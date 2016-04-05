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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:59
Schmit написав: Ромасик написав: Schmit написав:
Цирк на дротi. А будут показания кто Юг
сдал?
Крым?
Про Крим давно все сказано, втрачений в період безвладдя - 100% вина овочевої влади = вина виборців, які їх обирали.
Не совсем так. Его втрачали очень давно, при всех владах. Но это старый и длинный разговор, не будем. А вот с втратой в 2014 надо бы всё-таки разобраться. Но сегодня это, действительно, не на часi.
ЛАД написав: Schmit написав:
......
"Не на часі".
А что насчёт патронного завода?
Это чуть-чуть проще, чем Сапсан (Гром-2).
Очевидно в пріоритеті були ракетні програми, які успішно просрали за останні роки, а патрони і так по чуть-чуть виготовляли різні приватні компанії, та й закупити їх - не така проблема, як ракетним озброєнням.
Давайте не будем заниматься отговорками.
Во-первых, патроны сделать совсем чуть-чуть дешевле, чем даже спроектировать
Сапсан, уж не говорю изготовить. Ну и технология известная и несложная.
Во-вторых, закупить их, возможно, тоже не очень легко. У нас в основном 7,62 мм, в НАТО патроны другие.
Кто их у нас дела/делает не знаю.
В-третьих, о "приоритете ракетных программ" я, по-моему, вчера писал. Длинный пост, почитайте. Спасибо саудитам, что финансировали. От государства ничего не было.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:02
ЛАД написав:
В-третьих, о "приоритете ракетных программ" я, по-моему, вчера писал. Длинный пост, почитайте.
В том "длинном посте" у вас очевидная подмена предмета обсуждения.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:05
Успіх написав:
Але все ще попереду!
Чекаємо...
Орки, сегодня в районе Полог зверствуют сильно - дым от пожарищ разносит над Оріховим та Гуляйполем.
Уроды, всю гражданскую инфраструктуру в ухнарь, по сёлам и .....
Шо ще чекати?
Та чи буде кому?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:07
Zebra написав:
.....
Еще раз. Для того, чтоб стволы стреляли - нужно 2 условия - их наличие, и наличие адекватной власти, которая как в Чернигове скажет - все у кого есть стволы, и у кого их нет, записываемся в тероборону и будем мочить врага в уличных боях, жечь из каждого окна.
В Чернигове город защитили "все у кого есть стволы, и у кого их нет" или всё же армия?
А если вся верхушка власти, которая получала офигеть какие зарплаты и премии, офигеть как пилила бюджет, заработала себе на офигеть какую пенсию, засверкала пятками - организовать сопротивление в условиях, когда повсюду камеры видеонаблюдения, сверху летают дроны, мобильный траффик отслеживается и прослушивается, да еще и степь кругом - это уже не то Гуляйполе, это задача вычислить троих партизан между двух березок.
Не спорю о роли и ответственности влади, но вот на летающие дроны, камеры наблюдения, отслеживание мобилок они повлиять никак не могут. А в условиях войны они, по-моему, реально могут повлиять только на эвакуацию и снабжение города.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:07
juristkostya написав: antey1969 написав: Letusrock написав:
протягом останніх 5-7 днів спостерігаємо повністю неадекватні дії влади чи військомату в Мукачеві: повістки массово і всім підряд роздаються на постах, плюс по місту на кожній третій вулиці, також в Епіцентрі, МРЕО, базарах і супермаркетах. Враження що за ці 5 днів роздали їх більше ніж за попередні 85.
в той же час в Ужгороді все більш-менш адекватно
P.S. Кілька тижнів з області відправили Х людей (ТрО та інших) з великим скрипом, а зараз є чутки що треба набрати ще 2,5Х - але то майже нереальна цифра ((
свежая майская консерва?
у любого чиновника (военком не исключение) периодически начинает "гореть план". Мой товарищ в военной прокуратуре подтверждает, такого рода обострения служебного рвения периодически происходят. Пока только в западных регионах и в первую очередь касается мест расселения беженцев. Но лиха беда начало.
недавно слышал, что по Харькову волна вручения повесток по улицам идет.
или брешуть?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:07
fler написав:Hotab
Так, понад 250((.
Пздц.
Скільки ще має бути, щоб не спали в казармах. Якщо Десна була вже в травні, після уроків Миколаєва і Яворова.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:18
Ромасик написав: ЛАД написав:
Тирасполь их.
Оружия там много (на складах). Да, старое, но тем не менее.
12 танков Т64?
Там большие артсклады - "база"
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:22
gh78 написав:
*ля, тут народ послушаешь - так непонятно, почему
макак с калашами не проганяют с юга?
Или там какая-то "особо подготовленная" армия?
"С дивана не видно."
Там ставка была на Авиацию, но у Врага есть ПВО и Крым с базой.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:27
gh78 написав:
Бл, вам говоришь, что сёла на юге тупо грабят макаки с калашами, без единого сопротивления.
А вы мне про "сопротивление по методичкам", РЭБ, авиацию и т.д.
Х.з., может я в чём-то не прав. Тогда претензии к "профессионалам" - какого куя "работа не сделана", вы ж блдь "шарите как надо"? Или кто должен эту работу делать? Селяне с вилами, которые не шарят, и методичек не читали?
Для себя я сделал вывод: у нас "СОВЕТСКОЕ тотальное сопротивление", где никто ничего не знает и не умеет, но зато может рассказать кто ему что-то "должен".
Ну ок. "Сопротивляйтесь"
Посто расслаблюсь и буду наблюдать на войну между большой и маленькой советской армиями. Толку тут что-то писать, если всё равно смотрят как на инопланетянина
Увы, Вы правы - только режиссёр у этого иной.
И иная у него была постанова.
Это одной строкой не опишешь - а много изложенного у большинства не усваивается.
Ему хоть ссы в глаза, а оно словно телевизор.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:27
budivelnik написав:
......
Тобто не міг 5 Президент здати Крим за 2 місяці до того як був обраний Президентом.
Не міг.
Але і Янукович теж. Його вже
не було.
Але є великі питання до усіх
"попередників" (не тільки президентів, Петро Олексійович теж був не маленькою людиною). Настрої в Криму були давно відомі, виступи "туристів типу Лужкова і не тільки було чути, але ніхто нічого не робив. І навіть питання не підіймалося.
До того ж 18 березня Петро Олексійович прилітав до Криму, побачив сітуацію, але нічого зроблено не було.
От там якраз можно було роздати зброю татарам, які це дуже просили.
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