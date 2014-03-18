Додано: Пон 23 тра, 2022 17:33

div_tmp написав: Кто вам сказал что у людей нет ничего кроме вил?

На юге, как и везде полно охотников и просто любителей пострелять у которых полно стволов. У некоторых даже не по одному.

Так что стволы есть, толку нет Кто вам сказал что у людей нет ничего кроме вил?На юге, как и везде полно охотников и просто любителей пострелять у которых полно стволов. У некоторых даже не по одному.Так что стволы есть, толку нет

Еще раз. Для того, чтоб стволы стреляли - нужно 2 условия - их наличие, и наличие адекватной власти, которая как в Чернигове скажет - все у кого есть стволы, и у кого их нет, записываемся в тероборону и будем мочить врага в уличных боях, жечь из каждого окна.А если вся верхушка власти, которая получала офигеть какие зарплаты и премии, офигеть как пилила бюджет, заработала себе на офигеть какую пенсию, засверкала пятками - организовать сопротивление в условиях, когда повсюду камеры видеонаблюдения, сверху летают дроны, мобильный траффик отслеживается и прослушивается, да еще и степь кругом - это уже не то Гуляйполе, это задача вычислить троих партизан между двух березок.