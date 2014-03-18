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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1107110811091110>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:28

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:В-третьих, о "приоритете ракетных программ" я, по-моему, вчера писал. Длинный пост, почитайте.

В том "длинном посте" у вас очевидная подмена предмета обсуждения.

???
Пост был о том, что внимание (и средства) Украина не выделяла на Сапсан все годы, а не "порезал Зеленский". Спасибо саудитам, без них его бы вообще не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:33

  Shaman написав:.....
недавно слышал, что по Харькову волна вручения повесток по улицам идет.
или брешуть? :)

Не видел и не слышал такого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:37

Все буде добре! Зробимо всіх разом!©

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:
Але все ще попереду! :D
Чекаємо...

Орки, сегодня в районе Полог зверствуют сильно - дым от пожарищ разносит над Оріховим та Гуляйполем.
Уроды, всю гражданскую инфраструктуру в ухнарь, по сёлам и .....
Шо ще чекати?
Та чи буде кому?

Чекаємо на посилки з Заходу....
Мені знайомі на днях казали, що на кордоні ПОВНИМ ХОДОМ йде переправа ДОБРА.... - то може вже за тиждень і до Успіху дійде?
- чи за місяць?

п.с.
За останній тиждень прийшли лише нові(вже видалив)) до "рук Успіха"... :roll: - але для арти треба щось поважче ;) - щось з 155мм :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 23 тра, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:39

  Letusrock написав:протягом останніх 5-7 днів спостерігаємо повністю неадекватні дії влади чи військомату в Мукачеві: повістки массово і всім підряд роздаються на постах, плюс по місту на кожній третій вулиці, також в Епіцентрі, МРЕО, базарах і супермаркетах. Враження що за ці 5 днів роздали їх більше ніж за попередні 85.
в той же час в Ужгороді все більш-менш адекватно
P.S. Кілька тижнів з області відправили Х людей (ТрО та інших) з великим скрипом, а зараз є чутки що треба набрати ще 2,5Х - але то майже нереальна цифра ((

Рифляндия на 25 е собирается организовывать "акции неповиновения в Украине против мобилизации"
- Ждём картинки?
Хотя я владею прямо противополжной информацией, даже четырежды уклонист "собирается в штаны"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:44

  Letusrock написав:
  antey1969 написав:свежая майская консерва?

трохи не в темі значення слова консерва в даному контексті, але підозрюю негатив в мою сторону?
нажаль інфа побачена "воочию" + почута від близьких/знайомих, якы точно не істерички/сепаратисти/зрадофіли і т.д. Дуже часто дії на місцях сильно відрізняються від озвучених позицій в ОП

Это Вы о четырежды неуклонистах?
Или о том, что телевизор и диван отличается от реальности?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:48

  budivelnik написав:
  Ромасик написав:
  Schmit написав:Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?
Крым?
З Кримом то якраз все ясно
Крим здав янукович....
Анексія Криму Росією — насильницьке протиправне тимчасове відторгнення більшої частини Кримського півострова, розташованого у межах українських адміністративних одиниць — Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, від України та одностороннє незаконне включення їх до складу Російської Федерації на правах суб'єктів федерації — «Республіки Крим» та «міста федерального значення Севастополь», що було проголошено Російською Федерацією 18 березня 2014 року (нібито внаслідок так званого «референдуму про статус Криму» 16 березня 2014 року).

Петро́ Олексі́йович Пороше́нко (нар. 26 вересня 1965; Болград) — український політик та підприємець; п'ятий президент України (7 червня 2014 — 20 травня 2019).
Тобто не міг 5 Президент здати Крим за 2 місяці до того як був обраний Президентом.

а й справді, Порошенко не міг. Треба пошукати, коли легітимний перестав бути легітимним. :D
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:53

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
Ну, а что вы хотели? -- если проблему невозможно исправить "законными" методами -- народу приходится искать альтернативы.

Альтернатива есть - ВСУ или ТрО.
Должна бы быть ещё альтернатива - на оборонный завод, но этого, к сожалению, нет.

Вспомнил что хотели с 2014 года строить патронный завод.

- Оказалось там работать нужно.
Поэтому решили скупить замки во Франции.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:05

  Успіх написав:...За останній тиждень прийшли лише нові гранатомети ...

................................................ :cry:
А Вы, плюнуть в глаза, некоторым оппонентам, и тем кто удаляет посты по сути сможете?
Да так, что бы не промазать?
Да не оскудеет рука дающего, но реальность с происходящим делает выводы по организации аналога "Кореи" на землях Украины.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:06

CNBC: Мартин Соррелл, основатель и глава медиакомпании S4 Capital, считает, что война в Украине, который ведется как онлайн, так и офлайн, может принести пользу трем крупнейшим американским технологическим компаниям (Google, Meta, Amazon). Свое мнение Соррелл высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, открывшемся 23 мая 2022 года.
https://www.cnbc.com/2022/05/23/google- ... -says.html
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:но реальность с происходящим делает выводы по организации аналога "Кореи" на землях Украины.

2-3 речення написати мені можете про "аналог Кореї" - щоб я не рився в інтернеті?
Успіх
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  #<1 ... 1107110811091110>
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