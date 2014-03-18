Letusrock написав:протягом останніх 5-7 днів спостерігаємо повністю неадекватні дії влади чи військомату в Мукачеві: повістки массово і всім підряд роздаються на постах, плюс по місту на кожній третій вулиці, також в Епіцентрі, МРЕО, базарах і супермаркетах. Враження що за ці 5 днів роздали їх більше ніж за попередні 85. в той же час в Ужгороді все більш-менш адекватно P.S. Кілька тижнів з області відправили Х людей (ТрО та інших) з великим скрипом, а зараз є чутки що треба набрати ще 2,5Х - але то майже нереальна цифра ((
Рифляндия на 25 е собирается организовывать "акции неповиновения в Украине против мобилизации" - Ждём картинки? Хотя я владею прямо противополжной информацией, даже четырежды уклонист "собирается в штаны"
трохи не в темі значення слова консерва в даному контексті, але підозрюю негатив в мою сторону? нажаль інфа побачена "воочию" + почута від близьких/знайомих, якы точно не істерички/сепаратисти/зрадофіли і т.д. Дуже часто дії на місцях сильно відрізняються від озвучених позицій в ОП
Это Вы о четырежды неуклонистах? Или о том, что телевизор и диван отличается от реальности?
Schmit написав:Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?
Крым?
З Кримом то якраз все ясно Крим здав янукович....
Анексія Криму Росією — насильницьке протиправне тимчасове відторгнення більшої частини Кримського півострова, розташованого у межах українських адміністративних одиниць — Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, від України та одностороннє незаконне включення їх до складу Російської Федерації на правах суб'єктів федерації — «Республіки Крим» та «міста федерального значення Севастополь», що було проголошено Російською Федерацією 18 березня 2014 року (нібито внаслідок так званого «референдуму про статус Криму» 16 березня 2014 року).
Петро́ Олексі́йович Пороше́нко (нар. 26 вересня 1965; Болград) — український політик та підприємець; п'ятий президент України (7 червня 2014 — 20 травня 2019).
Тобто не міг 5 Президент здати Крим за 2 місяці до того як був обраний Президентом.
а й справді, Порошенко не міг. Треба пошукати, коли легітимний перестав бути легітимним.
Успіх написав:...За останній тиждень прийшли лише нові гранатомети ...
................................................ А Вы, плюнуть в глаза, некоторым оппонентам, и тем кто удаляет посты по сути сможете? Да так, что бы не промазать? Да не оскудеет рука дающего, но реальность с происходящим делает выводы по организации аналога "Кореи" на землях Украины.
CNBC: Мартин Соррелл, основатель и глава медиакомпании S4 Capital, считает, что война в Украине, который ведется как онлайн, так и офлайн, может принести пользу трем крупнейшим американским технологическим компаниям (Google, Meta, Amazon). Свое мнение Соррелл высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, открывшемся 23 мая 2022 года. https://www.cnbc.com/2022/05/23/google- ... -says.html