ваши представления о тотальной войне очень напоминают сельскую драку "стенка на стенку".Другого варианта не представляете? Или "стенка на стенку" или "бежать в Польшу, Словакию" и далее по списку. Да, армия это, в первую очередь дисциплинам подчинение приказам, а не охота на "макак с автоматами".Вы сами служили?На этом заканчиваю.Если будут конкретные вопросы, задавайте. А этот бред и истерики, увольте.