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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11071108110911101111>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:28

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:В-третьих, о "приоритете ракетных программ" я, по-моему, вчера писал. Длинный пост, почитайте.

В том "длинном посте" у вас очевидная подмена предмета обсуждения.

???
Пост был о том, что внимание (и средства) Украина не выделяла на Сапсан все годы, а не "порезал Зеленский". Спасибо саудитам, без них его бы вообще не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:33

  Shaman написав:.....
недавно слышал, что по Харькову волна вручения повесток по улицам идет.
или брешуть? :)

Не видел и не слышал такого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:37

Все буде добре! Зробимо всіх разом!©

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:
Але все ще попереду! :D
Чекаємо...

Орки, сегодня в районе Полог зверствуют сильно - дым от пожарищ разносит над Оріховим та Гуляйполем.
Уроды, всю гражданскую инфраструктуру в ухнарь, по сёлам и .....
Шо ще чекати?
Та чи буде кому?

Чекаємо на посилки з Заходу....
Мені знайомі на днях казали, що на кордоні ПОВНИМ ХОДОМ йде переправа ДОБРА.... - то може вже за тиждень і до Успіху дійде?
- чи за місяць?

п.с.
За останній тиждень прийшли лише нові(вже видалив)) до "рук Успіха"... :roll: - але для арти треба щось поважче ;) - щось з 155мм :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 23 тра, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:39

  Letusrock написав:протягом останніх 5-7 днів спостерігаємо повністю неадекватні дії влади чи військомату в Мукачеві: повістки массово і всім підряд роздаються на постах, плюс по місту на кожній третій вулиці, також в Епіцентрі, МРЕО, базарах і супермаркетах. Враження що за ці 5 днів роздали їх більше ніж за попередні 85.
в той же час в Ужгороді все більш-менш адекватно
P.S. Кілька тижнів з області відправили Х людей (ТрО та інших) з великим скрипом, а зараз є чутки що треба набрати ще 2,5Х - але то майже нереальна цифра ((

Рифляндия на 25 е собирается организовывать "акции неповиновения в Украине против мобилизации"
- Ждём картинки?
Хотя я владею прямо противополжной информацией, даже четырежды уклонист "собирается в штаны"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:44

  Letusrock написав:
  antey1969 написав:свежая майская консерва?

трохи не в темі значення слова консерва в даному контексті, але підозрюю негатив в мою сторону?
нажаль інфа побачена "воочию" + почута від близьких/знайомих, якы точно не істерички/сепаратисти/зрадофіли і т.д. Дуже часто дії на місцях сильно відрізняються від озвучених позицій в ОП

Это Вы о четырежды неуклонистах?
Или о том, что телевизор и диван отличается от реальности?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:53

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
Ну, а что вы хотели? -- если проблему невозможно исправить "законными" методами -- народу приходится искать альтернативы.

Альтернатива есть - ВСУ или ТрО.
Должна бы быть ещё альтернатива - на оборонный завод, но этого, к сожалению, нет.

Вспомнил что хотели с 2014 года строить патронный завод.

- Оказалось там работать нужно.
Поэтому решили скупить замки во Франции.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:06

CNBC: Мартин Соррелл, основатель и глава медиакомпании S4 Capital, считает, что война в Украине, который ведется как онлайн, так и офлайн, может принести пользу трем крупнейшим американским технологическим компаниям (Google, Meta, Amazon). Свое мнение Соррелл высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, открывшемся 23 мая 2022 года.
https://www.cnbc.com/2022/05/23/google- ... -says.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:но реальность с происходящим делает выводы по организации аналога "Кореи" на землях Украины.

2-3 речення написати мені можете про "аналог Кореї" - щоб я не рився в інтернеті?
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:30

  Успіх написав:......
2-3 речення написати мені можете про "аналог Кореї" - щоб я не рився в інтернеті?

Не звертайте увагу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:35

  Igneus написав:CNBC: Мартин Соррелл, основатель и глава медиакомпании S4 Capital, считает, что война в Украине, который ведется как онлайн, так и офлайн, может принести пользу трем крупнейшим американским технологическим компаниям (Google, Meta, Amazon). Свое мнение Соррелл высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, открывшемся 23 мая 2022 года.
https://www.cnbc.com/2022/05/23/google- ... -says.html

и телега поднялась
Ромасик
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