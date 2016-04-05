yanyura написав:

Спешите найти новых лесников, после принятия как Закон законопроекта 7268 () цены резко повысятся. Но в запасе есть законопроект 7265 (), т.ч. минимум 5 лет будет для обдумывания своего поступка.Остальных выступающих на этой ветке с просьбой подписать петиции, а также тех, кто пишет, что он ни разу не держал в руках оружие, поэтому у него единственный выход уехать за границу это тоже коснется.Кстати, тем форумным мужчинам, у которых основной довод то, что они никогда не держали в руках оружие и не знают, как с ним обращаться - когда-то вы все не знали, что надо делать с женщиной в постели, но все вы прошли это незнание, т.к. было желание узнать. Уверяю вас, что обращаться с оружием намного проще, чем ублажить женщину!