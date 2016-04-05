Москва "возьмет шефство" над Донецком и Луганском, сообщает РБК со ссылкой на источники. Детали еще предстоит узнать, но главное, что российской столице якобы предстоит профинансировать восстановление этих городов из собственного бюджета. О каких суммах речь, пока неизвестно.
Ранее о том, что российские регионы возьмут шефство над районами так называемых Донецкой и Луганской народных республик, заявил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он утверждал, что это личное решение Владимира Путина. Выбирать подшефных регионы могут "по своему усмотрению", уверял пресс-секретарь Кремля.
"Шефство" российских регионов устанавливали и за территориями аннексированного Крыма в 2014 году: например, Москве достался Севастополь, Питеру - Симферопольская область, а Воронежу - Джанкойский район.
Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:
"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.
При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению
[quote="5436855:ЛАД"]"«За Толстого оправдываться и за Чехова» — что говорят об ответственности русской культуры писатели и художники" - http://surl.li/capus - статья интересная и неоднозначная. К боевым действиям отношения не имеет.
И ещё одна большая статья - Ия Кива переводит с языка смерти на язык жизниhttp://surl.li/capve. Без комментариев. "Сумно, б...".[/quot
Толстой, чехов, кива... Нафуй они всрались, я не пойму?..
ЛАД написав:"«За Толстого оправдываться и за Чехова» — что говорят об ответственности русской культуры писатели и художники" - http://surl.li/capus - статья интересная и неоднозначная. К боевым действиям отношения не имеет.
И ещё одна большая статья - Ия Кива переводит с языка смерти на язык жизниhttp://surl.li/capve. Без комментариев. "Сумно, б...".[/quot
Толстой, чехов, кива... Нафуй они всрались, я не пойму?..
Не читал, но осуждаю. Кива, кстати, украинская поэтесса. Понимаю, лично Вам не нужна никакая культура. "Нафуй"
GALeon написав:Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:
"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.
При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению
yanyura написав:Эти, видимо, тоже из подписантов "петиций", но после ответа Зеленского таковым ( https://www.youtube.com/watch?v=DBwnfDm ... D0%B8.LIVE ), решились действовать по-своему, чтобы "помогать Украине, перечисляя деньги в ее бюджет из-за границы, т.к в Украине у них такие возможности отсутствуют".
Оффсайт ДБР:
ДБР на Буковині викрило схему нелегального перевезення чоловіків призовного віку до Румунії, причетні посадовці лісгоспу (ВІДЕО) 23/05/2022
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Ну, а что вы хотели? -- если проблему невозможно исправить "законными" методами -- народу приходится искать альтернативы.
Спешите найти новых лесников, после принятия как Закон законопроекта 7268 (https://bit.ly/3ajnHBi) цены резко повысятся. Но в запасе есть законопроект 7265 (https://bit.ly/38aUisn), т.ч. минимум 5 лет будет для обдумывания своего поступка.
Остальных выступающих на этой ветке с просьбой подписать петиции, а также тех, кто пишет, что он ни разу не держал в руках оружие, поэтому у него единственный выход уехать за границу это тоже коснется.
Кстати, тем форумным мужчинам, у которых основной довод то, что они никогда не держали в руках оружие и не знают, как с ним обращаться - когда-то вы все не знали, что надо делать с женщиной в постели, но все вы прошли это незнание, т.к. было желание узнать. Уверяю вас, что обращаться с оружием намного проще, чем ублажить женщину!