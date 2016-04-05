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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1108110911101111>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:35

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:В-третьих, о "приоритете ракетных программ" я, по-моему, вчера писал. Длинный пост, почитайте.

В том "длинном посте" у вас очевидная подмена предмета обсуждения.

???
Пост был о том, что внимание (и средства) Украина не выделяла на Сапсан все годы, а не "порезал Зеленский". Спасибо саудитам, без них его бы вообще не было.

Смысл в следующем:
действительно, выкатить новое поколение ракетных установок дело непростое.
Однако, можно и нужно закупать уже освоенные в производстве вещи на уже заложенные в бюджете деньги.
И когда говорят "Зеленский порезал расходы", имеют в виду именно непроведение оборонных тендеров. А вовсе не то, что медленно двигалась ракетная программа.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:37

  Успіх написав:
  Kudrjavuy написав:но реальность с происходящим делает выводы по организации аналога "Кореи" на землях Украины.

2-3 речення написати мені можете про "аналог Кореї" - щоб я не рився в інтернеті?

Просто в бан. Там связной речи не наблюдается уже много лет.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:49

Киссинджер: Украина в идеале должна стать нейтральным государством, мостом между Россией и Европой. 98-летний Киссинджер сделал это заявление в виртуальной дискуссии с основателем и главой Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в рамках ежегодной встречи в Давосе.
https://www.urdupoint.com/en/world/kiss ... 14938.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:55

  juristkostya написав:.....
И когда говорят "Зеленский порезал расходы", имеют в виду именно непроведение оборонных тендеров. А вовсе не то, что медленно двигалась ракетная программа.

Вы пропустили или забыли. Разговор на форуме был давненько. По не зависящим от меня причинам раньше не успевал написать. Речь шла именно о ракетных программах. Не только о Сапсане, но я остановился на одной. О всех слишком много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:58

  Igneus написав:Киссинджер

http://www.eurointegration.com.ua/news/ ... 1/7027669/
Кіссінджер: засудження приєднання Криму - фатальна помилка Заходу
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:00

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:.....
И когда говорят "Зеленский порезал расходы", имеют в виду именно непроведение оборонных тендеров. А вовсе не то, что медленно двигалась ракетная программа.

Вы пропустили или забыли. Разговор на форуме был давненько. По не зависящим от меня причинам раньше не успевал написать. Речь шла именно о ракетных программах. Не только о Сапсане, но я остановился на одной. О всех слишком много.

Тогда пардон
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:02

"Я сказала, що Пакистан": Камалія спростувала

"Я сказала, що Пакистан": Камалія спростувала те, що її чоловік придбав два винищувачі для ЗСУ https://internetua.com/-ya-skazala-sxo- ... i-dlya-zsu
А мене тут переконували, що приватній особі купити бойовий літак у "ваєнторгє" не складає жодних проблем, але я цьому чомусь не вірив, от і доказ.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:10

Вгадайте автора.

Президент здесь". В лице президента Зеленского у народа Украины есть лидер, достойный его храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране — торговцы и солдаты, портные и водители грузовиков — борются за свои дома и свою свободу. Каждый раз, когда мы говорим, я слышу в голосе президента Зеленского неустанную решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед своим народом и ежедневно выполняет торжественную ответственность вести свою нацию в этот темный и трудный час

Ну і

Данія передасть Україні протикорабельні ракети "Harpoon" та пускові установки для них.
Про це заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції, пише "Європейська правда".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:12

Schmit
6 мая Министерство обороны (МО) объявило об санкционировании президентом сокращения помощи в области безопасности на сумму до 150 миллионов долларов, предназначенной для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе, когда российские войска начинают новое наступление на востоке Украины. Это разрешение является девятым изъятием оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.

Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, предоставленная Украине, включает:

более 1400 зенитных комплексов Stinger;
Более 5500 противотанковых систем Javelin;
Более 14 000 других противотанковых систем;
Более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
90 155-мм гаубиц и более 200 000 155-мм артиллерийских снарядов;
72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;
16 вертолетов Ми-17;
Сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
200 бронетранспортеров M113;
более 7000 единиц стрелкового оружия;
Боеприпасов более 50 000 000 патронов;
75 000 комплектов бронежилетов и касок;
121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
Ракетные системы с лазерным наведением;
Беспилотные воздушные системы Puma;
беспилотные корабли береговой обороны;
17 контрартиллерийских РЛС;
Четыре противоминометных радара;
Две РЛС воздушного наблюдения;
Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
Взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;
Тактические защищенные системы связи;
Приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
Коммерческие услуги спутниковой съемки;
Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
Химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
Электронное оборудование для подавления помех;
Полевое оборудование и запасные части.

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3027295/fact-sheet-on-us-security-assistance-for-ukraine/
К счастью, у США есть оружие под такой патрон. Иначе, боюсь, уже и стрелять было бы нечем. Мне как-то стыдно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 тра, 2022 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:14

  Igneus написав:CNBC: Мартин Соррелл, основатель и глава медиакомпании S4 Capital, считает, что война в Украине, который ведется как онлайн, так и офлайн, может принести пользу трем крупнейшим американским технологическим компаниям (Google, Meta, Amazon). Свое мнение Соррелл высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, открывшемся 23 мая 2022 года.
https://www.cnbc.com/2022/05/23/google- ... -says.html


Це гучна заява, яку можна розцінити неоднозначно, але... Якщо поглянути на графік "Ціна акцій S4 Capital за рік" (https://financy.24tv.ua/google-meta-ama ... n_n1986750),
то стане зрозуміло, що "у кого что болит, тот о том и говорит". Зазначені ним технологічні компанії відбирають його ринкову нішу. Якщо він дійсно вважає, що це через війну, то мені його шкода - він втратив "нюх". Але я впевнена, що цей месседж з форуму несе в собі не лише особистий "біль" через шалені втрати, тут є якась мотивація, можливо це компенсація цих втрат збоку тих, кого він у такий спосіб підтримав.
На всяк випадок зауважу, що за останній квартал ВВП США замість зростання показав мінусове значення (-1,4%).
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