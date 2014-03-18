RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1105110611071108>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:50

для поддержания боевого духа и культурной атмосферы

Анна Ткач (победитель 1го сезона Голос Дети 2012 года)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13149
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2017 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:58

  edvardd написав:

Хороший комент з ютюба:
Деркач дал показания против Порошенко.
Жвания дал показания против Порошенко.
Онищенко дал показания против Порошенко.
Дубинский дал показания против Порошенко.
Портнов дал показания против Порошенко.
Теперь Медведчук дал показания против Порошенко.
Все ФСБ дало показания против Порошенко.
Еще Путин даст показания против Порошенко - и все пойдем на шашлыки.

Шкода, що для більшості це не очевидно. Тому і маємо те, що зараз відбувається.
Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?

"Не на часі".
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 23 тра, 2022 17:31, всього редагувалось 3 разів.
Schmit
 
Повідомлень: 2894
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:01

  Schmit написав:Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?

Крым?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1159 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:12

  Schmit написав:......
Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?

"Не на часі".

А что насчёт патронного завода?
Это чуть-чуть проще, чем Сапсан (Гром-2).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22297
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:17

  Ромасик написав:
  Schmit написав:Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?

Крым?

Про Крим давно все сказано, втрачений в період безвладдя - 100% вина овочевої влади = вина виборців, які їх обирали.
  ЛАД написав:
  Schmit написав:......
Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?

"Не на часі".

А что насчёт патронного завода?
Это чуть-чуть проще, чем Сапсан (Гром-2).

Очевидно в пріоритеті були ракетні програми, які успішно просрали за останні роки, а патрони і так по чуть-чуть виготовляли різні приватні компанії, та й закупити їх - не така проблема, як ракетним озброєнням.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 23 тра, 2022 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 2894
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:33

  div_tmp написав:Кто вам сказал что у людей нет ничего кроме вил?
На юге, как и везде полно охотников и просто любителей пострелять у которых полно стволов. У некоторых даже не по одному.
Так что стволы есть, толку нет

Еще раз. Для того, чтоб стволы стреляли - нужно 2 условия - их наличие, и наличие адекватной власти, которая как в Чернигове скажет - все у кого есть стволы, и у кого их нет, записываемся в тероборону и будем мочить врага в уличных боях, жечь из каждого окна.

А если вся верхушка власти, которая получала офигеть какие зарплаты и премии, офигеть как пилила бюджет, заработала себе на офигеть какую пенсию, засверкала пятками - организовать сопротивление в условиях, когда повсюду камеры видеонаблюдения, сверху летают дроны, мобильный траффик отслеживается и прослушивается, да еще и степь кругом - это уже не то Гуляйполе, это задача вычислить троих партизан между двух березок.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11235
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2438 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:38

  Hotab написав:........
2 Флер: по казармі 79-ки місяць тому є точна інфа ? Можна без конкретики, дуже відрізняється від офіційної?

Не знаю, об этом ли Вы спрашивали:
В марте от ракетного обстрела по государственной администрации Николаевской области погибли более 50 человек. Кроме того, сообщалось, что в результате удара по телевышке и казармам национальной гвардии около Ровного было более 20 погибших, появлялась также информация о десятках жертв ударов по казармам военных частей в других регионах страны.

После этого украинские военные и эксперты говорили о том, что ВСУ должны отказаться от практики размещения военнослужащих на ночь в казарменных помещениях.

https://www.bbc.com/russian/news-61551856
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22297
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:50

Hotab Так, понад 250((.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:51

  Ромасик написав:
  Schmit написав:Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?
Крым?
З Кримом то якраз все ясно
Крим здав янукович....
Анексія Криму Росією — насильницьке протиправне тимчасове відторгнення більшої частини Кримського півострова, розташованого у межах українських адміністративних одиниць — Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, від України та одностороннє незаконне включення їх до складу Російської Федерації на правах суб'єктів федерації — «Республіки Крим» та «міста федерального значення Севастополь», що було проголошено Російською Федерацією 18 березня 2014 року (нібито внаслідок так званого «референдуму про статус Криму» 16 березня 2014 року).

Петро́ Олексі́йович Пороше́нко (нар. 26 вересня 1965; Болград) — український політик та підприємець; п'ятий президент України (7 червня 2014 — 20 травня 2019).
Тобто не міг 5 Президент здати Крим за 2 місяці до того як був обраний Президентом.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25719
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:53

  Zebra написав:Еще раз. Для того, чтоб стволы стреляли - нужно 2 условия - их наличие, и наличие адекватной власти, которая как в Чернигове скажет - все у кого есть стволы, и у кого их нет, записываемся в тероборону и будем мочить врага в уличных боях, жечь из каждого окна.

А если вся верхушка власти, которая получала офигеть какие зарплаты и премии, офигеть как пилила бюджет, заработала себе на офигеть какую пенсию, засверкала пятками - организовать сопротивление в условиях, когда повсюду камеры видеонаблюдения, сверху летают дроны, мобильный траффик отслеживается и прослушивается, да еще и степь кругом - это уже не то Гуляйполе, это задача вычислить троих партизан между двух березок.


Так я это пытался пояснить нашему "ура тотальнообороновцу" на нескольких страницах. Но человек живет в каком то своем мире.
Что будет если просто "выдать автоматы" хорошо было видно в Херсоне где тупо из КПВТ расстреляли несколько десятков пацанов
div_tmp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 25.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1105110611071108>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2986
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.