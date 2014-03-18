Деркач дал показания против Порошенко. Жвания дал показания против Порошенко. Онищенко дал показания против Порошенко. Дубинский дал показания против Порошенко. Портнов дал показания против Порошенко. Теперь Медведчук дал показания против Порошенко. Все ФСБ дало показания против Порошенко. Еще Путин даст показания против Порошенко - и все пойдем на шашлыки.
Шкода, що для більшості це не очевидно. Тому і маємо те, що зараз відбувається.
Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?
"Не на часі".
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 23 тра, 2022 17:31, всього редагувалось 3 разів.
Schmit написав:Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?
Крым?
Про Крим давно все сказано, втрачений в період безвладдя - 100% вина овочевої влади = вина виборців, які їх обирали.
ЛАД написав:
Schmit написав:......
Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?
"Не на часі".
А что насчёт патронного завода? Это чуть-чуть проще, чем Сапсан (Гром-2).
Очевидно в пріоритеті були ракетні програми, які успішно просрали за останні роки, а патрони і так по чуть-чуть виготовляли різні приватні компанії, та й закупити їх - не така проблема, як ракетним озброєнням.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 23 тра, 2022 17:35, всього редагувалось 1 раз.
div_tmp написав:Кто вам сказал что у людей нет ничего кроме вил? На юге, как и везде полно охотников и просто любителей пострелять у которых полно стволов. У некоторых даже не по одному. Так что стволы есть, толку нет
Еще раз. Для того, чтоб стволы стреляли - нужно 2 условия - их наличие, и наличие адекватной власти, которая как в Чернигове скажет - все у кого есть стволы, и у кого их нет, записываемся в тероборону и будем мочить врага в уличных боях, жечь из каждого окна.
А если вся верхушка власти, которая получала офигеть какие зарплаты и премии, офигеть как пилила бюджет, заработала себе на офигеть какую пенсию, засверкала пятками - организовать сопротивление в условиях, когда повсюду камеры видеонаблюдения, сверху летают дроны, мобильный траффик отслеживается и прослушивается, да еще и степь кругом - это уже не то Гуляйполе, это задача вычислить троих партизан между двух березок.
Hotab написав:........ 2 Флер: по казармі 79-ки місяць тому є точна інфа ? Можна без конкретики, дуже відрізняється від офіційної?
Не знаю, об этом ли Вы спрашивали:
В марте от ракетного обстрела по государственной администрации Николаевской области погибли более 50 человек. Кроме того, сообщалось, что в результате удара по телевышке и казармам национальной гвардии около Ровного было более 20 погибших, появлялась также информация о десятках жертв ударов по казармам военных частей в других регионах страны.
После этого украинские военные и эксперты говорили о том, что ВСУ должны отказаться от практики размещения военнослужащих на ночь в казарменных помещениях.
Schmit написав:Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?
Крым?
З Кримом то якраз все ясно Крим здав янукович....
Анексія Криму Росією — насильницьке протиправне тимчасове відторгнення більшої частини Кримського півострова, розташованого у межах українських адміністративних одиниць — Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, від України та одностороннє незаконне включення їх до складу Російської Федерації на правах суб'єктів федерації — «Республіки Крим» та «міста федерального значення Севастополь», що було проголошено Російською Федерацією 18 березня 2014 року (нібито внаслідок так званого «референдуму про статус Криму» 16 березня 2014 року).
Петро́ Олексі́йович Пороше́нко (нар. 26 вересня 1965; Болград) — український політик та підприємець; п'ятий президент України (7 червня 2014 — 20 травня 2019).
Тобто не міг 5 Президент здати Крим за 2 місяці до того як був обраний Президентом.
Zebra написав:Еще раз. Для того, чтоб стволы стреляли - нужно 2 условия - их наличие, и наличие адекватной власти, которая как в Чернигове скажет - все у кого есть стволы, и у кого их нет, записываемся в тероборону и будем мочить врага в уличных боях, жечь из каждого окна.
А если вся верхушка власти, которая получала офигеть какие зарплаты и премии, офигеть как пилила бюджет, заработала себе на офигеть какую пенсию, засверкала пятками - организовать сопротивление в условиях, когда повсюду камеры видеонаблюдения, сверху летают дроны, мобильный траффик отслеживается и прослушивается, да еще и степь кругом - это уже не то Гуляйполе, это задача вычислить троих партизан между двух березок.
Так я это пытался пояснить нашему "ура тотальнообороновцу" на нескольких страницах. Но человек живет в каком то своем мире. Что будет если просто "выдать автоматы" хорошо было видно в Херсоне где тупо из КПВТ расстреляли несколько десятков пацанов