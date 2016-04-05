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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1108110911101111
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:22

Москва "возьмет шефство" над Донецком и Луганском, сообщает РБК со ссылкой на источники. Детали еще предстоит узнать, но главное, что российской столице якобы предстоит профинансировать восстановление этих городов из собственного бюджета. О каких суммах речь, пока неизвестно.

Ранее о том, что российские регионы возьмут шефство над районами так называемых Донецкой и Луганской народных республик, заявил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он утверждал, что это личное решение Владимира Путина. Выбирать подшефных регионы могут "по своему усмотрению", уверял пресс-секретарь Кремля.

"Шефство" российских регионов устанавливали и за территориями аннексированного Крыма в 2014 году: например, Москве достался Севастополь, Питеру - Симферопольская область, а Воронежу - Джанкойский район.

https://www.bbc.com/russian/news-61558890
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Вгадайте автора.
Йося
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:32

Орки вошли в Лиман.
https://thepage.ua/ua/news/okupanti-sht ... ij-oblasti
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:32

  edvardd написав:

Пєстєц це слухати медведчука
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:

"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.

При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:38

[quote="5436855:ЛАД"]"«За Толстого оправдываться и за Чехова» — что говорят об ответственности русской культуры писатели и художники" - http://surl.li/capus - статья интересная и неоднозначная.
К боевым действиям отношения не имеет.

И ещё одна большая статья - Ия Кива переводит с языка смерти на язык жизни http://surl.li/capve.
Без комментариев.
"Сумно, б...".[/quot

Толстой, чехов, кива... Нафуй они всрались, я не пойму?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:50

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:"«За Толстого оправдываться и за Чехова» — что говорят об ответственности русской культуры писатели и художники" - http://surl.li/capus - статья интересная и неоднозначная.
К боевым действиям отношения не имеет.

И ещё одна большая статья - Ия Кива переводит с языка смерти на язык жизни http://surl.li/capve.
Без комментариев.
"Сумно, б...".[/quot

Толстой, чехов, кива... Нафуй они всрались, я не пойму?..

Не читал, но осуждаю. :)
Кива, кстати, украинская поэтесса.
Понимаю, лично Вам не нужна никакая культура. "Нафуй"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:53

  GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:

"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.

При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению

Schmit
 
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