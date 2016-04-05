ЛАД написав:В-третьих, о "приоритете ракетных программ" я, по-моему, вчера писал. Длинный пост, почитайте.
В том "длинном посте" у вас очевидная подмена предмета обсуждения.
??? Пост был о том, что внимание (и средства) Украина не выделяла на Сапсан все годы, а не "порезал Зеленский". Спасибо саудитам, без них его бы вообще не было.
Смысл в следующем: действительно, выкатить новое поколение ракетных установок дело непростое. Однако, можно и нужно закупать уже освоенные в производстве вещи на уже заложенные в бюджете деньги. И когда говорят "Зеленский порезал расходы", имеют в виду именно непроведение оборонных тендеров. А вовсе не то, что медленно двигалась ракетная программа.
Киссинджер: Украина в идеале должна стать нейтральным государством, мостом между Россией и Европой. 98-летний Киссинджер сделал это заявление в виртуальной дискуссии с основателем и главой Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в рамках ежегодной встречи в Давосе. https://www.urdupoint.com/en/world/kiss ... 14938.html
juristkostya написав:..... И когда говорят "Зеленский порезал расходы", имеют в виду именно непроведение оборонных тендеров. А вовсе не то, что медленно двигалась ракетная программа.
Вы пропустили или забыли. Разговор на форуме был давненько. По не зависящим от меня причинам раньше не успевал написать. Речь шла именно о ракетных программах. Не только о Сапсане, но я остановился на одной. О всех слишком много.
juristkostya написав:..... И когда говорят "Зеленский порезал расходы", имеют в виду именно непроведение оборонных тендеров. А вовсе не то, что медленно двигалась ракетная программа.
Вы пропустили или забыли. Разговор на форуме был давненько. По не зависящим от меня причинам раньше не успевал написать. Речь шла именно о ракетных программах. Не только о Сапсане, но я остановился на одной. О всех слишком много.
"Я сказала, що Пакистан": Камалія спростувала те, що її чоловік придбав два винищувачі для ЗСУ https://internetua.com/-ya-skazala-sxo- ... i-dlya-zsu А мене тут переконували, що приватній особі купити бойовий літак у "ваєнторгє" не складає жодних проблем, але я цьому чомусь не вірив, от і доказ.
Президент здесь". В лице президента Зеленского у народа Украины есть лидер, достойный его храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране — торговцы и солдаты, портные и водители грузовиков — борются за свои дома и свою свободу. Каждый раз, когда мы говорим, я слышу в голосе президента Зеленского неустанную решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед своим народом и ежедневно выполняет торжественную ответственность вести свою нацию в этот темный и трудный час
Ну і
Данія передасть Україні протикорабельні ракети "Harpoon" та пускові установки для них. Про це заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції, пише "Європейська правда".
6 мая Министерство обороны (МО) объявило об санкционировании президентом сокращения помощи в области безопасности на сумму до 150 миллионов долларов, предназначенной для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе, когда российские войска начинают новое наступление на востоке Украины. Это разрешение является девятым изъятием оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.
Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, предоставленная Украине, включает:
более 1400 зенитных комплексов Stinger; Более 5500 противотанковых систем Javelin; Более 14 000 других противотанковых систем; Более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade; 90 155-мм гаубиц и более 200 000 155-мм артиллерийских снарядов; 72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц; 16 вертолетов Ми-17; Сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин; 200 бронетранспортеров M113; более 7000 единиц стрелкового оружия; Боеприпасовболее 50 000 000 патронов; 75 000 комплектов бронежилетов и касок; 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost; Ракетные системы с лазерным наведением; Беспилотные воздушные системы Puma; беспилотные корабли береговой обороны; 17 контрартиллерийских РЛС; Четыре противоминометных радара; Две РЛС воздушного наблюдения; Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore; Взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий; Тактические защищенные системы связи; Приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры; Коммерческие услуги спутниковой съемки; Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов; Химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование; Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи; Электронное оборудование для подавления помех; Полевое оборудование и запасные части.
Igneus написав:CNBC: Мартин Соррелл, основатель и глава медиакомпании S4 Capital, считает, что война в Украине, который ведется как онлайн, так и офлайн, может принести пользу трем крупнейшим американским технологическим компаниям (Google, Meta, Amazon). Свое мнение Соррелл высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, открывшемся 23 мая 2022 года. https://www.cnbc.com/2022/05/23/google- ... -says.html
Це гучна заява, яку можна розцінити неоднозначно, але... Якщо поглянути на графік "Ціна акцій S4 Capital за рік" (https://financy.24tv.ua/google-meta-ama ... n_n1986750), то стане зрозуміло, що "у кого что болит, тот о том и говорит". Зазначені ним технологічні компанії відбирають його ринкову нішу. Якщо він дійсно вважає, що це через війну, то мені його шкода - він втратив "нюх". Але я впевнена, що цей месседж з форуму несе в собі не лише особистий "біль" через шалені втрати, тут є якась мотивація, можливо це компенсація цих втрат збоку тих, кого він у такий спосіб підтримав. На всяк випадок зауважу, що за останній квартал ВВП США замість зростання показав мінусове значення (-1,4%).