Додано: Пон 23 тра, 2022 17:59

Schmit написав: Ромасик написав: Schmit написав: Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал? Цирк на дротi. А будут показания ктосдал?

Крым? Крым?

Про Крим давно все сказано, втрачений в період безвладдя - 100% вина овочевої влади = вина виборців, які їх обирали. Про Крим давно все сказано, втрачений в період безвладдя - 100% вина овочевої влади = вина виборців, які їх обирали.

ЛАД написав: Schmit написав: ......

"Не на часі". ......"Не на часі".

А что насчёт патронного завода?

Это чуть-чуть проще, чем Сапсан (Гром-2). А что насчёт патронного завода?Это чуть-чуть проще, чем Сапсан (Гром-2).

Очевидно в пріоритеті були ракетні програми, які успішно просрали за останні роки, а патрони і так по чуть-чуть виготовляли різні приватні компанії, та й закупити їх - не така проблема, як ракетним озброєнням.

Очевидно в пріоритеті були ракетні програми, які успішно просрали за останні роки, а патрони і так по чуть-чуть виготовляли різні приватні компанії, та й закупити їх - не така проблема, як ракетним озброєнням.

спроектировать

Не совсем так. Его втрачали очень давно, при всех владах. Но это старый и длинный разговор, не будем. А вот с втратой в 2014 надо бы всё-таки разобраться. Но сегодня это, действительно, не на часi.Давайте не будем заниматься отговорками.Во-первых, патроны сделать совсем чуть-чуть дешевле, чем дажеСапсан, уж не говорю изготовить. Ну и технология известная и несложная.Во-вторых, закупить их, возможно, тоже не очень легко. У нас в основном 7,62 мм, в НАТО патроны другие.Кто их у нас дела/делает не знаю.В-третьих, о "приоритете ракетных программ" я, по-моему, вчера писал. Длинный пост, почитайте. Спасибо саудитам, что финансировали. От государства ничего не было.