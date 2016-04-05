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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11041105110611071108>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:28

  Letusrock написав:
  antey1969 написав:свежая майская консерва?

трохи не в темі значення слова консерва в даному контексті, але підозрюю негатив в мою сторону?
нажаль інфа побачена "воочию" + почута від близьких/знайомих, якы точно не істерички/сепаратисти/зрадофіли і т.д. Дуже часто дії на місцях сильно відрізняються від озвучених позицій в ОП


Підтверджую! Інфа достовірна, така сама ситуація була в Миколаєві, тільки я це бачила понад 2 місяці тому, як зараз - не знаю, може знову хвиля набору пішла.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:32

  ЛАД написав:gh78
Простите, не знаю. Вы находитесь в оккупации?
Тогда можно понять Ваши "нервы" и списать на них глупости, которые Вы пишете.
Я писал и о "ни разу не державших оружие в руках" и о "немедленной явке". Сейчас есть вообще мобпредписание, резервисты хотя бы первой очереди знают, куда приходить немедленно в случае войны?
Вы не читаете ответы, а, простите, устраиваете женские истерики: "Автомат хочу!"
Если Вы со своим автоматом убьёте хоть одну "макаку с автоматом" (российскую, естественно), что завтра или даже раньше случится с Вами лично, с Вашей хатой, а, возможно, и со всем селом? Не представляете?
Ваши представления о тотальной войне очень напоминают сельскую драку "стенка на стенку".
Другого варианта не представляете? Или "стенка на стенку" или "бежать в Польшу, Словакию" и далее по списку. Да, армия это, в первую очередь дисциплинам подчинение приказам, а не охота на "макак с автоматами".
Вы сами служили?
На этом заканчиваю.
Если будут конкретные вопросы, задавайте. А этот бред и истерики, увольте.

Я не служил, и наверно "ничего не понимаю".
Пожалуй, оставлю это дело "профессоналам", а сам совершу прорыв в загнивающую Европу, при первой возможности. Толку от меня тут?
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если Вы со своим автоматом убьёте хоть одну "макаку с автоматом" (российскую, естественно), что завтра или даже раньше случится с Вами лично, с Вашей хатой, а, возможно, и со всем селом? Не представляете?


тут з вами погоджуюсь, якщо хтось з автоматом раптово обстіляє колону проїзжаючих через село орків і вбє когось, то це село відразу перетвориться в нову Бучу/Бородянку. для адекватної партизанщини потрібно перед цим евакуювати весь населений пункт, щоб залишились тільки жителі з автоматами. І то їх земляки не дуже будуть раді потенційній руйнації своїх будинків
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:32

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
Ну, а что вы хотели? -- если проблему невозможно исправить "законными" методами -- народу приходится искать альтернативы.

Альтернатива есть - ВСУ или ТрО.
Должна бы быть ещё альтернатива - на оборонный завод, но этого, к сожалению, нет.

Вспомнил что хотели с 2014 года строить патронный завод.
смотреть с 50 сек.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:33

  andrijk777 написав:.....
Біда цієї війни(для України) не в кількості загиблих. Їх відносно небагато - 5-10-20 тисяч, припустимо.
Проблема в зруйнованих містах, поламаних долях і в кінці кінців в біженцях. Пару мільйонів злиняли з України, думаю половина з них не вернеться. Ще таких пару війн і в нас населення буде на рівні Фінляндії.

Я писал о 30 тыс. росс. убитых. Этого мало. Последние дни цифры совсем небольшие.
Для России это совсем ни о чём. При том, что сообщается о постоянных атаках на Донбассе, непонятно. 150 убитых врагов в день это перестрелка из окопов+ артобстрелы, а не атакующие действия.

Что касается беженцев, к сожалению, Ваша цифра сильно занижена. Последнее что видел, не помню точно, или 6,2, или 6,4 млн. уехавших за границу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:36

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Если Вы со своим автоматом убьёте хоть одну "макаку с автоматом" (российскую, естественно), что завтра или даже раньше случится с Вами лично, с Вашей хатой, а, возможно, и со всем селом? Не представляете?


тут з вами погоджуюсь, якщо хтось з автоматом раптово обстіляє колону проїзжаючих через село орків і вбє когось, то це село відразу перетвориться в нову Бучу/Бородянку. для адекватної партизанщини потрібно перед цим евакуювати весь населений пункт, щоб залишились тільки жителі з автоматами. І то їх земляки не дуже будуть раді потенційній руйнації своїх будинків

Что-то уже нет реклам "бандеро-смузи". Почему?
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:36

  Hotab написав:
  Ромасик написав:А Хотаб каже, чого я сиджу в Києві?

Взагалі все одно де ти сидиш. Але сиди тихо, і не розказуй , як ти спас Київ, сидячи в підвалі і "витрачаючи гроші на продукти саме в рідному місті, " , чим начебто підтримав країну.

то я і не розказував, це ти розказуєш героїчні казки, як звільняв Київ.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:38

  Hotab написав:
  Ромасик написав:А Хотаб каже, чого я сиджу в Києві?

Взагалі все одно де ти сидиш. Але сиди тихо, і не розказуй , як ти спас Київ, сидячи в підвалі і "витрачаючи гроші на продукти саме в рідному місті, " , чим начебто підтримав країну.


Раз Президент сам сказав цифру, то так, вона правдива. Але може вирости. Я знав, що не 11 вбитих + 14 поранених відразу. Від офіцерів Десни.
2 Флер: по казармі 79-ки місяць тому є точна інфа ? Можна без конкретики, дуже відрізняється від офіційної?

1. От создателей "обязан явиться в течение суток"
2. "Экономлю ресурсы бортнической станции аэрации"

А потом такие: "а почему же пипл хочет делать прорыв в словакию, а не наоборот?"
gh78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:45

  gh78 написав:,.....
Я не служил, и наверно "ничего не понимаю".

Наверное.

Пожалуй, оставлю это дело "профессоналам", а сам совершу прорыв в загнивающую Европу, при первой возможности. Толку от меня тут?

Вы так и не написали - Вы в оккупации? Судя по желанию "прорыва", нет. Сейчас заняться военной подготовкой мысли не возникает?
Последняя фраза, похоже, справедлива.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:49

"Артемсіль" через війну зупинила роботу: Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону

Запас готової продукції вивезли ще у квітні.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/23/687353/
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