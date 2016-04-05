Москва "возьмет шефство" над Донецком и Луганском, сообщает РБК со ссылкой на источники. Детали еще предстоит узнать, но главное, что российской столице якобы предстоит профинансировать восстановление этих городов из собственного бюджета. О каких суммах речь, пока неизвестно.
Ранее о том, что российские регионы возьмут шефство над районами так называемых Донецкой и Луганской народных республик, заявил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он утверждал, что это личное решение Владимира Путина. Выбирать подшефных регионы могут "по своему усмотрению", уверял пресс-секретарь Кремля.
"Шефство" российских регионов устанавливали и за территориями аннексированного Крыма в 2014 году: например, Москве достался Севастополь, Питеру - Симферопольская область, а Воронежу - Джанкойский район.
Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:
"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.
При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению
[quote="5436855:ЛАД"]"«За Толстого оправдываться и за Чехова» — что говорят об ответственности русской культуры писатели и художники" - http://surl.li/capus - статья интересная и неоднозначная. К боевым действиям отношения не имеет.
И ещё одна большая статья - Ия Кива переводит с языка смерти на язык жизниhttp://surl.li/capve. Без комментариев. "Сумно, б...".[/quot
Толстой, чехов, кива... Нафуй они всрались, я не пойму?..
ЛАД написав:"«За Толстого оправдываться и за Чехова» — что говорят об ответственности русской культуры писатели и художники" - http://surl.li/capus - статья интересная и неоднозначная. К боевым действиям отношения не имеет.
И ещё одна большая статья - Ия Кива переводит с языка смерти на язык жизниhttp://surl.li/capve. Без комментариев. "Сумно, б...".[/quot
Толстой, чехов, кива... Нафуй они всрались, я не пойму?..
Не читал, но осуждаю. Кива, кстати, украинская поэтесса. Понимаю, лично Вам не нужна никакая культура. "Нафуй"
GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:
"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.
При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению